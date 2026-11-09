ప్రజలంతా ఏకాభిప్రాయంతో కూటమిని గెలిపిచారు: ఎన్డీయే నేతలు
AP Local Body Results 2026: కూటమి ప్రభుత్వం చేస్తున్న అభివృద్ధి, సంక్షేమం చూసి స్థానిక ఎన్నికల్లో ఓటర్లు పట్టం కట్టారని కూటమి నేతలు అన్నారు. ప్రజలు తమపై ఉంచిన నమ్మకానికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 3:58 PM IST
స్థానిక ఎన్నికల ఫలితాలపై కూటమి నేతలు స్పందించారు. ప్రజలంతా ఏకాభిప్రాయంతో తమ ప్రభుత్వాన్ని గెలిపించారని చెప్పారు. ఈ ఫలితాలతో రాష్ట్రంలో వైఎస్సార్సీపీ పని అయిపోయిందన్నారు. ప్రజలు తమపై ఉంచిన నమ్మకానికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లాల్లో గతంతో పోలిస్తే దాదాపు వంద శాతానికి పైగానే ఆధిక్యం పెరిగిందని మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి తెలిపారు. నెల్లూరులో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు.
మేకపాటి వారి సొంత ఊరిలోనూ టీడీపీ విజయం సాధించిందని ఆనం రామనారాయణరెడ్డి పేర్కొన్నారు. దీనిని బట్టి ఎన్నికలు ఎంత ప్రశాంతంగా జరిగాయో అర్ధమవుతుందన్నారు. రాజకీయాల్లోకి కార్పొరేట్ శక్తులు వచ్చాయన్నారు. తాను మూడుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఓడిపోయినప్పుడు బాధ పడలేదని ప్రజానిర్ణయాన్ని గౌరవంగా స్వీకరించానని గుర్తు చేసుకున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ప్రజాస్వామ్యానికి తూట్లు పొడిచారని ఆనం రామనారాయణరెడ్డి విమర్శించారు.
"అనంతసాగరంలో 2024లో 802 ఓట్లు మైనస్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు 392 ఓట్ల ఆధిక్యత లభించింది. ఎ.ఎస్.పేటలో 2024లో 561 ఓట్లు మైనస్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు 1228 ఓట్ల మెజారిటీ సాధించాం. ఆత్మకూరు రూరల్లో గతంలో 1203 ఓట్ల మెజారిటీ వస్తే ఇప్పుడు 1813 ఓట్ల మెజారిటీ సాధించాం. ఆరు మండలాలు, మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ అన్నీ కలిపి దాదాపు 18,174 ఓట్ల మెజారిటీ వచ్చింది. మర్రిపాడులోని 13 ఎంపీటీసీల్లో 11 టీడీపీ, 2 వైఎస్సార్సీపీ విజయం సాధించాయి. ప్రజాస్వామ్యయుతంగా ఎన్నికలు జరిగాయన్న దానికి నిదర్శనం ఎన్నికల ఫలితాలే. ఎంపీటీసీ సెగ్మెంట్లు 67లో 58 టీడీపీ సాధించడం గొప్ప విషయం. ఎన్నికల ఫలితాలను వైఎస్సార్సీపీ జీర్ణించుకోవడం లేదు." - ఆనం రామనారాయణరెడ్డి, మంత్రి
నెల్లూరు రూరల్ కార్పొరేషన్, జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్లో 100 శాతం స్ట్రైక్ రేట్ సాధించామని ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్రెడ్డి అన్నారు. రూరల్ నియోజకవర్గం టీడీపీకి కంచుకోటని స్పష్టం చేశారు. విజయాన్ని చూసి పొంగిపోకుండా అందరం బాధ్యతాయుతంగా పనిచేస్తామని తెలిపారు. ఎక్కడా వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ప్రశ్నించేందుకు అవకాశం లేకుండా పారదర్శకంగా ఎన్నికలు నిర్వహించామన్నారు. ఆ పార్టీ అభ్యర్ధులు ఎందుకు విత్ డ్రాలు చేసుకున్నారో వారికే తెలియాలన్నారు. ప్రశాంతంగా ఎన్నికలు జరిగాయని వైఎస్సార్సీపీ నేతలే తెలిపారని వివరించారు. 2029 ఎన్నికల్లో కూడా కూటమి పార్టీలు నూటికి నూరు శాతం విజయం సాధించడం ఖాయమని శ్రీధర్రెడ్డి జోస్యం చెప్పారు.
ఏకాభిప్రాయంతో కూటమిని గెలిపించారు : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ప్రజలంతా ఏకాభిప్రాయంతో కూటమిని గెలిపించారని మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్, ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు అన్నారు. ప్రజలు తమపై ఉంచిన నమ్మకానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. గెలిచిన అభ్యర్థులందరికీ అభినందనలు తెలియజేశారు. మీరంతా మరింత బాధ్యతతో పనిచేయాలని వారికి సూచించారు. ఈ ఫలితాలతో రాష్ట్రంలో వైఎస్సార్సీపీ పని అయిపోయిందని అభిప్రాయపడ్డారు. విజయనగరంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో వారు పాల్గొని మాట్లాడారు.
కొన్నిచోట్ల కూటమి పక్షాల మధ్య సమన్వయ లోపం, అభ్యర్థులను ఆలస్యంగా ప్రకటించడంతోనే వైఎస్సార్సీపీ గెలిచిందని, లేకపోతే ఆ స్థానాలను కూటమి కైవసం చేసుకునేదని పేర్కొన్నారు. రాబోయే పంచాయతీ ఎన్నికల్లోను కూటమి పక్షాలు విజయదుందుభి మోగిస్తాయని స్పష్టం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ నేతలు చిన్న శ్రీను, కిమిడి నాగార్జునతో పాటు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
'కోనసీమ జిల్లా ప్రజలు కూటమికి పట్టం కట్టారు. జిల్లాలో జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో వందశాతం స్ట్రైక్ రేట్ సాధించాం. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ప్రశాంతమైన కోనసీమలో కులాల మధ్య చిచ్చుపెట్టారు. ఆ పార్టీ వైఖరి తెలిసే ప్రజలు ఆ పార్టీని బంగాళాఖాతంలో కలిపారు. కూటమి పాలనలో కోనసీమ జిల్లా అభివృద్ధిలో దూసుకుపోతోందని' ఎంపీ సానా సతీశ్బాబు అన్నారు.
అభివృద్ధికి దక్కిన ఆమోదం ఈ విజయం - అందరికీ కృతజ్ఞతలు: చంద్రబాబు
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమికి ఘన విజయం - అభివృద్ధికే పట్టం కట్టిన ప్రజలు