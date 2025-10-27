ETV Bharat / state

తెలంగాణలో మళ్లీ ఎండిపోతున్న వేప చెట్లు - 'సర్వరోగ నివారిణి'కి ఏమైంది?

వేపచెట్లకు మళ్లీ ఫంగస్‌ బెడద - ఉమ్మడి మహబూబ్​నగర్, సూర్యాపేట ప్రాంతాల్లో ఎండిపోతున్న చెట్లు - వేప చెట్లకు ఎండుకొమ్మ తెగులు వచ్చిందంటున్న నిపుణలు

Why are neem trees drying up
Why are neem trees drying up (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 27, 2025 at 2:54 PM IST

Why Are Neem Trees Drying Up : ఎన్నో ఔషధ గుణాలున్న వేపచెట్లకు మళ్లీ తెగులు వచ్చింది. తెలుగునాట ఇప్పుడిదో అంతుచిక్కని ప్రశ్నగా మారింది. మనందరి చిరకాల నేస్తం వేపవృక్షాలకి ఎందుకీ కష్టం వచ్చింది? ప్రకృతి, పచ్చదనం, పర్యావరణహితంలో అత్యంత మేలు చేయడంలో ఇవి కీలకపాత్ర పోషిస్తాయి. ఎన్నో రకాలైన పోషకాలు కలిగి శతాబ్దాలుగా ‌ప్రజల అనేక అవసరాలకు పెద్దదిక్కుగా వేపచెట్లు నిలుస్తున్నాయి. తన పరిధి ఉన్నంత మేర ఆహ్లాదకర వాతావరణాన్ని పంచే ఈ వృక్షం ఉన్నట్టుండి ఎందుకు ప్రమాదంలో పడింది? ఎండుతున్న కొమ్మలు దేనికి సంకేతం? అరిష్టమా? పర్యావరణ వైపరిత్యమా? లక్షలాది వేపచెట్లు ఎండుకొమ్మలతో దర్శనమిస్తుండడంతో ఇలాంటి ఎన్నో ప్రశ్నలు ఉదయిస్తున్నాయి.

వేపచెట్లు ఎండిపోతున్నాయ్ : ఔషధాల గనిగా వ్యవహరించే వేపచెట్టుకు ఆపదొచ్చింది. ఉమ్మడి మహబూబ్‌నగర్, సూర్యాపేట జిల్లాల్లోని పలు గ్రామాల్లో చాలా చోట్ల చెట్లకు ఫంగస్‌ సోకడంతో ఎండిపోతున్నాయి. నాలుగేళ్ల క్రితం ఇలాంటి పరిస్థితి చూసిన గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలు ఇప్పుడు మళ్లీ చెట్లు ఎండిపోవడంతో ఆందోళన చెందుతున్నారు. మాములు వృక్షాలైతే గాలిపాటుకు ఏదో అయిందని అనుకోవచ్చు. కానీ వేపచెట్ల విషయంలో అలా అనుకోవడానికి లేదు. చీడపీడలకు విరుగుడుగా ఎంతగానో ఉపయోగపడే చెట్లు ఇలా ఎందుకు తెగుళ్ల బారిన పడుతున్నాయి? శీతాకాలానికి పచ్చగా కళకళలాడాల్సిన ఈ చెట్లు లేతకొమ్మలు ఎందుకు ఎండు ముఖం పడుతున్నాయి?

కొమ్మ ఎండు తెగులు లక్షణాలేనా ఇవి : చిగురాకుల నుంచి ఎండిపోవడం మొదలుకొని క్రమంగా ఆకులు, కొమ్మలకు విస్తరిస్తుంది. దీనిని కొమ్మ ఎండు తెగులు అని పిలుస్తారని, ఇది చెట్టుకే ముప్పుగా వాటిల్లుతుందని శాస్త్రవేత్తలు వివరిస్తున్నారు. అధిక వర్షాలు, ఉష్ణోగ్రతలతో ఈ తెగులు సోకుతుందని తెలిపారు. సీజన్‌ పూర్తయితే చెట్లు మళ్లీ పూర్వస్థితికి చేరుకుంటాయని వారు వివరిస్తున్నారు. ఈ తెగులు నుంచి చెట్లను కాపాడటం ఎలా అనే అంశాన్ని వారు వివరించారు. ఎండు తెగులును సూక్ష్మంగా పరిశీలించినట్లయితే వాటిపై శిలీంధ్రాలు వదిలిన బీజాలు గమనించవచ్చు. గతంలో ఎండుతెగులు అధికంగా సోకిన వేపచెట్ల భాగాల్లో ఇవి పేరుకుపోయి మళ్లీ ఇప్పుడు వ్యాప్తి చెందుతున్నట్లుగా అంచనా వేశారు. ఫామోస్ఫిస్‌ అజాడిరక్టే, ఫ్యూసారియమ్‌ అనే పేరు గల రెండు శిలీంధ్రాలు వేపచెట్లను నాశనం చేస్తున్నట్లుగా గుర్తించారు. ఇవి అధికంగా వ్యాపించిన చెట్లు ఎండిపోయి చివరికి కొన్నిచోట్ల చనిపోయే స్థితికి చేరకుంటున్నాయి.

నివారణ మార్గం : లీటర్‌ నీటిలో గ్రాము కార్బండిజమ్​ను కలిపి చెట్టుకు పిచికారీ చేయాలని లేదా లీటర్‌ నీటిలో 2 గ్రాముల కార్బండిజమ్‌ ప్లస్‌ మాంకోజెమ్‌ కలిపి పిచికారీ చేయొచ్చని పాలెం కేవీకే శాస్త్రవేత్త శంకర్‌ వెల్లడించారు. చెట్టు మొదట పెద్దపాదులు చేసి 50 లీటర్ల నీటిలో 50 గ్రాముల కార్బండిజమ్‌ కలిపి వేర్ల కుదుళ్ల వరకు ఇంకేవిధంగా పోయాలని సూచించారు.

మరో మార్గం : ఎండుతెగులు సోకిన చెట్ల కాండం, కొమ్మలపై రంధ్రాలున్నయితే వాటిలో లీటరు నీటిలో 0.2 గ్రాముల థయామిధాక్సమ్‌ లేదా ఎసిటమాప్రిడ్‌ను కలిపి పోయాలి. తెగులు సోకిన చెట్లపై నీరు వేగంగా చల్లినట్లయితే శిలీంధ్రాలు రాలిపోతాయి. చెట్లవేర్లకు తగిన నీరు పెట్టడం అవసరం.

