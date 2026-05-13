నీట్కు ఆన్లైన్ పరీక్షే పరిష్కారం - ఆ విధానానికి మారక తప్పదంటున్న నిపుణులు
నీట్ పరీక్ష సాఫీగా జరగాలంటే ఆన్లైన్ విధానంలో నిర్వహించాలంటున్న నిపుణులు - దేశంలో ఎంబీబీఎస్ సీట్లు తక్కువ, పోటీ ఎక్కువ - సీబీటీకి మించి మరోమార్గం లేదు
Published : May 13, 2026 at 12:17 PM IST
NEET Examination in online is Better : నీట్ ప్రశ్నపత్రాలు లీక్లు లేకుండా పరీక్ష సాఫీగా జరగాలంటే జేఈఈ మెయిన్ తరహాలోనే ఆన్లైన్ విధానంలో నిర్వహిస్తే ఇలాంటి తిప్పలు తప్పుతాయని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఇంతకంటే మరో మార్గం లేదని తేల్చి చెబుతున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఒకటే పరీక్ష, ఎక్కడ లీకైనా లక్షల మంది విద్యార్థులను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేస్తోంది. దేశంలో ఉన్న ఎంబీబీఎస్ సీట్లు తక్కువ, లక్షల్లో పోటీ, ఒక మార్కు తేడాతో ర్యాంకులే మారిపోతాయి. ఇకపై ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురవ్వకుండా ఉండాలంటే నేషనల్ స్థాయి పరీక్షల మాదిరిగానే కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ విధానంలో పరీక్ష నిర్వహించడం మంచిదని నిపుణులు అంటున్నారు.
కేంద్రం కసరత్తు చేసినా ఉపయోగం లేదు! : గతంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నీట్ రద్దు నేపథ్యంలో ఇస్రో మాజీ ఛైర్మన్ కస్తూరిరంగన్ ఛైర్మన్గా నిపుణుల కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. అప్పుడు ఆ కమిటీ కూడా నీట్ పరీక్షను ఆన్లైన్ విధానంలో నిర్వహించాలని సిఫార్సు చేసింది. ఈ మేరకు దేశవ్యాప్తంగా ఆన్లైన్ పరీక్షల కోసం ఏ రాష్ట్రంలో ఎన్ని పరీక్ష కేంద్రాలున్నాయి? అక్కడ సీటింగ్ సామర్థ్యంపై 2024 డిసెంబరులో రాష్ట్రాల ఉన్నత విద్యాశాఖ అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ సైతం నిర్వహించారు. దీంతో ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోని పరీక్ష కేంద్రాలను ఎక్కువగా ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు. అప్పుడు అంతలా కమిటీ సిఫార్సుపై కేంద్ర ప్రభుత్వం తీవ్రంగా కసరత్తు చేసినా కారణాలు ఏంటో తెలియదు గానీ, నీట్ పరీక్ష మాత్రం గతంలో మాదిరిగానే ఆఫ్లైన్లోనే నిర్వహించారు. తాజాగా దాని ఫలితమే మళ్లీ ప్రశ్న పత్రం లీకై పరీక్ష రద్దు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఎదురైంది.
''దేశవ్యాప్తంగా ఎంబీబీఎస్ సీట్లకు డిమాండ్ ఉండటంతో ప్రశ్న పత్రాల కోసం ఏదో ఒకచోట అక్రమార్కులు ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటారు. ఏదో ఓ విధంగా తరచూ లీకుల వల్ల విద్యార్థులకు మానసిక వేదన తప్పడం లేదు. కౌన్సెలింగ్ సైతం గందరగోళంగా మారుతోంది. విద్యాసంవత్సరం పలు ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి. అందుకే ఆన్లైన్ విధానంలోకి మారక తప్పదు'' - ఆచార్య కె. రమేశ్రెడ్డి, వైస్ ఛాన్స్లర్, కాళోజీ విశ్వవిద్యాలయం
ఈ లీక్లకు ఇప్పుడు పరిష్కార మార్గం ఆన్లైనే : ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఆన్లైన్ విధానంలోకి మారక తప్పదంటున్న నిపుణులు. లేదంటే ఎక్కడోచోట ప్రశ్నపత్రాల లీకుల వల్ల లక్షల మంది విద్యార్థులు ఈ సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పరీక్ష కేంద్రాలకు ప్రశ్న పత్రాలు పంపాల్సి ఉండటంతో ఆ క్రమంలో లీకయ్యే అవకాశం అధికంగా ఉంది. అదే ఆన్లైన్లో అయితే ఈ సమస్యే ఉండదు. షిఫ్టులు పెంచి ప్రశ్నపత్రాలను నార్మలైజైషన్ విధానం అమలు చేయాల్సిందేనని భావిస్తున్నారు. అది ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో ఎన్నో ఏళ్లుగా అమల్లో ఉంది. ఆఫ్లైన్లో నాలుగైదు ప్రశ్నపత్రాలను సిరీస్ రూపంలో ఇస్తున్నారు.
ఏకకాలంలో 40 వేల మంది రాసే అవకాశం : అదే ఆన్లైన్లో ఎన్ని ప్రశ్నపత్రాలైనా రూపొందించుకోవచ్చు. ఎప్సెట్లో ప్రశ్నపత్రాన్ని కఠినం, మధ్యస్థం, సులభం అనే మూడు రకాల ప్రశ్నలు ఇస్తున్నారు. కాపీయింగ్కు అవకాశం లేకుండా ప్రశ్నలతో పాటు ఎంపికల క్రమాన్ని కూడా జంబ్లింగ్ చేసే వెసులుబాటు ఆన్లైన్లో ఉంది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 40వేల మంది ఏకకాలంలో పరీక్ష రాసే అవకాశం ఉంది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దీనిపై దృష్టి సారించి సర్కారు విద్యాసంస్థల్లో పరీక్షల సీటింగ్ సామర్థ్యాన్ని పెంచుకుంటే ఒకటి, రెండు విడతల్లో పూర్తవుతుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
''ఇలాంటి తరచూ లీక్లు కాకుండా ఇప్పుడు అన్నింటికి పరిష్కార మార్గం ఆన్లైన్. కాకపోతే దాన్ని ఒకేసారి నిర్వహించడం మంచిది. నీట్ పరీక్షను పలు షిఫ్టుల్లో జరిపితే ప్రశ్నపత్రాలు కఠినత్వం మధ్య కొంత ఇబ్బందులు కలగవచ్చు. రాసిన ప్రతి విద్యార్థి మిగతా షిఫ్టు ఈజీగా ఉందని అనుకుంటారు. దేశం మొత్తంలో 1.25 లక్షల ఎంబీబీఎస్ సీట్లు ఉంటే 22 లక్షల మంది పోటీ పడుతున్నారు. మరో రెండేళ్లలో ఆన్లైన్ పరీక్షల సీటింగ్ సామర్థ్యం పెంచి, ఒకేసారి పరీక్షను నిర్వహించాలి. దీన్ని జేఈఈ మెయిన్ తరహాలో రెండుసార్లు పరీక్ష జరిపేలా కూడా ఓసారి పరిశీలించాలి '' - వి.కుమార్, నీట్ జాతీయ కోఆర్డినేటర్, శ్రీచైతన్య విద్యాసంస్థలు
