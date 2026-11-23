టీడీపీకి 66, జనసేన 23, బీజేపీకి 9 - డిప్యూటీ మేయర్లు, వైస్ ఛైర్పర్సన్ లిస్ట్ ఇదే
AP Deputy Mayor Municipal Vice Chairpersons:పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో పదవుల పంపకాలపై కూటమి కసరత్తు కొలిక్కి వచ్చింది. మొత్తం 100 పదవుల్లో టీడీపీకి 66, జనసేనకు 23, బీజేపీకి 9 స్థానాలు కేటాయించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 8:04 AM IST
ఏపీలో తొలి విడతలో ఎన్నికలు జరిగిన 100 నగరపాలక సంస్థలు, పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీల డిప్యూటీ మేయర్లు, వైస్ ఛైర్పర్సన్ పదవుల్లో కూటమిలోని ఏ పార్టీకి ఎన్ని అనేది ఖరారైంది. ఈ మేరకు మూడు పార్టీల మధ్య పదవుల సర్దుబాటులో భాగంగా తెలుగుదేశానికి 66, జనసేనకు 23, బీజేపీకి 9 కేటాయించారు. డిప్యూటీ మేయర్ అభ్యర్థుల్ని టీడీపీ ప్రకటించింది. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ఆ పార్టీ నేతల దాడిలో కన్ను దెబ్బతిన్న మాజీ కార్పొరేటర్ చెన్నుపాటి గాంధీ సతీమణి క్రాంతిశ్రీని విజయవాడ డిప్యూటీ మేయర్ అభ్యర్థిగా ఎంపిక చేసింది. వైస్ ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థుల పేర్లను స్థానికంగా ప్రకటించనుంది. డిప్యూటీ మేయర్, ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థుల పేర్లను జనసేన ప్రకటించింది. కమలం పార్టీ అభ్యర్థుల పేర్లు ప్రకటించాల్సి ఉంది.
- మొత్తం వంద పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో బేతంచర్ల, నందికొట్కూరులో వైస్ ఛైర్పర్సన్ పోస్టుల్ని వైఎస్సార్సీపీ దక్కించుకోనుంది.
- మొత్తం 13 కార్పొరేషన్లకు గానూ తెలుగుదేశం పదిచోట్ల మేయర్ పదవులు గెలుచుకోగా, ఏడు చోట్ల డిప్యూటీ మేయర్ పదవులు కేటాయించారు. జనసేన మేయర్ పదవులను గెలుచుకున్న ఏలూరు, విజయవాడ కార్పొరేషన్లతోపాటు, వైఎస్సార్సీపీ విజయం సాధించిన అనంతపురం కార్పొరేషన్ వాటిలో ఉన్నాయి.
- మొత్తం 87 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల్లో తెలుగుదేశానికి 59 వైస్ ఛైర్పర్సన్ పదవులు కేటాయించారు. జనసేన ఛైర్పర్సన్ పదవుల్ని గెలుచుకున్న 18 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల్లో గొల్లప్రోలు, పిఠాపురం మినహా మిగతా అన్ని చోట్లా వైస్ ఛైర్పర్సన్ పదవుల్ని టీడీపీ తీసుకుంటోంది.
- బీజేపీ ఛైర్పర్సన్ పదవులను గెలిచిన గుడూరు, ఎర్రగుంట్ల, గిద్దలూరు, ఎలమంచిలిల్లోనూ వైస్ ఛైర్పర్సన్ పదవుల్ని తెలుగుదేశానికి కేటాయించారు.
- జనసేనకు 4 కార్పొరేషన్ల డిప్యూటీ మేయర్ పదవులతో పాటు, 19 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల వైస్ ఛైర్పర్సన్ పదవులు కేటాయించారు. తెలుగుదేశం మేయర్ పదవులు దక్కించుకున్న మచిలీపట్నం, తిరుపతి, విశాఖ, గుంటూరు కార్పొరేషన్లలో డిప్యూటీ మేయర్ పదవుల్ని జనసేనకు ఇచ్చారు.
- బీజేపీకి నెల్లూరు, కర్నూలు కార్పొరేషన్ల డిప్యూటీ మేయర్ పదవులతో పాటు, ఏడు మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల వైస్ ఛైర్పర్సన్ పదవులను కేటాయించారు.
