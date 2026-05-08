23 నెలల పాలనలో 100 విజయాలు - రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెల్లడి
విద్యార్థులు, యువత, మహిళలు, వృద్ధులు ఇలా అన్ని వర్గాలకూ చేయూత - ఈ మేరకు ‘కూటమి ప్రభుత్వం 23 నెలల పాలన-100 విజయాలు’ పేరుతో గురువారం ఓ ప్రకటన విడుదల
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 1:30 PM IST
100 Achievements in 23 Months of Governance : విద్యార్థుల చదువులకు ఆర్థిక భరోసా కల్పించే "తల్లికి వందనం" పథకం నుంచి, వృద్ధులకు అండగా నిలిచే పింఛన్ల వరకు, నిరుద్యోగులకు కొత్త ఆశలు చిగురింపజేసే మెగా డీఎస్సీ నియామక ప్రక్రియ అమలు నుంచి, ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పెండింగ్ బకాయిల చెల్లింపు వరకు, అమరావతిని ఒక భవిష్యత్ నగరంగా తీర్చిదిద్దడం నుంచి గ్రామాలు, గిరిజన తండాల్లో పంచాయతీ రహదారుల అభివృద్ధి వరకు తన 23 నెలల పాలనా కాలంలో, సంక్షేమం, అభివృద్ధి రెండింటికీ అన్నిటికంటే అధిక ప్రాధాన్యతనిచ్చినట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
మహిళలు, రైతులు, మత్స్యకారులు, ఆటో డ్రైవర్లు మరియు అంగన్వాడీ కార్యకర్తలతో సహా సమాజంలోని ప్రతి వర్గానికి అండగా నిలవాలనే దృఢ సంకల్పంతో ముందుకు సాగినట్లు ప్రభుత్వం పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో, గురువారం "కూటమి ప్రభుత్వం 23 నెలల పాలన-100 విజయాలు" అనే పేరుతో ఒక అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఆ ప్రకటనలో ప్రస్తావించిన కొన్ని ముఖ్య విశేషాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
తల్లికి వందనం:
- తల్లికి వందనం పథకం కింద ఇప్పటివరకు మొత్తం 67.27 లక్షల మంది విద్యార్థులకు రూ.10,090 కోట్లు చెల్లింపు
- స్త్రీ శక్తి పథకం కింద మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం కల్పించారు. ఇప్పటివరకు మొత్తం 63.61 కోట్ల ప్రయాణాలు
- దివ్యాంగులకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యం అమలు చేశారు. ఇప్పటివరకు 20.51 లక్షల ప్రయాణాలు పూర్తయ్యాయి. ఈ పథకానికి అధికారికంగా 'దివ్యాంగ్ శక్తి' అని నామకరణం చేశారు.
- 'దీపం-2' పథకం కింద, మహిళలకు ఏటా మూడు ఎల్పీజీ సిలిండర్లు ఉచితంగా అందించారు. ఇప్పటివరకు 4 కోట్ల సిలిండర్లు పంపిణీ చేశారు.
- రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 269 అన్న క్యాంటీన్లు ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా 91.5 కోట్ల మందికి భోజనాలు
- అన్నదాత సుఖీభవ పథకం కింద ఇప్పటి వరకు 46 లక్షల మంది రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో రూ.8,985 కోట్లు జమ చేశారు.
పింఛన్లకు రూ.63 వేల కోట్ల వ్యయం:
- వృద్ధులు, వితంతువులు, ఒంటరి మహిళలు, ఆరోగ్య సంబంధిత పింఛన్లు పొందుతున్న వారితో సహా 28 కేటగిరీలకు చెందిన లబ్ధిదారుల కోసం సామాజిక భద్రతా పింఛన్ల కోసం ఇప్పటి వరకు రూ. 63 వేల కోట్లు ఖర్చు చేశారు.
- ఏడాదికి రూ.20 వేల చొప్పున 1.25 లక్షల మంది మత్స్యకారులకు రూ.250 కోట్లు అందజేశారు.
- ఏడాదికి రూ.15 వేలు చొప్పున 2.90 లక్షల మంది ఆటోడ్రైవర్లకు రూ.436 కోట్ల పంపిణీ చేశారు.
