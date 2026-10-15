కూటమిలో కొలిక్కి వస్తున్న సీట్ల లెక్కలు - ఇవాళ, రేపట్లో అధికారిక ప్రకటన
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు కూటమిలో సీట్ల లెక్కలు, పీఠాల పంచాయితీ కొలిక్కి వచ్చింది. మేయర్ , మున్సిపల్ ఛైర్మన్ స్థానాలపై కీలక దశకు చర్చలు వచ్చాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 9:41 AM IST
AP Local Body Elections 2026 : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి సీట్ల సర్దుబాటు దాదాపు కొలిక్కి వచ్చింది. మేయర్ పీఠాలు, మున్సిపల్ ఛైర్మన్ స్థానాలపై రెండురోజులుగా సాగిన చర్చలు కీలక దశకు చేరాయి. విజయవాడ సహా నాలుగు కార్పొరేషన్లు, 20కి పైగా మున్సిపాలిటీలపై జనసేన దృష్టి పెట్టగా రాజమహేంద్రవరం కార్పొరేషన్తో పాటు నాలుగైదు మున్సిపాలిటీల్లో బీజేపీ పోటీకి సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం. ఏ పార్టీకి ఎన్ని స్థానాలు అన్నదానికంటే స్థానిక రాజకీయ సమీకరణాలు, గెలుపు అవకాశాలే సీట్ల ఖరారులో కీలకం కానున్నాయి. ఇవాళ రేపట్లో కూటమి నేతలు వీటిపై అధికారిక ప్రకటన చేయనున్నారు.
రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు కూటమి పార్టీలు సన్నద్ధమవుతున్న వేళ మేయర్, మున్సిపల్ చైర్మన్ స్థానాల పంపకంపై ఉత్కంఠకు తెరపడుతోంది. బుధవారం నాడు ఉండవల్లిలోని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నివాసంలో జనసేన, బీజేపీ నేతలతో అర్ధరాత్రి వరకూ కూడా చర్చోపచర్చలు కొనసాగాయి. పలుదఫాలుగా జరిగిన చర్చల్లో టీడీపీ, జనసేన మధ్య సీట్ల సర్దుబాటుపై ప్రధానంగా స్పష్టత వచ్చినట్లు సమాచారం.
NDA AP Local Polls Seat Sharing : స్థానిక రాజకీయ పరిస్థితులను బట్టి కొన్ని స్థానాల్లో మార్పులు, చేర్పులకు అవకాశం ఉంది. చర్చల్లో ప్రస్తావనకు వచ్చిన స్థానాల జాబితాలో విజయవాడ, కాకినాడ, శ్రీకాకుళం, ఏలూరు కార్పొరేషన్లు జనసేనకు కేటాయించే అవకాశముంది. మున్సిపాలిటీల్లో పిఠాపురం, పెద్దాపురం, గొల్లప్రోలు, తుని, అమలాపురం, మండపేట, నిడదవోలు, జంగారెడ్డిగూడెం, భీమవరం, నరసాపురం, తాడేపల్లిగూడెం, రంపచోడవరం, జగ్గయ్యపేట, రేపల్లె, తెనాలి, పొన్నూరు, నరసరావుపేట, సత్తెనపల్లి, దర్శి, కావలి, శ్రీకాళహస్తి, మదనపల్లె, పుట్టపర్తి, ఆదోని స్థానాలు చర్చకు వచ్చాయి. నగర పంచాయతీల్లో పాలకొండ, నెల్లిమర్ల, ముమ్మిడివరం, మడకశిర పేర్లు పరిశీలనలో ఉన్నట్లు సమాచారం.
బీజేపీకి రాజమహేంద్రవరం కార్పొరేషన్ దక్కే అవకాశం కనిపిస్తోంది. యలమంచిలి, బాపట్ల, శ్రీకాళహస్తి, ఎర్రగుంట్ల, కర్నూలు జిల్లాలోని గూడూరు మున్సిపాలిటీల పేర్లు కూడా చర్చల్లో ప్రస్తావనకు వచ్చాయి. మొత్తంగా ఒక కార్పొరేషన్, నాలుగు నుంచి ఐదు మున్సిపాలిటీలు, ఒక నగర పంచాయతీలో బీజేపీ పోటీ చేసే అవకాశం ఉంది. జనసేనకు నాలుగు కార్పొరేషన్లు, 20 నుంచి 24 మున్సిపాలిటీలు, మూడు నుంచి నాలుగు నగర పంచాయతీల్లో అవకాశం కల్పించే అంశం చర్చకు వచ్చింది. ఇవాళ వీటిపై తుది నిర్ణయానికి వచ్చే అవకాశం ఉంది. శ్రీకాళహస్తి మున్సిపాలిటీ స్థానాన్ని జనసేన, బీజేపీ రెండూ కోరుతున్నట్లు సమాచారం. అక్కడ ఏ పార్టీ పోటీ చేస్తుందనే అంశంపై ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. స్థానిక పరిస్థితులు, పార్టీ బలాబలాలు, అభ్యర్థుల గెలుపు అవకాశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.
బుధవారం ఉదయం నుంచి అర్ధరాత్రి దాటే వరకూ సాగిన సీట్ల సర్దుబాటులో సంఖ్యల నిష్పత్తి కంటే గెలుపే ప్రాతిపదికగా నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు కూటమి నేతలు స్పష్టం చేశారు. 2024 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కలిసి పోటీ చేసిన తరహాలోనే స్థానిక ఎన్నికల్లోనూ సమన్వయంతో ముందుకు వెళ్లాలని వారు నిర్ణయించారు. 2024 ఎన్నికలతో పోలిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు సాధిస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ తుడిచిపెట్టుకుపోతుందని స్పష్టం చేశారు.
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