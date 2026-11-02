మురసు తుపాను - రంగంలోకి 14 ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు
AP NDRF Deployment మురసు తుపాను ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా జాతీయ విపత్తు స్పందన దళం ఎన్డీఆర్ఎఫ్ పదో బెటాలియన్ విస్తృత ఏర్పాట్లు చేపట్టింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 7:22 PM IST
పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుపాను మురసు కొనసాగుతోంది. గత ఆరు గంటలుగా గంటకు 10 కి.మీ. వేగంతో వాయవ్య దిశగా కదులుతున్న ఈ తుపాను ప్రస్తుతం నెల్లూరుకు 100 కి.మీ., కావలికి 120 కి.మీ., చెన్నైకి 160 కి.మీ. దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. అలాగే ఒంగోలుకు 160 కి.మీ., మచిలీపట్నానికి 210 కి.మీ. దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉందని అధికారులు తెలిపారు.
ముందస్తు చర్యలు : మురసు తుపాను ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా జాతీయ విపత్తు స్పందన దళం ఎన్డీఆర్ఎఫ్ పదో బెటాలియన్ విస్తృత ఏర్పాట్లు చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా తుపాను ప్రభావానికి గురయ్యే అవకాశం ఉన్న ప్రాంతాల్లో మొత్తం 14 ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను మోహరించింది. ప్రజల భద్రతను కాపాడటం, సురక్షిత ప్రాంతాలకు ప్రజలను తరలించడం, గాలింపు, రక్షణ చర్యలు చేపట్టడం, తుపాను అనంతరం రహదారులు, రాకపోకల మార్గాలను పునరుద్ధరించడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యంత్రాంగానికి ఈ బృందాలు సహకరించనున్నాయి.
రాష్ట్రం నుంచి 11 ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు : రాష్ట్రం నుంచి 11 ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను మోహరించగా, సహాయక చర్యలను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు తమిళనాడు నుంచి అదనంగా మూడు బృందాలను రప్పించారు. తుపాను ముప్పు ఉన్న ప్రాంతాల్లో తగిన రక్షణ బలగాలను అందుబాటులో ఉంచి, అవసరమైన సమయంలో ప్రజలకు సత్వర సహాయం అందించడమే ఈ అంతర్రాష్ట్ర బలగాల మోహరింపు ప్రధాన ఉద్దేశమని పదో బెటాలియన్ కమాండెంట్ వివిఎన్ ప్రసన్న కుమార్ తెలిపారు.
సహాయ చర్యల కోసం నిధులు : మురసు తుపాను ముందస్తు సహాయ చర్యల కోసం 17 జిల్లాలకు 37 కోట్ల రూపాయల నిధులను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. నెల్లూరు, ప్రకాశం, మార్కాపురం, బాపట్ల, గుంటూరు, కృష్ణా జిల్లాలకు మూడు కోట్ల రూపాయలు చొప్పున విడుదలయ్యాయి. ఏలూరు, తూర్పు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలు, ఎన్టీఆర్, పల్నాడు, తిరుపతి, చిత్తూరు, నంద్యాల జిల్లాలకు రెండు కోట్ల చొప్పున నిధులిచ్చారు. కడప, సత్యసాయి, అన్నమయ్య జిల్లాలకు కోటి రూపాయల చొప్పున నిధులను తాత్కాలిక రిలీఫ్ కింద విడుదల చేసింది. ముంపు ప్రాంతాలలో పునరావాస శిబిరాలకు బాధితుల తరలింపు, తాగునీటి సరఫరా, ఆహారం, పాలు, ఆరోగ్య శిబిరాలు, పారిశుద్ధ్యం, రోడ్లు, ఇరిగేషన్, అత్యవసర రిపేర్లు, విద్యుత్తు ప్రత్యామ్నాయ జనరేటర్లు, కొవ్వొత్తులు వంటివాటి సరఫరా కోసం ఈ నిధులను వినియోగించాలని జిల్లాల కలెక్టర్లను ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.
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