- బాలింతలకు భరోసానిచ్చేలా ఎన్టీఆర్ బేబీ కిట్ల పథకాన్ని పునరుద్ధరించారు. అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు, ఆశాలకు గ్రాట్యుటీ ప్రయోజనాలను అమలు చేశారు.
5.5 లక్షల మందికి గృహాలు:
- ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన-ఎన్టీఆర్ పథకం కింద రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 5.5 లక్షళ గృహాల నిర్మాణాలను పూర్తి చేసి వాటిని లబ్ధిదారులకు అప్పగించారు. మరో 5 లక్షల గృహాల పూర్తి చేసేందుకు ప్రస్తుతం చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.
- పీ-4 కార్యక్రమం ద్వారా 2 లక్షల బంగారు కుటుంబాలకు మార్గదర్శుల చేయూత అందించారు.
- 20 లక్షల కుటుంబాలకు ఉచితంగా సోలార్ రూఫ్ టాప్. ఈ పథకం కింద బీసీలకు అదనంగా రూ.20 వేల ఆర్థిక సహాయం అందించారు.
- లక్ష మంది మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలు
వివాదాలకు అతీతంగా ఎస్సీ వర్గీకరణ:
- ఎస్సీ వర్గీకరణకు ప్రత్యేక కమిషన్ను నియమించారు. అందరికీ సమ ప్రాధాన్యమిస్తూ ఎలాంటి వివాదాలకు కూడా తావు లేకుండా ఎస్సీ వర్గీకరణను అమలు చేశారు.
- పాస్టర్లు, ఇమామ్, మౌజమ్లకు గౌరవ వేతనలు చెల్లించారు.
- వక్ఫ్ బోర్డు పునరుద్ధరించారు.
- పురోహితులకు, నాయూ బ్రాహ్మణులకు వేతనాలు పెంపు అమలు చేశారు.
- చేనేత కార్మికులకు ఉచిత విద్యుత్ను అందించారు.
అమరావతి శాశ్వత రాజధానిగా కేంద్రం గెజిట్:
- భవిష్యత్తు నగరంగా అమరావతి నిర్మాణం. రాష్ట్రానికి శాశ్వత, ఏకైక రాజధానిగా గుర్తిస్తూ కేంద్రం గెజిట్ ప్రకటనను విడుదల చేసింది.
- విశాఖపట్నం, అమరావతి, తిరుపతి కేంద్రాలుగా 2 రీజియన్న ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు.
- జులై నాటికి భోగాపురం విమానాశ్రయం నిర్మాణం పూర్తి చేయనున్నారు.
శరవేగంగా ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం:
- వేగంగా పోర్టులు, ఫిషింగ్ హార్బర్ల నిర్మాణాలు వేగవంతం
- లక్ష కోట్ల రైల్వే ప్రాజెక్టులు, విశాఖపట్నం కేంద్రంగా రైల్వే జోన్ను ఏర్పాటు చేస్తూ గెజిట్ ప్రకటన జారీ చేశారు.
- 17 SIPB సమావేశాల ద్వారా మొత్తం రూ.11,37,222 కోట్ల పెట్టుబడులు, 10.01 లక్షల ఉద్యోగ అవకాశాల కల్పన.
- సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు రూ.24,000 కోట్ల వ్యయం.
- పోలవరం, వెలిగొండ ప్రాజెక్టుల నిర్మాణ పనుల వేగవంతం.
- మహిళల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత, రాష్ట్రంలో తగ్గుముఖం పట్టిన క్రైమ్ రేటు.
- గంజాయి, మాదకద్రవ్యాల వినియోగంపై ఉక్కుపాదం.
10 వేలకు పైగా ఉద్యోగాలతో జాబ్ క్యాలెండర్:
- మెగా డీఎస్సీ ద్వారా 15,941 ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీ
- 5,757 కానిస్టేబుళ్ల నియామకం పూర్తి. శిక్షణా కాలంలో స్టైఫండ్ పెంపు.
- 10,000కు పైగా పోస్టులతో జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేశారు.
- ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రూ.21,000 కోట్ల బకాయిల చెల్లించారు.
