అబ్దుల్లాపూర్మెట్ వద్ద రూ.6.7 కోట్ల నకిలీ నోట్లు పట్టివేత
Fake currency notes seized : అబ్దుల్లాపూర్మెట్ వద్ద భారీగా నకిలీ నోట్లను తరలిస్తున్న ముఠాను పోలీసులు పట్టుకున్నారు. వీరి వద్ద 6.7కోట్ల విలువైన నకిలీ నోట్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
రూ.6.7 కోట్ల నకిలీ నోట్లు పట్టివేత (ETV Bharat)
Published : November 3, 2026 at 1:52 PM IST
రంగారెడ్డి జిల్లా అబ్దుల్లాపూర్మెట్ వద్ద తనిఖీల్లో రూ.6.7 కోట్ల నకిలీ కరెన్సీ నోట్లు పట్టుబడ్డాయి. నకిలీ నోట్లు తరలిస్తున్న నలుగురిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఇటీవల కాలంలో ఇంత భారీ మొత్తంలో నకిలీ కరెన్సీ లభించడం ఇదే తొలిసారి. పోలీసులు కేసు నమోదు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.