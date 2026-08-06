చిన్నారుల ఆరోగ్యానికి భరోసా - ప్లాస్టిక్కు చెక్ పెడుతూ నీమ్ టాయ్స్ స్టార్టప్
వేప కలపతో చిన్నారుల కోసం బొమ్మలు - ప్లాస్టిక్ వాటికి ప్రత్యమ్నాయంగా నీమ్టాయ్స్ - ఐదేళ్లలోపు పిల్లల కోసం 100 రకాల నీమ్టాయ్స్ - 10మంది స్థానిక మహిళలకు ఉపాధి 100కి చేర్చడమే లక్ష్యం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 4:47 PM IST
Neem Toys by Young Entrepreneur Stalin Patan from Amaravati: పిల్లల చేతిలో ప్లాస్టిక్ బొమ్మ. వారి నవ్వుల వెనక దాగున్న అనారోగ్య ముప్పు. ఈ ఆలోచనే ఆ యువకుడిలో విప్లవాత్మక మార్పునకు బీజం వేసింది. ప్లాస్టిక్ విష సంస్కృతికి చెక్ పెడుతూ వేపచెట్టులోని ఔషధ గుణాలు, ఆధునిక సాంకేతికతను జోడించి చిన్నారుల ఆరోగ్యానికి భరోసా కల్పిస్తున్నాడు. నీమ్స్ టాయ్స్ పేరుతో రకరకాల బొమ్మలు తయారు చేస్తూ పర్యావరణాన్ని పరిరక్షిస్తున్నాడు. అంతేకాదు స్థానిక మహిళలకు ఉపాధి కల్పిస్తూ నేడు ప్రముఖుల ప్రశంసలు అందుకుంటున్న యంగ్ ఇన్నోవేటర్ స్టాలిన్ సక్సెస్ స్టోరీ ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
ప్రముఖుల ప్రశంసలు: ప్రస్తుతం మార్కెట్లో దొరికే ప్లాస్టిక్ బొమ్మలు చిన్నారుల ఆరోగ్యానికి ఎంతో హానికరం. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా, ఔషధ గుణాలున్న వేప కలపతో ఎలాంటి రసాయనాలు వాడకుండా నీమ్టాయ్స్ పేరుతో సరికొత్త ట్రెండ్ సృష్టించాడు ఈ యువకుడు. పర్యావరణ పరిరక్షణ, స్థానిక మహిళలకు ఉపాధి లక్ష్యంగా వేప కలపతో 100 రకాలకు పైగా బొమ్మలు తయారుచేస్తూ ప్రముఖుల ప్రశంసలు అందుకున్నాడు.
స్టాలిన్ పఠాన్ స్వస్థలం రాజధాని అమరావతిలోని రాయపూడి. తిరువనంతపురం ఏరోనాటికల్ కాలేజీలో ఎంటెక్ పూర్తి చేసిన స్టాలిన్ అక్కడే అధ్యాపకుడిగా పని చేశాడు. విద్యార్థులకు పాఠాలు సులువుగా అర్థమయ్యేందుకు బొమ్మలు తయారుచేసి పాఠాలు బోధించేవాడు. ఈ క్రమంలో నీమ్స్ ఆలోచన చేశాడు. అంతకుముందు కొన్ని రాకెట్ బొమ్మలు తయారుచేసి ప్రత్యక్షంగా విజయవాడలోని దుకాణాల్లో పరోక్షంగా అమెజాన్ ద్వారా విక్రయించాడు. అక్కడ మంచి డిమాండ్ రావడంతో అంకుర సంస్థని స్థాపించాలని అనుకున్నాడు.
'పర్యావరణ పరిరక్షణ, చిన్నారుల ఆరోగ్యం, మహిళల ఉపాధి ముఖ్య ఉద్దేశ్యంగా రాయపూడిలో నీమ్టాయ్స్ పేరుతో బొమ్మల తయారీకి శ్రీకారం చుట్టాను. ప్లాస్టిక్ బొమ్మలకు ప్రత్యమ్నాయంగా ఐదేళ్ల లోపు పిల్లలకు ప్రత్యేకమైన తోపుడు బొమ్మలు, పజిల్స్, స్టాకింగ్ బొమ్మలను తయారు చేస్తున్నాం. వేపలో ఉండే సహజ యాంటీ-బ్యాక్టీరియల్ గుణాల వల్ల పిల్లలు వీటిని నోట్లో పెట్టుకున్నా, కొరికినా ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదు. వీటి తయారీలో ఎలాంటి రసాయన రంగులు కూడా వాడం.' -స్టాలిన్ పఠాన్, నీమ్ టాయ్స్ వ్యవస్థాపకులు
బొమ్మల వాడకంలో పిల్లలకు గాయాలు కాకుండా ఉండేలా అత్యాధునిక మెషిన్లు, రౌటర్ సాంకేతికతతో బొమ్మల అంచులను నున్నగా మారుస్తున్నాడు. ఈ వినూత్న ఆలోచనకు ఉన్నత స్థాయి గుర్తింపు, నేషనల్ ఇన్నోవేషన్ ఫౌండేషన్ ఈ స్టార్టప్ను అభినందించింది. ప్రతిష్టాత్మకమైన రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ ప్రదర్శనలో నీమ్టాయ్స్ ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందింది. వీటి మార్కెటింగ్ కోసం స్టాలిన్ వినూత్నంగా ముందుకెళ్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఆకట్టుకునే వీడియోలు పెట్టి కస్టమర్లకు దగ్గరవుతున్నాడు. అంగన్వాడీలు, ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో ఎడ్యుకేషనల్ స్టెంటాయ్స్ విభాగంలోకి ఈ బొమ్మలను ప్రవేశపెట్టేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నాడు.
100 మందికి ఉపాధే లక్ష్యం: ఇటీవల విజయవాడలో జరిగిన హస్తకళా ప్రదర్శనలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ కూడా స్టాలిన్ ప్రతిభను ప్రశంసించారు. పర్యావరణ అనుకూల వ్యాపార శైలిని ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. అమరావతి వాకర్స్ అండ్ రన్నర్స్ అసోసియేషన్తో కలిసి పాఠశాల విద్యార్థుల ద్వారా వేప మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాలు చేపట్టాడు స్టాలిన్. బొమ్మల తయారీకి ఉపయోగించే ప్రతి వేప చెట్టుకు బదులుగా 3 కొత్త మొక్కలను నాటాలనే సంకల్పాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం 10 మంది మహిళలకు ఉపాధి కల్పిస్తోన్న స్టాలిన్ ఆ సంఖ్యని 100కి చేర్చడమే లక్ష్యమంటున్నాడు.
అమరావతి వాకర్స్ అండ్ రన్నర్స్ అసోసియేషన్తో కలిసి పాఠశాల విద్యార్థుల ద్వారా వేప మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. బొమ్మల తయారీకి ఉపయోగించే ప్రతి వేప చెట్టుకు బదులుగా 3 కొత్త మొక్కలను నాటాలనే సంకల్పాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. స్థానిక వనరులతో ప్రపంచ స్థాయి నాణ్యత గల ఉత్పత్తులను తయారు చేయవచ్చని నిరూపించటం ద్వారా అమరావతి నుంచి ఒక ఆదర్శవంతమైన పారిశ్రామికవేత్తగా స్టాలిన్ పఠాన్ నిలిచారు.
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