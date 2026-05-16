చదివిందే చదవాలి, ఖర్చులూ భరించాలి - విద్యార్థులకు మళ్లీ 'నీట్' తరగతులు
మళ్లీ నీట్ కోచింగ్లో విద్యార్థులు - ఇళ్లకు వెళ్లిన వారికి ఫోన్లు చేస్తున్న కళాశాలలు, శిక్షణ సంస్థలు - ఒక్కో విద్యార్థిపై కనీసం రూ.15 వేల వరకు భారం
Published : May 16, 2026 at 2:43 PM IST
Updated : May 16, 2026 at 2:49 PM IST
NEET Cancellation Back to Training : ఎంబీబీఎస్ సీటే లక్ష్యంగా పెట్టుకుని కష్టపడిన విద్యార్థులు నీట్ రాసి ఇంటి బాట పట్టిన పది రోజుల్లోనే తిరిగి కోచింగ్కి రావాల్సి వస్తోంది. నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీకుతో పరీక్షను రద్దు చేస్తున్నట్లు ఎన్టీఏ ప్రకటించిన ఒకట్రెండు రోజుల నుంచే కళాశాలలు, శిక్షణ సంస్థల ప్రతినిధులు విద్యార్థులకు ఫోన్కాల్స్ చేస్తున్నారు. తాజాగా నీట్ పరీక్ష జూన్ 21న ఉంటుందని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో శుక్రవారం నుంచి తరగతులకు విద్యార్థులందర్నీ రప్పించే ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశారు.
10-15 శాతం మంది శిక్షణకు రాకపోవచ్చు : ఈ నెల 18న సోమవారం నుంచి శిక్షణ పూర్తిస్థాయిలో ప్రారంభం కానుంది. ఈ నెల 3వ తేదీన జరిగిన నీట్కు తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి సుమారు 70 వేల మందికిపైగా హాజరయ్యారు. వారిలో 30 వేల మంది వరకు గురుకుల విధానంలో శిక్షణ తీసుకున్నారని, మిగిలిన వారంతా డే స్కాలర్లుగా ఉంటూ పరీక్షకు హాజరయ్యారని నీట్ శిక్షణ నిపుణుడు శంకర్రావు పేర్కొన్నారు. మే 3న పరీక్ష రాయని వారు, ఇక తమ శక్తి సరిపోదని, ఇళ్ల వద్దే సన్నద్ధమవుతామని భావించేవారు కనీసం 10-15 శాతం మంది శిక్షణకు రాకపోవచ్చని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
''ఇటీవల పరీక్ష బాగా రాసిన వారు పరీక్ష రద్దుతో నిరాశకు గురయ్యారు. అసలు బాగా రాయని వారు ప్రిపరేషన్ వదిలేస్తారు. కొన్ని మార్కుల తేడాతో అర్హత పొందని వారు, చిన్న చిన్న పొరపాట్లతో ఉత్తమ మార్కులు చేజార్చుకున్న వారు ఈ రీ-ఎగ్జామ్ని మరో అవకాశమని భావిస్తున్నారు'' - వి.కుమార్, శ్రీచైతన్య విద్యాసంస్థల నీట్ జాతీయ కోఆర్డినేటర్
శిక్షణ ఉచితమే - హాస్టల్ ఫీజు తప్పదా? : నీట్ రద్దు నేపథ్యంలో కోచింగ్కు ఫీజు వసూలు చేయడం లేదు. 35 రోజులపాటు హాస్టళ్లలో ఉండాల్సి వస్తుంది. దాని కోసం గదుల స్థాయి, వసతులకు అనుగుణంగా రూ.5 వేల నుంచి రూ.10 వేల వరకు వసూలు చేయక తప్పదని శిక్షణ సంస్థల నిర్వాహకులు తెలుతున్నారు. పరీక్ష అనంతరం దూరప్రాంతాలకు వెళ్లిన వారు బస్సు, కార్ల అద్దె, ఇతర ఖర్చులతో పాటు మరో రూ.5వేల వరకు ఉండొచ్చని అంటున్నారు. మరోవైపు జూన్ 1 నుంచి రెగ్యులర్ ఇంటర్ తరగతులు ప్రారంభమవుతాయని ఓ కళాశాల డీన్ తెలిపారు. నీట్ పరీక్ష జూన్ 21న జరుగుతుంది. అంటే 20 రోజులపాటు తరగతుల నిర్వహణ, హాస్టల్ వసతులకు సమస్యలు వస్తాయి. అందుకు తాత్కాలికంగా కొన్ని భవనాలు తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి రావొచ్చని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
''ప్రతి విద్యార్థిని సంప్రదించి ట్రైనింగ్ ప్రారంభమైందని చెబుతున్నాం. ఇప్పటికే దగ్గరున్న విద్యార్థులు శిక్షణకు వచ్చారు. ఒకట్రెండు సంవత్సరాలు లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్ తీసుకున్న వారిలో కొందరు ఇళ్ల వద్దే చదువుకోవచ్చు. మరి కొంతమంది రాకపోవచ్చు'' - కృష్ణ చైతన్య, నానో అకాడమీ డైరెక్టర్
పుస్తకాలను చదివేందుకు కొన్ని టిప్స్ :
- ఎన్సీఈఆర్టీ పుస్తకాలను ఏదో మొక్కుబడిగా చదువకుండా ప్రతి టాపిక్ను విశ్లేషణాత్మకంగా చదవాలి.
- ఒక కాన్సెప్టును నేర్చుకున్న తర్వాత నీట్ పరీక్షలో అడిగిన వాస్తవిక ప్రశ్నలకు దాన్ని వార్తింపజేసేలా కసరత్తు చేయండి.
- ఎన్సీఈఆర్టీ కంటెంట్పై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించే గత పరీక్ష పేపర్లు, మాక్ టెస్టులను గమనించండి. దానిలో మీరు చేసిన తప్పులను విశ్లేషించుకోండి.
- ఆ సబ్జెక్ట్పై లోతైన అవగాహన కోసం ఆ కాన్సెప్టులను మరోసారి తిరిగి చూసేలా ప్రణాళిక వేసుకోండి.
- ఎన్సీఈఆర్టీ పుస్తకాల్లో సమాచారంతో కూడిన డయాగ్రమ్స్, బొమ్మలు చాలా ఉంటాయి. వాటిని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించండి. వాటిలో పేర్కొన్న సమాచారాన్ని అర్థం చేసుకొని మీరు ఎంతవరకు గ్రహిస్తున్నారో పరీక్షించేందుకు వాటిని మీరే సొంతంగా గీసేందుకు ప్రయత్నించడం ద్వారా ఫలితం ఉంటుంది.
- మీరు చదివిన వాటిని మీ సొంత మాటల్లో పాయింట్లుగా రాసుకోవడం అలవరుచుకుంటే ఆ టాపిక్స్ గుర్తుండటంతో పాటు అవగాహన స్థాయి మెరుగవుతుంది.
