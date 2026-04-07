ETV Bharat / state

న్యాయ వ్యవస్థ బలోపేతమే లక్ష్యం - రాష్ట్రంలో అదనంగా 96 న్యాయ స్థానాల ఏర్పాటుకు ఉత్తర్వులు

న్యాయ వ్యవస్థ బలోపేతమే లక్ష్యంగా కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు - పలు జిల్లాల్లో అదనంగా 96 న్యాయస్థానాల ఏర్పాటుకు ఉత్తర్వులు

AP Government Issues Orders for Establishment of 96 Additional Courts (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 12:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

AP Government Issues Orders for Establishment of 96 Additional Courts : రాష్ట్రంలో న్యాయ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంది. పలు జిల్లాల్లో అదనంగా 96 న్యాయ స్థానాలను ఏర్పాటు చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు వెలువరించింది. జిల్లా, సెషన్స్ జడ్జి కేడర్‌లో 12, సివిల్ జడ్జి, సీనియర్ డివిజన్ కేడర్‌లో 25, సివిల్ జడ్జి జూనియర్ డివిజన్ కేడర్‌లో 59 న్యాయస్థానాలను ఏర్పాటు చేస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం జిల్లా సెషన్స్ జడ్జి కోర్టులు 176 ఉన్నాయి. అదనంగా కేటాయించిన 12తో కలిపి ఆ సంఖ్య 188కి చేరనుంది. అదే విధంగా సివిల్ జడ్జి కేడర్ సంఖ్య 138 ఉండగా, అదనంగా కేటాయించిన 25తో కలిపి ఈ సంఖ్య 163కు చేరనుంది. సివిల్ జడ్జి జూనియర్ డివిజన్ కేడర్​లో 329 కోర్టులు ఉన్నాయి. అదనంగా 59 కోర్టులను కేటాయించారు. దీంతో ఈ సంఖ్య 388కి చేరనుంది.

అన్నికోర్టులకు కలిపి 1730 మంది సిబ్బందిని కేటాయిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. జిల్లాల వారీగా ఏర్పాటు చేయనున్న కోర్టుల వివరాలు, కేటాయించిన సిబ్బంది వివరాలు సవివరంగా తెలియజేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. తదుపరి చర్యలు తీసుకోవాలని ఎపీ హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్‌ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీచేసింది. ఈ మేరకు న్యాయ, శాసన వ్యవహారాలు శాఖ కార్యదర్శి ప్రతిభాదేవి ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

కొత్తగా ఏర్పాటు కానున్న కోర్టుల్లో సిబ్బంది నియామకం నిమిత్తం 1730 పోస్టులను ప్రభుత్వం కేటాయించింది. ఇందులో జిల్లా, సెషన్స్ జడ్జి కోర్టులో 21 మంది, సీనియర్ సివిల్ జడ్డి కోర్టులో 19 మంది, జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టులో 17 మంది చొప్పున ఒక్కో కోర్టుకు నియామకం కానున్నారు.

సెషన్స్ జడ్జి కేడర్‌లో న్యాయస్థానాల జాబితా: తూర్పుగోదావరి జిల్లా అమలాపురం, గుంటూరు, కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ, కర్నూలు జిల్లాలో కర్నూలు, నంద్యాల, వైఎస్సార్ కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరు, గాజువాక, నర్సీపట్నంలలో ఒక్కో కోర్టు, విశాఖ నగరంలో మరో 4 నూతన న్యాయస్థానాలు ఏర్పాటు కానున్నాయి.

సీనియర్ డివిజన్ కేడర్‌ వివరాలిలా: విశాఖ 6, కృష్ణా జిల్లా 6, అనంతపురం జిల్లా 3, పశ్చిమగోదావరి 3, గుంటూరు జిల్లా జిల్లా , కర్నూలు 2, తూర్పుగోదావరి, నెల్లూరు, వైఎస్సార్ కడప జిల్లాల్లో ఒక్కో కోర్టు ఏర్పాటు చేసేందుకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

సివిల్ జడ్జి జూనియర్ డివిజన్ కేడర్‌ జాబితా: కర్నూలు 17, అనంతపురం 14, ప్రకాశం 7, చిత్తూరు 6, పశ్చిమగోదావరి 4 తూర్పుగోదావరి 3, కృష్ణా 3, గుంటూరు 2, శ్రీకాకుళం 1, విశాఖ 2లో ఏర్పాటు కానున్నాయి.

విదేశాలకు వెళ్లొస్తే అర్చకత్వం గర్భాలయం వెలుపలే - హైకోర్టు కీలక ఉత్తర్వులు

నామమాత్రపు వేతనాలతో పనిచేయించుకోవడం 'శ్రమ దోపిడీయే' - ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు

TAGGED:

అదనంగా 96 న్యాయస్థానాలు
AP GOVT APPROVES 96 NEW COURTS
96 ADDITIONAL COURTS
96 ADDITIONAL COURTS IN AP
GOVT APPROVES 96 NEW COURTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.