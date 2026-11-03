ఏపీ మున్సిపల్ ఎన్నికలల్లో కూటమి పార్టీల హవా - ఎన్ని స్థానాల్లో గెలిచారంటే?
AP Municipal Election Results 2026 : ఆంధ్రప్రదేశ్ పురపోరులో కూటమి పార్టీలు సత్తా చాటాయి. సార్వత్రిక ఎన్నికల ఫలితాలను తలదన్నేలా 3 పార్టీలు జయభేరి మోగిస్తున్నాయి. వైఎస్సార్సీపీ ఘోర పరాజయం మూటగట్టుకుంది.
Published : November 3, 2026 at 9:56 PM IST|
Updated : November 3, 2026 at 10:35 PM IST
ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల్లో కూటమి పార్టీల హవా కొనసాగుతోంది. పురపాలికలు, నగరపాలికల ఓట్ల లెక్కింపు తుది దశకు చేరుకోగా ఇప్పటివరకూ వెలువడిన ఫలితాల్లో మూడు పార్టీలు అద్భుత ఫలితాలను సాధించాయి. ఎన్నికలు జరిగిన మొత్తం 13 కార్పొరేషన్లలో కూటమి పార్టీలు 12 చోట్ల పాగా వేసే దిశగా సాగుతున్నాయి. గుంటూరు మేయర్గా టీడీపీ అభ్యర్థి కోవెలమూడి లక్ష్మీఅపర్ణ గెలిచారు. మచిలీపట్నం మేయర్గా టీడీపీ అభ్యర్థి షేక్ అబ్దుల్లా అబీదా విజయం సాధించారు. తిరుపతి మేయర్గా టీడీపీ అభ్యర్థి మన్నెం శ్రీనివాస ప్రసాద్ గెలిస్తే చిత్తూరు మేయర్గా టీడీపీ అభ్యర్థి కఠారి హేమలత జయభేరి మోగించారు. కర్నూలు మేయర్గా టీడీపీ అభ్యర్థి విజయ ప్రత్యూష విజయం సాధించారు.
విజయనగరం, విశాఖ, నెల్లూరు, కడపలో తెలుగుదేశం అభ్యర్థులు ముందంజలో ఉన్నారు. తుపాను కారణంగా ఒంగోలు కార్పొరేషన్లలో ఓట్ల లెక్కింపు ఆలస్యమవుతోంది. విజయవాడ, ఏలూరులో జనసేన అభ్యర్థులు వంగవీటి రాధాకృష్ణ, రెడ్డి అప్పలనాయుడు ఆధిక్యంలో ఉన్నారు. అనంతపురంలో వైఎస్సార్సీపీ, బీజేపీ మధ్య గట్టి పోటీ నడుస్తోంది.
17 పురపాలికలు ఏకగ్రీవం
మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల్లోనూ కూటమి పార్టీలు దూసుకెళుతున్నాయి. 17 పురపాలికలు ఇప్పటికే ఏకగ్రీవం కాగా అందులో తెలుగుదేశం 15, జనసేన, బీజేపీ ఒక్కో చోట పాగా వేశాయి. మిగతా 70 చోట్ల ఛైర్ పర్సన్ అభ్యర్థులకు ఎన్నికలు జరగ్గా ఇప్పటి వరకు తెలుగుదేశం 54 చోట్ల విజయం సాధించింది. 5 చోట్ల ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. 17 పురపాలికల్లో జనసేన ఇప్పటికే జయభేరి మోగించింది. 1 చోట ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. బీజేపీ 4 చోట్ల గెలుపొందింది.
ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న కుప్పం మున్సిపాలిటీలో టీడీపీ ఘన విజయం సాధించింది. కుప్పంలోని 32 వార్డులకు 31 చోట్ల టీడీపీ అభ్యర్థులు గెలిచారు. కుప్పం మున్సిపల్ ఛైర్మన్గా టీడీపీ అభ్యర్థి ఎస్.రాజకుమార్ 15 వేల 536 ఓట్ల మెజార్టీతో విజయం సాధించారు. ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నపిఠాపురం పురపాలకసంఘంలో జనసేన విజయం సాధించింది. ఆ పార్టీ అభ్యర్థి దానం లాజర్బాబు 8 వేల 944 ఓట్ల మెజార్టీతో గెలుపొందారు. పిఠాపురంలోని 36 వార్డుల్లో జనసేన 19, టీడీపీ 5, బీజేపీ 1 చోట గెలిచాయి. ఆదోనిలో జనసేన తిరుగుబాటు అభ్యర్థి స్వప్న విజయం సాధించారు.
వైఎస్సార్సీపీ ఘోర పరాజయం
మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ ఘోర పరాజయం మూటగట్టుకుంది. ఆ పార్టీ అధినేత జగన్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న పులివెందులలోనే ఆ పార్టీ చిత్తుగా ఓడిపోయింది. పులివెందులలోని 40 వార్డుల్లో 37 చోట్ల కూటమి పార్టీలు గెలిచాయి. కేవలం 3 వార్డుల్లోనే వైఎస్సార్సీపీ విజయం సాధించింది. పులివెందుల మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్గా టీడీపీ అభ్యర్థి గీతాకుమారి 13 వేల 875 ఓట్ల మెజార్టీతో జయభేరి మోగించారు. నందికొట్కూరులో గెల్చిన వైఎస్సార్సీపీ, బేతంచర్ల, నాయుడుపేటలో ముందంజలో ఉంది. సాలూరు, నెల్లిమర్లలో స్వతంత్ర అభ్యర్థులు లీడ్లో కొనసాగుతున్నారు. తుపాను కారణంగా చీరాల మున్సిపాలిటీ ఓట్ల లెక్కింపును ఈ నెల 6వ తేదీకి వాయిదా వేశారు.