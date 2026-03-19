రాష్ట్రంలో వేపచెట్లు ఎందుకు ఎండిపోతున్నాయ్​ - 'సర్వరోగ నివారిణి'కి అసలేమైంది?

ఉగాది పచ్చడికి వేపపూవు దొరకడమే కష్టంగా మారిన వైనం - ఫోమోప్సిస్‌ అజాడిరచ్డే అనే శిలీంధ్రం వల్ల ఎండిపోతున్న వేపచెట్లు - శిలీంధ్ర వ్యాధి ముదిరితే చెట్లు నిర్జీవంగా మారుతాయని హెచ్చరిస్తున్న నిపుణులు

Neem Trees are Drying up
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 19, 2026 at 9:20 AM IST

Neem Trees are Drying up : ప్రకృతి మనకు ప్రసాదించిన అద్భుత ఔషధగని వేపచెట్టు. ఇంటి ముందు వేపచెట్టు ఉంటే ఒక వైద్యుడు ఉన్నట్టే అంటారు పెద్దలు. అలాంటి ప్రాణవాయువునిచ్చే వృక్షం వెలవెలబోయింది. ఉగాది షడ్‌రుచుల్లో ఒకటిగా ఉండే వేపపూవు లభించడం ఈసారి గగనంగా మారింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వేల సంఖ్యలో వేపచెట్లు అకస్మాత్తుగా ఎండిపోతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. పచ్చగా కళకళలాడాల్సిన చెట్లు ఎండిపోయిన కొమ్మలతో దీనంగా కనిపిస్తున్నాయి. అడవుల నుంచి పల్లెలు, పట్టణాల దాకా ఎక్కడ చూసినా ఇదే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది.

దశలవారీగా వ్యాప్తి చెందుతున్న వ్యాధి : వేయి లాభాల చెట్టుగా పేరుగాంచిన వేపచెట్లకు ప్రస్తుతం పెద్ద విపత్తు నెలకొంది. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా వందల సంఖ్యలో వేపచెట్లు కొమ్మలతో సహా అకస్మాత్తుగా ఎండిపోతుండటంతో ప్రజల్లో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. వసంతకాలంలో చిగురిస్తూ పచ్చని ఆకులతో కళకళలాడాల్సిన చెట్లు గోధుమ రంగులోకి మారి ఎండిపోతున్నాయి. డైబ్యాక్ అనే శిలీంధ్రం ఆ పరిస్థితికి కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. చిగురు కొమ్మల నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ వ్యాధి దశలవారీగా చెట్టు మొత్తం వ్యాపిస్తూ, గాలి ద్వారా ఒక దాని నుంచి మరొక చెట్టుకు వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతోంది. తద్వారా చెట్టుకు నీరు, పోషకాలు అందక కొమ్మలు ఒక్కొక్కటిగా ఎండిపోతూ చివరికి చెట్టు పూర్తిగా నిర్జీవంగా మారుతోంది. ఆ వ్యాధి వల్ల ఈసారి ఉగాది పచ్చడిలో వేపపూవు వేసేందుకు పలుచోట్ల ప్రజలు సందిగ్దతకు లోనవుతున్నారు.

''చాలా మంది గ్రామాల్లో ఏదో కీడు జరిగినట్టుగా, అపోహలు చెందుతున్నారు. వాస్తవానికి ఇది కీడు ఏం కాదు. ఒక రకమైన శిలీంద్రము సంక్రమించడం మూలాన అది వ్యాధికి గురై ఆ చివరి కొమ్మలు ఎండిపోతున్నాయి. దీనికి గల ముఖ్య కారణం ఫోమోప్సిస్‌ అజాడిరచ్డే అనే శిలీంద్రము మొట్టమొదటి సారిగా కొమ్మల చివరిగా ఉన్నటువంటి ఆకులు ఎండిపోయి గోదుమరంగులోకి మారుతాయి. క్రమేపి అవీ కొమ్మలు, కాండము ద్వారా కూడా పూర్తిగా మొక్క చనిపోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంది. అమితమైనటువంటి ఔషధ గుణాలు ఉన్నటువంటి మొక్కకు ఒక శిలింద్రాన్ని తట్టుకునేటువంటి శక్తి కూడా ఉంటుంది. ఒక కొమ్మకు, ఒక చెట్టుకు గనుక వ్యాపించినట్లయితే గాలి ద్వారా శిలింద్ర యొక్క సిద్ధబీజాలు గాలి వీచే క్రమంలో, వీచే దిశలో ప్రయాణిస్తే మరో చెట్టుపై పడుతుంది.'' - డాక్టర్ సుతారి సతీష్ , వృక్షశాస్త్ర అధ్యాపకుడు

పిచికారీ చేయడం ద్వారా నియంత్రణ : శాస్త్రవేత్తలు మాత్రం అది వైరస్ కాదని. కేవలం శిలీంద్ర వ్యాధి మాత్రమేనని స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఆ విషయంపై భయపడాల్సిన అవసరం లేదని సూచిస్తున్నారు. వ్యాధి సోకిన కొమ్మలు తొలగించి కాల్చేయడంతోపాటు కార్బండిజమ్, మాంకోజెబ్ వంటి శిలీంద్రనాశకాల్ని నీటిలో కలిపి పిచికారీ చేయడం ద్వారా నియంత్రించవచ్చని సూచిస్తున్నారు వేపచెట్టు సహజంగానే రోగనిరోధకశక్తి కలిగి ఉండటంతో సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే తిరిగి కోలుకునే అవకాశముందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. పర్యావరణ పరిరక్షణ దృష్ట్యా అన్నివర్గాలు సమన్వయంతో పనిచేసి వేపచెట్టును సంరక్షించుకుందామని శాస్త్రవేత్తలు పిలుపునిస్తున్నారు, మన ఆరోగ్యానికి, ప్రకృతికి ఆధారమైన ఈ వృక్షాన్ని కాపాడుకుందామని చెబుతున్నారు

''గత 5-6 సంవత్సరాలతో పోల్చుకున్నట్టు అయితే వేపచెట్లు కొమ్మ ఎండు తెగులు అనేది ఓమోప్సిస్ అజిరారెక్టా అనే శిలీంద్ర వల్ల వస్తుంది. ఈ శిలీంద్రం మన భారతదేశంలో 1990లో డెహ్రాడూన్​ మొట్టమొదటి సారిగా వేపచెట్టుకు సోకి క్రమక్రమంగా ఉత్తర రాష్ట్రాల నుంచి దక్షిణ రాష్ట్రాల వరకు గత రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో విస్తరిస్తూ ఉన్నది. అతి తక్కువ ధరలో లభించే ఎక్సా​కొనజోల్​ మందుతో వేప చెట్టు ఆకులు, కొమ్మలు తడిచే విధంగా పిచికారి చేస్తే సరిపోతుంది.'' - విజయ భాస్కర్ రెడ్డి ,శాస్త్రవేత్త

