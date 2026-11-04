నాడు కండబలంతో ఏకగ్రీవాల హోరు - నేడు ప్రజా తీర్పుతో ఆగిన ఫ్యాన్ జోరు!
AP Municipal Results 2026: నాడు కండబలం, అధికారం అండతో వైఎస్సార్సీపీ ఏకగ్రీవాలు సాధించింది. కానీ నేడు ప్రజల స్వేచ్ఛా తీర్పు ముందు వారు నిలవలేకపోయాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 1:50 PM IST
నాడు నామినేషన్లను అడ్డుకుని, ప్రత్యర్థులను భయపెట్టి ఏకగ్రీవాల పేరుతో ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేసిన వైఎస్సార్సీపీకి నేడు అదే పురపాలికల్లో ప్రజలు గట్టి గుణపాఠం చెప్పారు. వైఎస్ జగన్ కంచుకోట పులివెందుల నుంచి మాజీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి అడ్డా పుంగనూరు, అరాచకాలకు చిరునామాగా నిలిచిన మాచర్ల వరకు కూటమి విజయదుందుభి మోగించింది. సొంత జిల్లాలోనే ఆ పార్టీ పునాదులు కదిలిపోయాయి. నాడు కండబలం, అధికారం అండతో సాధించిన ఏకగ్రీవాలు నేడు ప్రజల స్వేచ్ఛా తీర్పు ముందు నిలవలేకపోయాయి. స్థానిక ఎన్నికల ఫలితాలు వైఎస్సార్సీపీ గత రాజకీయాలకు ప్రజలు ఇచ్చిన తిరుగులేని తీర్పుగా రాజకీయ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి.
2021 మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ సాగించిన అరాచకాలు ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలో మాయని మచ్చగా మిగిలాయి. నామినేషన్లు వేస్తామని ముందుకొచ్చిన ప్రతిపక్ష అభ్యర్థుల ఇళ్లల్లో గంజాయి, మద్యం పెట్టి అక్రమ కేసులు బనాయించారు. కక్షపూరితంగా భూములను 22(ఏ) నిషేధిత జాబితాలో చేర్చారు. ప్రతిపక్ష అభ్యర్థులను నామినేషన్ కేంద్రాలకే రానివ్వకుండా అడ్డుకున్నారు. పాత కేసులతో భయపెట్టి వెంటాడి వేధించారు.
అనంతపురం జిల్లాలో ఇళ్లు, దుకాణాలకు వెళ్లే దారులను మూసేశారు. ధర్మవరంలో ఓ అభ్యర్థి నిర్మిస్తున్న ఇంటిని నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉందంటూ కూలగొడతామని బెదిరించారు. తిరుపతిలో అభ్యర్థిని ప్రతిపాదించారనే కారణంతో ఓ వ్యక్తి పళ్లు ఊడగొట్టారు. ఇలా అనేకచోట్ల ఏకగ్రీవాలు చేసుకుని, మిగతా ప్రాంతాల్లోనూ స్వేచ్ఛగా ఓటేసే పరిస్థితులు లేకుండా చేసిన ఘటనలు ఎన్నెన్నో. రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థ అయిన రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాలనూ బేఖాతరు చేసిన వైఎస్సార్సీపీ ఏకంగా ఎస్ఈసీపైనే ఎదురుదాడికి దిగింది. కమిషన్ చర్యలను కులాలకు ఆపాదిస్తూ రాజకీయ రచ్చ చేసింది. అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ప్రజాస్వామ్యాన్ని తమ గుప్పిట్లో పెట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించిన పార్టీ ఇప్పుడు ప్రతిపక్షంలోనూ అదే తరహా రాజకీయాలు కొనసాగించాలనుకుని భంగపడింది.
పోటీకి జంకిన వైఎస్సార్సీపీ : పులివెందుల, పుంగనూరులో నాటి అరాచకాలను పునరావృతం చేయాలని ప్రయత్నించినా వైఎస్సార్సీపీకి ఈసారి పరిస్థితులు అనుకూలించలేదు. అధికార కూటమి నుంచి ప్రతిఘటన ఎదురవుతుందనే భయంతో కొన్ని చోట్ల పోటీకి కూడా ఆ పార్టీ జంకింది. నామినేషన్ల దశలోనే వెనుకంజ వేసి, ఏకగ్రీవాలకు పరోక్షంగా కారణమైంది. ఏపీకి ముప్పై ఏళ్ల పాటు తానే ముఖ్యమంత్రినంటూ డాంబికాలు పలికిన జగన్కు సొంత జిల్లాలోనే పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఫలితాలు గట్టి షాక్ ఇచ్చాయి.
వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలోని ఎనిమిది పురపాలికలు, నగర పంచాయతీల్లో ఒక్క ఛైర్పర్సన్ స్థానం కూడా వైఎస్సార్సీపీకి దక్కలేదు. జగన్ కంచుకోట పులివెందులలోనూ టీడీపీ జెండా ఎగిరింది. 2021లో మొత్తం 33 వార్డులను వైఎస్సార్సీపీ ఏకగ్రీవం చేసుకుని ప్రతిపక్షానికి పోటీ చేసే అవకాశమే ఇవ్వలేదు. కానీ ఈసారి 40 వార్డులకు 20 ఏకగ్రీవమయ్యాయి. ఛైర్పర్సన్గా తెలుగుదేశం అభ్యర్థి గీతాకుమారి విజయం సాధించారు. పోలింగ్ జరిగిన 20 వార్డుల్లో 17 కూటమి ఖాతాలో పడ్డాయి. మొత్తం 40 వార్డుల్లో 37 చోట్ల కూటమి అభ్యర్థులు గెలుపొందారు. ఒకప్పుడు ప్రత్యర్థులను నామినేషన్ వేయనీయని వైఎస్సార్సీపీ ఇప్పుడు తన కంచుకోటలోనే ప్రజల తిరస్కారాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది.
