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రాష్ట్రస్థాయిలో అగ్రగామిగా నిలిచిన ప్రేరణ - నీట్​లో 36వ ర్యాంక్​

లక్ష్యాన్ని చేధించిన నామాల ప్రేరణ - జాతీయ స్థాయిలో విశేషమైన ర్యాంక్​ - నీట్​ పరీక్షల్లో మంచి స్కోర్​ సొంతం - టాప్​ వైద్యకళాశాలల్లో విద్యాభ్యాసం చేయాలనుకుంటున్న విద్యార్థిని

NEET Ranker Naamaala Prerana Success Story
NEET Ranker Naamaala Prerana Success Story (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 12:48 PM IST

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NEET Ranker Naamaala Prerana Success Story : కొంతమంది విజయ గాథలు చదివి స్ఫూర్తి పొందుతారు. మరికొందరు, ఆటంకాలు ఎదురైనా, ఆ స్ఫూర్తిని కొనసాగిస్తూ విజయానికి బాట వేసుకుంటారు. సమస్యలు అడ్డంకులుగా మారినప్పుడు కూడా, వారు లక్ష్యం వైపు దృఢమైన అడుగులు వేస్తారు. తాము అనుకున్నది సాధించే వరకు వెనుకాడరు. అనంతపురం నగరానికి చెందిన నామాల ప్రేరణ కథ కూడా అంతే. పట్టువదలని విక్రమార్కుడిలా అనుకున్నది సాధించి, జాతీయ స్థాయిలో 36వ ర్యాంక్ సాధించింది. నీట్ పునః పరీక్షా ఫలితాల్లో తన ప్రతిభను కనబరిచింది.

పరీక్ష రీ షెడ్యూల్​ : జాతీయ పరీక్షల ఏజెన్సీ (NTA) గురువారం రాత్రి నీట్ ఫలితాలను విడుదల చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా 551 నగరాలు, విదేశాల్లోని 14 నగరాల్లోని 5,440 పరీక్షా కేంద్రాల్లో జరిగిన పరీక్షకు దాదాపు 20 లక్షల మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. వీరిలో 11.21 లక్షల మంది అర్హత సాధించారని NTA తెలిపింది. తుది జవాబు కీ విడుదలైన కొన్ని గంటల్లోనే NTA తుది ఫలితాలను ప్రకటించింది. నీట్ పేపర్ లీక్ కారణంగా మే 3న జరగాల్సిన పరీక్షను రద్దు చేసి, జూన్ 21న దేశవ్యాప్తంగా తిరిగి నిర్వహించారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్​లో మొదటి స్థానం : అందులో నామాల ప్రేరణ కూడా ఒకరు. రాష్ట్రస్థాయిలో అగ్రగామిగా నిలిచిన ఆమె, ఏపీ టాపర్‌గా అవతరించి లక్షలాది మంది విద్యార్థులకు ఆదర్శంగా నిలిచారు. నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) విడుదల చేసిన నీట్ యూజీ ఫలితాల వివరాల ప్రకారం ప్రేరణకు 36వ ర్యాంక్ వచ్చింది. అయితే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చూసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్​లో ప్రేరణ మొదటి ర్యాంక్ సాధించింది.

టాప్​ కాళాశాలల్లో విద్యాభ్యాసం : ఆమె తండ్రి ప్రవీణ్ దీన్‌కుమార్ అనంతపురం మెడికల్ కాలేజీలోని పీడియాట్రిక్ విభాగంలో అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్. ఆమె తల్లి ప్రవీణ కర్నూలు మెడికల్ కాలేజీలోని పీడియాట్రిక్ విభాగంలో అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్. తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ స్వయంగా డాక్టర్లు కావడంతో, ఇంట్లోనే మంచి పునాది పడిందని చెప్పవచ్చు. నీట్ పరీక్ష కోసం ఎలా చదవాలో, ఎలా రాయాలో, దేనిపై దృష్టి పెట్టాలో వంటి విషయాల్లో ఆమెకు తల్లిదండ్రుల నుంచి మంచి సహాయం లభించింది. తమ కుమార్తెకు మంచి ర్యాంకు వచ్చినందుకు తాము చాలా సంతోషంగా ఉన్నామని తల్లిదండ్రులు తెలిపారు. తాను దిల్లీ ఎయిమ్స్ లేదా జిప్‌మెర్‌లో వైద్య విద్యను అభ్యసిస్తానని ప్రేరణ చెప్పింది. జాతీయ స్థాయిలో మంచి ర్యాంకు సాధించినందుకు ప్రేరణ సంతోషం వ్యక్తం చేయడంతో పాటు, వైద్య విద్యలో కూడా ఇదే విధంగా రాణిస్తానని విశ్వాసం వ్యక్తం చేసింది.

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TAGGED:

NAAMAALA PRERANA SUCCESS STORY
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