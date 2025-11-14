చిన్నారులకు ఆటలతో పాటు ఆరోగ్యం 'నీమ్ టాయిస్'
చిన్నారులకు ఆటలతో పాటు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడేలా వేప చెక్కతో బొమ్మల తయారీ - 2023లో రాయపూడిలో ఓ చిన్న కుటీర పరిశ్రమను ప్రారంభించిన తల్లి, కుమారుడు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 14, 2025 at 11:57 AM IST
Neem Toys Made from Neem Wood Uses for Children in Amaravati : పిల్లలు బొమ్మలను అమితంగా ఇష్టపడతారు. ఎక్కడైనా, ఎవరి దగ్గరైనా వాటిని చూస్తే తమకూ వాటిని కొనివ్వాలని మారాం చేస్తారు. కొందరూ బుడతలైతే యూట్యూబ్ వీడియోలను చూసి అవే కావాలని పేచీ పెడుతుంటారు. అయితే వాటితో ఆడడం కన్నా నోటిలో పెట్టుకుంటూనే ఉంటారు. మనం ఎన్నిసార్లు తీసిన మళ్లీ మళ్లీ అలానే చేస్తూ ఉంటారు. లేదంటే ఏడుస్తారు.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లలో చిన్నారుల ఆటపాటల్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని రకరకాల బొమ్మలు వస్తున్నాయి. ఒకటి పాటలు వినిపించేదీ, ఇంకోటి రంగులు కలిపేదీ, మరోటి మాటలు చెప్పేదీ అంటూ మొదలైన బొమ్మలు ఆఫ్లైన్, ఆన్లైన్ మార్కెట్లలో దొరుకుతున్నాయి. అలాగే చిన్నారుల పలుకులను సైతం అవి పలికేస్తున్నాయి.టెడ్డీబేర్ వంటి బొమ్మలతో సైతం బుజ్జాయిలు ముందరేసుకుని ఏదో ఒక ఆట మొదలు పెట్టేస్తారు. లేదంటే నోటిలో పెట్టుకుంటారు. అసలు వద్దని చెప్పిన వినరు. కొందరూ అయితే టీవీ రిమోట్తో ఆడుకుంటూ బ్యాటరీలను మింగేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి.
ఇక ఈ బొమ్మల తయారీ విషయానికి వస్తే వీటిని ఎక్కువగా ప్లాస్టిక్ లేదా కెమికల్స్ ఉపయోగించి తయారు చేస్తారు. వీటితో పిల్లలు ఆడుకుంటూ ప్లాస్టిక్ బొమ్మలను పొరపాటున నోటిలో పెట్టుకుంటారు. హానికరమైన ప్లాస్టిక్ రేణువులతో పాటు రసాయనాలతో కూడిన రంగులూ శరీరంలోకి వెళ్లే ప్రమాదముంది. మరీ వీటికి ఓ పరిష్కారం ఉంది. అమరావతి ప్రాంతానికి చెందిన పఠాన్ అబిదా బేగం, ఆమె కుమారుడు స్టాలిన్ వీటికి ప్రత్యామ్మాయాన్ని ఆలోచించారు.
నీమ్ టాయిస్ : సహజంగా ప్లాస్టిక్, చెక్కతో తయారు చేసిన బొమ్మలు చూస్తుంటాం. మరి ఈ నీమ్ టాయిస్ ఏంటి అనుకుంటున్నారా! వీటి గురించి ఎప్పుడైనా విన్నారా? లేదా? తెలుసుకుందాం రండి. చిన్నారులకు ఆటలతో పాటు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడేలా వేప చెక్కతో ఈ బొమ్మల తయారీని ప్రారంభించారు. 2023లో రాయపూడిలో ఓ చిన్న కుటీర పరిశ్రమను మొదలు పెట్టారు. అందులో 5 ఏళ్ల లోపు పిల్లలు ఆడుకునే విధంగా వీటిని రూపొందించారు. ఈ బొమ్మలు వేప చెక్క ఉపయోగించి చేస్తున్నారు. అందుకే ఇవి పర్యావరణ హితం కూడా. బుజ్జాయిలు వీటిని నోట్లో పెట్టుకుంటే అనారోగ్యాల పాలవుతారన్న బెంగ ఇకపై ఉండదు. అంతేకాదు, చిన్నచిన్న శబ్దాలతో అన్ని వయసుల వారినీ ఇట్టే ఆకర్షిస్తాయి. వాళ్ల దృష్టిని కేంద్రీకృతం చేస్తాయి. చిన్నారులకు ఈ బొమ్మలు మంచి ఎంపిక.
నీమ్ టాయిస్ బ్రాండ్తో ఏకంగా 20 రకాల బొమ్మలు తయరీ చేస్తున్నారు. వీటి చేయడంతో పాటు ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. వీటిని పాలిష్ చేసేందుకు నూనెలు రాయడం, అందంగా కనిపించేందుకు ఏ విధమైన కెమికల్స్ ఉపయోగించిన రంగులను వినియోగించారు. వీరు ప్రత్యేక పాలిష్ యంత్రాలతో బొమ్మలకు మంచి రూపు తెస్తున్నారు. నీమ్ టాయిస్ ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిని ఆన్లైన్ ద్వారా విదేశీయులు సైతం కొంటున్నారు.
కొబ్బరి పీచుతో బొమ్మల తయారీ - గ్రామీణ మహిళలకు ఉపాధి
పిల్లల కోసం బొమ్మల లైబ్రరీ- యాప్లో ఆర్డర్ చేస్తే ఉచితంగా హోమ్ డెలివరీ!