చిత్తూరు జిల్లా పుంగనూరు మాజీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి రాజకీయ అడ్డా. 2021లో అక్కడి మొత్తం 31 వార్డులను వైఎస్సార్సీపీ ఏకగ్రీవం చేసుకుంది. అలాంటి పుంగనూరులో ఈసారి కూటమికి ఎదురునిలిచే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది. నామినేషన్ల సమయంలోనే పెద్దిరెడ్డి చేతులెత్తేశారు. టీడీపీ ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. 36 వార్డుల్లో 32 కూటమికి ఏకగ్రీవమయ్యాయి. పోలింగ్ జరిగిన నాలుగు వార్డుల్లో తెలుగుదేశం రెండు, సీపీఐ ఒకటి, స్వతంత్ర అభ్యర్థి ఒకటి గెలుచుకున్నారు. పెద్దిరెడ్డి రాజకీయ ఆధిపత్యానికి ప్రతీకగా నిలిచిన పుంగనూరులోనే వైఎస్సార్సీపీ పోటీకి నోచుకోలేని పరిస్థితి స్థానిక రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామంగా మారింది.
మాచర్ల పురపాలికలో 2021 ఎన్నికల సమయంలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు సాగించిన దాడులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించాయి. టీడీపీ నేతల కార్లపై దాడులు చేసి, ఒక్కరినీ నామినేషన్ వేయనీయకుండా అడ్డుకుని మొత్తం 31 వార్డులను ఏకగ్రీవం చేసుకున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో సాగిన అరాచకాలకు మాచర్ల ఐకానిక్గా నిలిచింది. కానీ ప్రస్తుత ఎన్నికల్లో మాచర్లలో ఛైర్పర్సన్ సహా 36 వార్డులకు ఎన్నికలు జరిగాయి. వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేసినా 33 మందికి బీఫాంలు ఇవ్వలేదు. చివరకు టీడీపీ 32, జనసేన మూడు, బీజేపీ ఒక వార్డులో విజయం సాధించాయి. వైసీపీ కనీస పోటీ కూడా ఇవ్వలేకపోయింది.
నేడు కూటమి విజయానికి వేదిక : నాడు దాడులకు కేంద్రంగా నిలిచిన మాచర్ల నేడు కూటమి విజయానికి వేదికగా మారింది. పల్నాడు జిల్లాలోని ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ వైఎస్సార్సీపీ గత రాజకీయాలకు ప్రజలు గట్టి సమాధానమిచ్చారు. 2021లో పిడుగురాళ్ల పురపాలికలోని అన్ని వార్డులను వైఎస్సార్సీపీ ఏకగ్రీవం చేసుకుంది. ప్రతిపక్ష పార్టీల అభ్యర్థులను నామినేషన్లు వేయనీయకుండా అడ్డుకుంది. కానీ ఈసారి పిడుగురాళ్లలో టీడీపీ ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థితో పాటు అన్ని వార్డులూ కూటమికి ఏకగ్రీవమయ్యాయి. గురజాల, దాచేపల్లిలోనూ తెలుగుదేశం ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో వార్డులూ కూటమికే దక్కాయి. నాడు వైఎస్సార్సీపీ ఆధిపత్యానికి అడ్డాలుగా నిలిచిన ఈ పురపాలికల్లో నేడు కూటమి ఏకగ్రీవాలు కావడం రాజకీయంగా కీలక పరిణామం.
అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమిపాలై 11 సీట్లకే పరిమితమైనా వైఎస్సార్సీపీ నేతల రాజకీయ దూకుడు మాత్రం తగ్గలేదనే విమర్శలు ఉన్నాయి. రప్పారప్పా నరుకుతామంటూ బెదిరింపులకు దిగే రాజకీయ సంస్కృతికి వ్యతిరేకంగా ప్రజలు మరోసారి తీర్పునిచ్చారు. కూటమి పార్టీలు సమష్టిగా సాధించిన ఘనవిజయం కేవలం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితమే కాదు, వైఎస్సార్సీపీ గత పాలనలో సాగిన రాజకీయాలకు ప్రజలు ఇచ్చిన గట్టి హెచ్చరికగా విశ్లేషణలు వినిపిస్తున్నాయి. నాడు అధికార బలంతో ప్రత్యర్థులను అణచివేసి పట్టణాలను గుప్పిట్లో పెట్టుకోవాలనుకున్న వైఎస్సార్సీపీ నేడు అదే పట్టణాల్లో ప్రజల విశ్వాసాన్ని కోల్పోయింది. జగన్ సొంత జిల్లాలో కూటమి ఆధిపత్యం, పెద్దిరెడ్డి అడ్డాలో ఆ పార్టీ వెనుకడుగు, మాచర్లలో కూటమి సంపూర్ణ విజయం ఇవన్నీ పార్టీ రాజకీయ పతనానికి సంకేతాలుగా నిలుస్తున్నాయి.
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