ఆంధ్రుల కలల రాజధాని అమరావతి - లోక్​సభలో ఎన్డీయే ఎంపీలు

అమరావతికి చట్టబద్ధత బిల్లుకు లోక్‌సభ ఆమోదం - రేపు రాజ్యసభ ముందుకు అమరావతికి చట్టబద్ధత బిల్లు - ఆ తర్వాత పోస్ట్ ఫ్యాక్టో ర్యాటిఫికేషన్ చేయనున్న కేంద్ర కేబినెట్

TDP MP's Over Amaravati Capital Bill in Lok Sabha
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 1:35 PM IST

Updated : April 1, 2026 at 2:07 PM IST

NDA MPs Over Amaravati Capital Bill in Lok Sabha: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ శాశ్వత రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించే బిల్లు లోక్‌సభ ముందుకు వచ్చింది. ఏపీ పునర్విభజన సవరణ చట్టం పేరుతో కేంద్ర హోంశాఖ సహాయమంత్రి నిత్యానందరాయ్‌ ఈ బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు. బిల్లుపై గంటసేపు చర్చించేందుకు స్పీకర్‌ ఓంబిర్లా అనుమతించారు. అవసరమైతే మరో గంట చర్చిద్దామని చెప్పారు. ఈ బిల్లుకు సంపూర్ణ మద్దతు ఇస్తున్నట్లు కాంగ్రెస్‌ తెలిపింది. ఈ మేరకు ఆ పార్టీ ఎంపీ మాణికం ఠాగూర్‌ లోక్‌సభలో చెప్పారు. అనంతరం పలువురు సభ్యులు మాట్లాడిన అనంతరం లోక్​సభ బిల్లుకు ఆమోదం తెలిపింది.

ఎంపీల విజ్ఞప్తి మేరకు: ఏపీ రాజధానిగా అమరావతి శాశ్వతంగా ఉంటుందా అన్న అనుమానానికి ఈ చట్టసవరణ ముగింపు పలుకుతుందని బిల్లుపై చర్చలో ఎంపీ పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్‌ స్పష్టం చేశారు. అమరావతికి చట్టబద్ధత ఇచ్చేందుకు అంగీకరించిన ప్రధాని మోదీకి, అమిత్‌షాకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అమరావతి అనేది చంద్రబాబు ఆశయం, కల, ధ్యేయమని పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్‌ అన్నారు. కూటమి ఐక్యతకు కంకణబద్ధుడైన వ్యక్తి పవన్‌కల్యాణ్‌ అని కొనియాడారు.

జగన్‌ అణచివేత వల్లే అమరావతి ఒక ఉద్యమంగా మారి దేశాన్ని ఆకర్షించిందని పెమ్మసాని తెలిపారు. రాష్ట్రాభివృద్ధిలో రాజధాని కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని, బెంగళూరు, చెన్నై, హైదరాబాద్‌ ఆయా రాష్ట్రాల అభివృద్ధిలో కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నాయన్నారు. అమరావతి ఏపీ ఆర్థిక అభివృద్ధిలో కీలకపాత్ర పోషించాలని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్ర రాజధాని నిర్ణయం, మార్పు కేంద్రం పరిధిలోనే ఉంటుందని 2022లో సుప్రీంకోర్టు చెప్పిందని పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్‌ పునరుద్ఘాటించారు.

'వికేంద్రీకరణ పేరుతో జగన్​ 3 ప్రాంతాల మధ్య చిచ్చుపెట్టారు. 29 వేలమంది రైతులకు జరిగిన అన్యాయం చేశారు. 'న్యాయస్థానం నుంచి దేవస్థానం వరకూ' పేరుతో రాజధాని మహిళలు యాత్ర చేపడితే వేధించారు. మహిళా రైతులను మేకులు ఏర్పాటు చేసిన లాఠీలతో కొట్టించారు. రాజధాని మహిళా రైతుల కన్నీళ్లే ఈ చట్టానికి పునాదిగా మారాయి. ఆంధ్రుల కలల రాజధానిగా అమరావతి. అమరావతి బిడ్డగా ఈ సభలో ప్రసంగించడం నా అదృష్టం. అమరావతి కోసం భూములు త్యాగం చేసిన రైతులకు అభినందనలు.' -పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్‌, టీడీపీ ఎంపీ

లోక్​సభలో ఎంపీలు: ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు శాశ్వత రాజధానిగా అమరావతి ఉంటుందని, విభజన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు రాజధాని అవసరం వచ్చిందని ఎంపీ పురందేశ్వరి అన్నారు. ఆనాడు చర్చ లేకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్‌ విభజన జరిగిందని, రాజధాని లేని రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పాలన ప్రారంభించిందని ఆమె పేర్కొన్నారు.

ఈ బిల్లు ఏపీకి రాజధానిని ఇస్తుంది: ప్రతి తెలుగువాడికి గుండె చప్పుడు అమరావతి అని సి.ఎం.రమేష్ అన్నారు. ప్రజా రాజధాని అమరావతి చరిత్రలో గుర్తుంటుందని, అమరావతికి చట్టబద్ధతకు మోదీ, అమిత్‌షా, చంద్రబాబు, పవన్‌ సహకరించారని వారికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ బిల్లు ఏపీకి రాజధానిని ఇస్తుందని, అమరావతిని శాశ్వత రాజధానిగా చేస్తుందని, అమరావతిని ఎవరూ అంగుళం కూడా కదల్చలేరని సి.ఎం.రమేష్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఇకపై పులివెందుల ఎమ్మెల్యే అమరావతితో మూడు ముక్కలాట ఆడలేరని, ఇకపై ఊసరవెల్లిలా రంగులు మార్చలేరని ఆయన అన్నారు.

డబుల్‌ ఇంజిన్‌ సర్కారుపై నమ్మకంతో రైతులు స్వచ్ఛందంగా భూములిచ్చారని సి.ఎం.రమేష్​ అన్నారు. శాశ్వత రాజధానితో ఏపీ అన్నివిధాలుగా అభివృద్ధి చెందుతుందన్నారు. గత ఐదేళ్ల వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో రాజధానిపై కొత్త నాటకాలు మొదలుపెట్టారని, మూడు ముక్కలాటతో కాలక్షేపం చేశారు తప్ప.. ఏమాత్రం అభివృద్ధి చేయలేదు మండిపడ్డారు. న్యాయబద్ధంగా రైతులు నిరసన తెలుపుతుంటే మహిళలపైనే రాక్షసంగా ప్రవర్తించారన్నారు.

అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లు - రేపు లోక్‌సభలో ప్రవేశపెట్టనున్న కేంద్ర హోంశాఖ

'రాజధాని అమరావతిని ఎవరూ టచ్ చేయలేరు - ఇంచ్ కూడా కదలదు' - అసెంబ్లీలో తేల్చిచెప్పిన చంద్రబాబు

