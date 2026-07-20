నీట్ కౌన్సెలింగ్కు సర్వం సిద్ధం - ఏపీ వైద్య కళాశాలల్లో కొత్తగా 17 అలైడ్ హెల్త్ కోర్సులు
త్వరలో నీట్ కౌన్సెలింగ్ షెడ్యూల్ను ప్రకటించనున్న ఎంసీసీ - 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి అదనంగా 9,911 మెడికల్ సీట్ల పెంపు - ఆలిండియా కోటా కింద 15శాతం సీట్ల భర్తీకి కేంద్ర కమిటీ కసరత్తు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 10:29 PM IST
AP New Medical Courses : దేశవ్యాప్తంగా వైద్య విద్యా ప్రవేశాలకు సంబంధించి కీలక ఘట్టం మొదలుకాబోతోంది. జాతీయ అర్హత ప్రవేశ పరీక్ష (నీట్) ఫలితాలు ఇప్పటికే వెలువడ్డాయి. ఇక విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల దృష్టీ కౌన్సెలింగ్ పైనే పడింది. ప్రవేశాల ప్రక్రియను పూర్తి చేసేందుకు మెడికల్ కౌన్సెలింగ్ కమిటీ (ఎంసీసీ) ముమ్మర కసరత్తు చేస్తోంది. మరోవైపు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనూ వైద్య విద్యలో విప్లవాత్మక మార్పులు రాబోతున్నాయి. ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచి ఏపీలోని ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల్లో కొత్తగా 17 అలైడ్ హెల్త్ కోర్సులను ప్రవేశపెట్టనున్నారు.
త్వరలో కౌన్సెలింగ్ షెడ్యూల్ : మెడికల్ కౌన్సెలింగ్ కమిటీ (ఎంసీసీ) నీట్ కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేసింది. త్వరలోనే అధికారిక కౌన్సెలింగ్ షెడ్యూల్ను విడుదల చేయనుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల్లో 15 శాతం ఆలిండియా కోటా సీట్లను ఎంసీసీ భర్తీ చేస్తుంది. అలాగే సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలు, డీమ్డ్ వర్సిటీలు, ఎయిమ్స్, జిప్మర్ వంటి ప్రతిష్టాత్మక సంస్థల్లోని సీట్లను కూడా ఎంసీసీనే నేరుగా భర్తీ చేయనుంది. మిగిలిన 85 శాతం స్టేట్ కోటా సీట్లను మాత్రం ఆయా రాష్ట్రాల కౌన్సెలింగ్ కమిటీలు భర్తీ చేస్తాయి.
భారీగా పెరిగిన వైద్య సీట్లు : వైద్య విద్య అభ్యసించాలనుకునే విద్యార్థులకు ఈ ఏడాది శుభవార్త అందింది. జాతీయ వైద్య కమిషన్ (ఎన్ఎంసీ) విడుదల చేసిన తాజా సీట్ మ్యాట్రిక్స్ ప్రకారం, 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గానూ ఏకంగా 9,911 మెడికల్ సీట్లు అదనంగా పెరిగాయి. భారీగా సీట్లు పెరగడంతో విద్యార్థుల్లో ఆశలు చిగురించాయి. తమకు వచ్చిన నీట్ స్కోరు, కటాఫ్ మార్కుల ఆధారంగా తమకు ఏ కళాశాలలో సీటు వస్తుందోనని అభ్యర్థులు అంచనాలు వేసుకుంటున్నారు.
ఏపీలో కొత్తగా 17 కోర్సులు : ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచి రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల్లో కొత్త కోర్సులు రాబోతున్నాయి. జాతీయ అలైడ్ అండ్ హెల్త్కేర్ ప్రొఫెషన్స్ కమిషన్ గుర్తింపు పొందిన మొత్తం 17 అలైడ్ హెల్త్ కోర్సులను ప్రవేశపెట్టేందుకు ఉన్నతాధికారులు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు. విజయవాడలోని డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విజ్ఞాన విశ్వవిద్యాలయంలో ఇటీవల ఓ కీలక సమీక్షా సమావేశం జరిగింది. వర్సిటీ ఉపకులపతి (వీసీ) చంద్రశేఖర్ అధ్యక్షతన ఈ భేటీ నిర్వహించారు. అధ్యాపకుల లభ్యత, మౌలిక సదుపాయాలు, ఎన్సీఏహెచ్పీ నిబంధనల ప్రకారం 2026–27 నుంచి ఈ అలైడ్ కోర్సులను దశలవారీగా అమలు చేయాలని నిర్ణయించారు. రాష్ట్రంలో అలైడ్ హెల్త్ విద్యను మరింత బలోపేతం చేయడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని వీసీ చంద్రశేఖర్ స్పష్టం చేశారు.
జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా నైపుణ్యం కలిగిన ఆరోగ్య సేవల నిపుణులను తీర్చిదిద్దేందుకు విశ్వవిద్యాలయం కట్టుబడి ఉందని వీసీ వివరించారు. ఈ కొత్త కోర్సులను దశలవారీగా ప్రారంభించడం వల్ల రాష్ట్రంలో అలైడ్ హెల్త్ విద్యా ప్రమాణాలు మెరుగుపడతాయని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. తద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సామాన్యులకు అందే ఆరోగ్య సేవలు మరింత బలోపేతం అవుతాయని ఆయన వెల్లడించారు.
రాష్ట్రస్థాయిలో అగ్రగామిగా నిలిచిన ప్రేరణ - నీట్లో 36వ ర్యాంక్
మరో వివాదంలో నీట్- ఆన్సర్ కీ ప్రకారం 522 మార్కులు- స్కోర్కార్డులో మాత్రం 95 మార్కులు!