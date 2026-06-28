ప్రజలు బుద్ధి చెప్పినా జగన్ వైఖరి మారలేదు - వైఎస్సార్సీపీపై మంత్రుల ఆగ్రహం
రాజధాని పర్యటనలో ఉద్రికత్తలపై ధ్వజమెత్తిన మంత్రులు - రైతుల మధ్య చిచ్చు పెట్టాడానికే వైఎస్సార్సీపీ కుట్రలు పన్నుతోందన్న మంత్రి అనగాని- మావిగన్ అంటూ జగన్ మరో నాటకానికి తెర లేపారన్న మంత్రి కొండపల్లి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 28, 2026 at 2:49 PM IST
NDA Leaders Fires on YSRCP Leaders : అమరావతిలో వైఎస్సార్సీపీ నేతల పర్యటన తీవ్ర ఉద్రికత్తలకు దారితీయడంపై కూటమి మంత్రులు తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. రాజధానిలో అలజడి సృష్టించి, రైతుల మధ్య చిచ్చు పెట్టడానికే వైఎస్సార్సీపీ కుట్రలు పన్నుతోందని మండిపడ్డారు. రాజధానిలో జరుగుతున్న అభివృద్ధిని చూసి ఓర్వలేక జగన్ అండ్ కో అమరావతిపై విషం చిమ్ముతున్నారని మంత్రి డోలా శ్రీ బాల వీరాంజనేయస్వామి అన్నారు. అందుకే వైఎస్సార్సీపీ రౌడీ మూకలు రాజధాని అమరావతిలో అల్లర్లు సృష్టించేందుకు కుట్రలు పన్నారన్నారు. ఆ పార్టీ కుట్రల్ని అమరావతి రైతులు తిప్పికొట్టారని తెలిపారు.
వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో రాజధాని రైతులను అక్రమ కేసులు, వేధింపులతో హింసించారని మంత్రి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నేడు ఏ మొహం పెట్టుకుని వైఎస్సార్సీపీ నేతలు రాజధానికి వెళ్తారని ప్రశ్నించారు. అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించామని రాజధానిలో పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయని వెల్లడించారు. జగన్ ఇంకా మావిగన్ అంటూ ప్రజలను మభ్యపెట్టాలని చూస్తున్నారని విమర్శించారు. ప్రజలు బుద్ధి చెప్పినా జగన్ వైఖరిలో ఏ మాత్రం మార్పు లేదన్నారు. అమరావతి దేవతల రాజధాని అని, జగన్ ఎన్ని కుట్రలు పన్నినా ఏం చేయలేరని స్పష్టం చేశారు.
అమరావతిలో పర్యటించే నైతిక హక్కు లేదు: రాజధాని అమరావతి రైతులు మధ్య చిచ్చు పెట్టాలన్న వైఎస్సార్సీపీ కుట్రలు భగ్నమయ్యాయని మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ అన్నారు. రౌడీలు, గూండాలను వెంటవేసుకొచ్చి అమరావతి రైతులపై దాడులకు తెగబడ్డారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రాజధానిని మార్చేస్తాం అన్న వైఎస్సార్సీపీకి అమరావతిలో పర్యటించే నైతిక హక్కు లేదని అనగాని స్పష్టం చేశారు.
రాజధాని అమరావతి రైతులు మధ్య చిచ్చు పెట్టాలన్న వైసీపీ కుట్రలు భగ్నమయ్యాయి.. అమరావతి పర్యటన పేరుతో వైసిపి నేతలు బజార్ రౌడీల స్థాయి కన్నా దిగజారి ప్రవర్తించారు.రౌడీలు, గూండాలను వెంటవేసుకొచ్చి అమరావతి రైతులపై దాడులకు తెగబడ్డారు— Satya Prasad Anagani (@SatyaAnagani) June 28, 2026
రాజధానిని మార్చేస్తాం అంటున్న వైసీపీకి…
మావిగన్ అంటూ జగన్ మరో నాటకానికి తెర లేపారు: కూటమి ప్రభుత్వంలో శరవేగంగా జరుగుతున్న అమరావతి అభివృద్ధిని చూసి ఓర్వలేకే జగన్ మావిగన్ అంటూ మరో నాటకానికి తెర లేపారని మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ అన్నారు. కుట్ర పన్ని అల్లర్లు సృష్టించడానికి గొడ్డలి పార్టీ కొత్త ప్రయత్నాలు చేస్తోందని పేర్కొన్నారు. రాజధాని ప్రాంతానికి తీరని అన్యాయం చేసిన వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు మళ్లీ ఏ మొహం పెట్టుకుని పర్యటనలు చేయటానికి సిద్ధపడ్డారో అర్థం కావడం లేదన్నారు. ప్రజల్లో సానుభూతి కోసం తెర లేపిన వైఎస్సార్సీపీ బూటకపు పర్యటనలను ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితి లేదన్నారు.
రాజకీయ ముసుగు నేరాలను ఉపేక్షించం: అమరావతిపై కుట్రల ముసుగులో మళ్లీ మోసగించాలని చూస్తే సహించేది లేదని విద్యుత్శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ హెచ్చరించారు. మూడు రాజధానుల పేరిట రాష్ట్రాన్ని నాశనం చేసిన వైఎస్సార్సీపీ నేతలను నిన్న అమరావతి మహిళలు, రైతులు ప్రజా తిరుగుబాటుతో తరిమికొట్టారన్నారు. అధికారం కోల్పోయి మతిస్థిమితం లేక కొత్త నాటకాలాడుతున్నారని ధ్వజమెత్తారు. రాజకీయ ముసుగులో నేరాలు చేసే వారిని ప్రభుత్వం ఉపేక్షించదని, ఇదే వైఖరి కొనసాగితే వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్రంలో అడుగుపెట్టే అర్హత కూడా కోల్పోవడం ఖాయమని స్పష్టం చేశారు.
వైఎస్సార్సీపీ అమరావతి పర్యటనలో రౌడీషీటర్లు - 3 కేసులు నమోదు
అమరావతిలో వైఎస్సార్సీపీ నేతల పర్యటన - అడ్డుకున్న రైతులు - ఉద్రిక్తత