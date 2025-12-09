ETV Bharat / state

'అటల్ సందేశ్ - మోదీ సుపరిపాలన' - 11 నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బస్సు యాత్ర

వాజ్‌పేయీ శతజయంతి వేళ ఎన్డీయే కూటమి సమరశంఖం - ధర్మవరంలో ప్రారంభం - హాజరుకానున్న మధ్యప్రదేశ్ సీఎం - వాజ్‌పేయీ సేవలను స్మరించుకున్న చంద్రబాబు

ATAL SANDESH BUS YATRA
NDA Alliance to Launch Atal Sandesh Bus Tour (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 6:48 PM IST

2 Min Read
NDA Alliance to Launch Atal Sandesh Bus Tour: మాజీ ప్రధాని, భారతరత్న అటల్ బిహారీ వాజ్‌పేయీ శతజయంతి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని రాష్ట్రంలో ఎన్డీయే కూటమి భారీ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. వాజ్‌పేయీ స్ఫూర్తిని, ప్రధాని మోదీ సుపరిపాలనను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు 'అటల్ సందేశ్ - మోదీ సుపరిపాలన' పేరుతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బస్సు యాత్రను నిర్వహించనుంది. ఈ నెల 11 నుంచి 25వ తేదీ వరకు ఈ యాత్ర కొనసాగుతుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకటించారు. ఈ యాత్రను విజయవంతం చేయాలని కూటమి నేతలకు పిలుపునిచ్చారు.

ధర్మవరం వేదికగా అంకురార్పణ: ఈ ప్రతిష్టాత్మక బస్సు యాత్ర ఈ నెల 11న సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరం నియోజకవర్గంలో ప్రారంభం కానుందని రాష్ట్ర వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్ హాజరుకానున్నారని వెల్లడించారు. ఈ నెల 25న అమరావతిలో జరిగే భారీ సభతో యాత్ర ముగుస్తుందని చెప్పారు. ఈ యాత్ర ద్వారా దేశానికి వాజ్‌పేయీ చేసిన సేవలను గుర్తు చేయనున్నారని అన్నారు. రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల్లో వాజ్‌పేయీ విగ్రహాలను ఆవిష్కరించనున్నామని చెప్పారు. ధర్మవరంలో జరిగే కార్యక్రమంలో 'సంస్కృతి సేవా సంస్థ' ద్వారా 2,100 మంది పదో తరగతి విద్యార్థులకు ఉచితంగా సైకిళ్లు పంపిణీ చేయనున్నారు.

'అటల్ సందేశ్ - మోదీ సుపరిపాలన' - 11 నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బస్సు యాత్ర (ETV)

దేశ దశ దిశ మార్చిన నేత: యాత్ర నేపథ్యంలో మంత్రులు, కూటమి ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలతో సీఎం చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. వాజ్‌పేయీ సేవలను ఆయన ఘనంగా కొనియాడారు. వాజ్‌పేయీ హయాంలో వచ్చిన 'స్వర్ణ చతుర్భుజి' హైవే ప్రాజెక్టు దేశ ముఖచిత్రాన్నే మార్చేసిందన్నారు. ఆయన రాజకీయ భీష్ముడని, అజాత శత్రువు అని కితాబిచ్చారు. సామాన్య కుటుంబంలో పుట్టి, కష్టపడి ఎదిగి దేశానికి నాయకత్వం వహించారని గుర్తు చేశారు. 9 సార్లు లోక్‌సభకు, 2 సార్లు రాజ్యసభకు ఎన్నికవడం ఆయన గొప్పతనానికి నిదర్శనమన్నారు.

పోఖ్రాన్ నుంచి కార్గిల్ దాకా: వాజ్‌పేయీ పాలనలో భారత్ సాధించిన విజయాలను సీఎం గుర్తు చేశారు. 18 ఏళ్ల వయసులోనే క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారని తెలిపారు. 1998లో పోఖ్రాన్–2 అణు పరీక్షలు జరిపి భారత శక్తిని ప్రపంచానికి చాటారన్నారు. కార్గిల్ యుద్ధంతో శత్రుదేశాలకు తిరుగులేని సమాధానం ఇచ్చారని తెలిపారు. టెలీకమ్యూనికేషన్, విమానయాన రంగాల్లో విప్లవాత్మక సంస్కరణలకు నాంది పలికారని పేర్కొన్నారు.

రాష్ట్రానికి ఆప్తుడు: వాజ్‌పేయీతో తనకున్న వ్యక్తిగత అనుబంధాన్ని చంద్రబాబు పంచుకున్నారు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధిలో వాజ్‌పేయీ ఎంతో సహాయం చేశారని గుర్తు చేశారు. రాష్ట్రం కోసం ఏది అడిగినా కాదనేవారు కాదని, ప్రజలకు ఉపయోగపడే పనులకు వెంటనే ఆమోదం తెలిపేవారని అన్నారు. విధానాల రూపకల్పనలో ఆయన నిర్ణయాలు చాలా వేగంగా ఉండేవని తెలిపారు.

ఎన్టీఆర్, వాజ్‌పేయీలే ఆదర్శం: సుపరిపాలన అంటే ఎలా ఉండాలో ఎన్టీఆర్, వాజ్‌పేయీలను చూస్తే అర్థమవుతుందని చంద్రబాబు అన్నారు. ఎన్టీఆర్ కూడా పట్టుదల, సేవాభావం కలిగిన విశిష్ట వ్యక్తి అని కొనియాడారు. ప్రస్తుతం ప్రధాని మోదీ కూడా దేశాన్ని 2047 నాటికి నెంబర్ వన్ స్థానంలో నిలిపేందుకు కృషి చేస్తున్నారని తెలిపారు. యువతకు మోదీ ఒక స్ఫూర్తి అని, కూటమి నేతలంతా ఈ యాత్రలో పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని చంద్రబాబు కోరారు.

