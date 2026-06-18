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ముంచుకొస్తున్న ఎల్​నినో ముప్పు - ఈ వాననీటి సంరక్షణ చర్యలతో గండం గట్టెక్కేద్దామా!

ఎల్​నినో నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో భిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు - రానున్న రోజుల్లో నీటి కొరత ఏర్పడే అవకాశం - ఇప్పటి నుంచే అప్రమత్త మవ్వకుంటే ఇబ్బందులే - తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై నిపుణుల సూచనలు

Rainwater Conservation Measures
Rainwater Conservation Measures (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 18, 2026 at 4:54 PM IST

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Rainwater Conservation Measures : ఎల్​నినో ప్రభావంతో ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో భిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ సారి వర్షాలు కూడా తక్కువేనని తెలుస్తోంది. ఈనెల 9 తేదీన నగరాన్ని కుదిపిన వర్షం తర్వాత ఆ స్థాయిలో పడలేదు. వాతావరణంలో పెనుమార్పులు వస్తున్నాయి. ఈ పరిణామాలన్నీ రానున్న రోజుల్లో నగరంలో నీటి కటకటకు సంకేతాలు. ఇప్పటి నుంచే అప్రమత్తమవ్వకుంటే ఇబ్బందులు తప్పవని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే కురిసిన ప్రతి వాననీటి చుక్కనూ ఒడిసిపట్టాలి. ఇప్పటికే వేసిన ఇంజక్షన్‌ బోర్లు, తవ్విన ఇంకుడు గుంతలను పునరుద్ధరించి సిద్ధం చేసుకోవాలి.

పూడిక నిండిపోవడంతోనే : ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు గచ్చిబౌలి ప్రాంతంలోని మీనాక్షి టవర్స్ ప్రాంతం నీటమునిగింది. హైడ్రా ఆ ప్రాంతాన్ని పరిశీలించి అక్కడ బాక్స్​ డ్రైన్​లు పూడికతో నిండిపోవడం కారణంగా ఆ పరిస్థితి తలెత్తిందని నిర్ధారించింది. వీటిలోని వరద వెళ్తేలోన ఉన్న 4 బోర్ల ద్వారా నీరు ఇంకేది. కానీ ఆ మార్గాల్లో చెత్త అడ్డురావడంతో రోడ్లు మునిగే పరిస్తితి తలెత్తింది. అందువల్ల మున్సిపల్ సిబ్బంది ఎప్పటికప్పుడు పూడిక తీత చేపట్టడం వల్ల ఇలాంటి పరిస్థితి తలెత్తకుండా ఉంటుంది.

ఇవన్నీ పునరుద్ధరిస్తే ఎంతో మేలు : హెచ్‌ఎంఆర్‌ఎల్‌ 2018లో మెట్రో రైల్‌ కారిడార్‌ వెంట ఇంజక్షన్‌ బోర్లతో కూడిన వర్షపు నీటి సంరక్షణ నిర్మాణాలు 100 చేపట్టింది. వీటితో పాటు భూగర్భజలాలను పెంపొందించేందుకు 200కుపైగా భారీ ఇంకుడు గుంతలనూ తవ్వించింది. ఒక్కో ట్యాంకు, ఇంజక్షన్‌ బోరుకు అప్పట్లో రూ.50 వేలును ఖర్చు చేసింది. ఖైరతాబాద్, ఎర్రమంజిల్, కూకట్‌పల్లి, మియాపూర్, జేఎన్‌టీయూ, రాయదుర్గం రూట్​లలో వీటిని తవ్వించారు.

గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్​ సైతం 50కిపైగా ఇంజక్షన్‌ బోర్లను వేయించింది. ఏర్పాటు చేయడమైతే చేశారు కానీ వీటి నిర్వాహణ మాత్రం అంతంత మాత్రంగానే ఉంది. చాలాచోట్ల అవి కనుమరుగయ్యాయి. వీటిని పునరుద్ధరించినట్లయితే భూగర్భ జలాలు పెరిగి ముంపు తప్పే అవకాశముంది. ఈ ఎల్​నినో సమయంలో ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. నగరంలో ఉన్న పలు స్వచ్ఛంద సంస్థలు, ప్రైవేటు సంస్థలు, కాలనీ సంఘాలు వేల సంఖ్యలో తవ్వించాయి. వాటన్నింటిలో పూడిక తీయించినట్లయితే నీరు భూమిలోకి ఇంకుతుంది. తద్వారా భూగర్భ జలాలు పెరిగేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది.

తక్షణ కర్తవ్యం :

  • పాత ఇంజక్షన్​ బోరు ఉన్న ట్యాంకుల పైకప్పు మీదుగా నీరు వెళ్లే విధంగా శుభ్రం చేయాలి
  • పైపుల్లో ప్లాస్టిక్​ వ్యర్థాలు పేరుకుపోతే తొలగించాలి
  • కాలనీలు, అపార్ట్​మెంట్లు, పార్కుల్లో తీసిన ఇంకుడు గుంతలు పునరుద్దరించడం
  • వాటిలోకి వరదనీరు వచ్చే మార్గాలు శుభ్రం చేయించాలి
  • నగరంలో రోడ్ల కింద తవ్విన బాక్స్​ డ్రైన్లలోనూ పూడిక తీయించాలి
  • ఇళ్ల ముందు వాననీరు ఇంకే విధంగా ఇంకుడు గుంతలు ఏర్పాటు చేయాలి
  • వాననీటి సంరక్షణపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలి
  • మరిన్ని ఇంకుడు గుంతలు తవ్వే విధంగా అవగాహన కల్పించాలి

పైన వివరించిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా చాలా వరకు ఎల్​నినో ముప్పు నుంచి తప్పించుకునేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది. ఇప్పుడు ఉన్న వర్షాభావ పరిస్థితుల నుంచి గట్టెక్కాలంటే ఇదొక్కటే మార్గం. ప్రభుత్వం ఎన్నిచర్యలు చేపట్టినప్పటికీ పౌరసమాజం నుంచి కూడా సహకారం అవసరం. అందువల్ల జల సంరక్షణ అనేది ఒక ఉద్యమంలా సాగాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఇదే మంచి సమయం - నీటి చుక్కను ఒడిసి పట్టి ఇంకుడు గుంతను నిర్మించుకుందాం!

ఇళ్లు, భవనాల్లో ఇంకుడు గుంత తప్పనిసరి - ప్రభుత్వం కొత్త గైడ్​లైన్స్ మీరూ తెలుసుకోండి

TAGGED:

HOW TO CONSERVE WATER
RAINWATER CONSERVATION MEASURES
వర్షపు నీటి సంరక్షణ చర్యలు
WATER HARVESTING PITS
RAINWATER CONSERVATION MEASURES

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