- మరోవైపు వైఎస్సార్సీపీ అనంతపురం కార్పొరేషన్ మేయర్ పదవితో పాటు నందికొట్కూరు, నాయుడుపేట మున్సిపాలిటీలు, బేతంచర్ల నగర పంచాయతీల ఛైర్పర్సన్ పోస్టులను కైవసం చేసుకుంది. వాటిలో బేతంచర్ల, నందికొట్కూరు వైస్ ఛైర్పర్సన్ పోస్టులు మాత్రమే ఆ పార్టీకి దక్కనున్నాయి.
తెలుగుదేశం డిప్యూటీ మేయర్ అభ్యర్థులు : ఏలూరు-పృథ్వీ శారద, కడప-మన్సూర్ అలీఖాన్, అనంతపురం-టి.స్వాతి, చిత్తూరు-ఎ.గోపీనాథ్, ఒంగోలు-చావలి చర్పిత, విజయవాడ-చెన్నుపాటి క్రాంతిశ్రీ, విజయనగరం- ప్రసాదుల రజని
తెలుగుదేశానికి వైస్ ఛైర్పర్సన్ పదవులు కేటాయించిన మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీలు :
- శ్రీకాకుళం జిల్లా: ఇచ్ఛాపురం, విజయనగరం: నెల్లిమర్ల, పార్వతీపురం మన్యం: పాలకొండ, సాలూరు అనకాపల్లి: ఎలమంచిలి, కాకినాడ: తుని, పెద్దాపురం, సామర్లకోట, ఏలేశ్వరం తూర్పుగోదావరి: నిడదవోలు, డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ: ముమ్మిడివరం, అమలాపురం, పశ్చిమగోదావరి: నరసాపురం ఉన్నాయి.
- ఏలూరు: నూజివీడు, కృష్ణా: పెడన, ఎన్టీఆర్: తిరువూరు, గుంటూరు:తెనాలి, బాపట్ల:చీరాల, పల్నాడు: చిలకలూరిపేట, వినుకొండ, దాచేపల్లి, గురజాల, పిడుగురాళ్ల, మాచర్ల, ప్రకాశం: దర్శి, అద్దంకి, చీమకుర్తి మార్కాపురం: గిద్దలూరు, కనిగిరి ఉన్నాయి.
- తిరుపతి: సూళ్లూరుపేట, వెంకటగిరి, చిత్తూరు: నగరి, కుప్పం, పుంగనూరు, పుత్తూరు, అన్నమయ్య: రాయచోటి, వైఎస్సార్ కడప: రాజంపేట, పులివెందుల, కమలాపురం, ఎర్రగుంట్ల, ప్రొద్దుటూరు, జమ్మలమడుగు, బద్వేల్, శ్రీసత్యసాయి: కదిరి, పెనుకొండ, హిందూపురం, పుట్టపర్తి, మడకశిర, అనంతపురం: కళ్యాణదుర్గం, గుంతకల్లు, తాడిపత్రి, గుత్తి, నంద్యాల: ఆత్మకూరు, డోన్, నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ , కర్నూలు జిల్లా: ఆదోని, గుడూరు, ఎమ్మిగనూరు దక్కాయి.
జనసేన డిప్యూటీ మేయర్ అభ్యర్థులు : మచిలీపట్నం-కొట్టే వెంకటరావు, విశాఖపట్నం-పందిరి వెంకట శివప్రసాద్, తిరుపతి- పాలడుగు విజయ, గుంటూరు-యర్రంశెట్టి రాజేశ్.
బీజేపీకి డిప్యూటీ మేయర్ పదవులు : కర్నూలు, నెల్లూరు
బీజేపీకి వైస్ ఛైర్పర్సన్ పదవులు : డా.బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ: మండపేట, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా: పార్వతీపురం, తూర్పు గోదావరి: కొవ్వూరు, ఎన్టీఆర్: నందిగామ, నెల్లూరు: బుచ్చిరెడ్డిపాలెం, తిరుపతి: నాయుడుపేట, అన్నమయ్య: మదనపల్లె ఉన్నాయి.
జనసేనకు కేటాయించిన వైస్ ఛైర్పర్సన్ పదవుల వివరాలు : శ్రీకాకుళం జిల్లా నుంచి పలాస-కాశీబుగ్గ, విజయనరం నుంచి బొబ్బిలి, అనకాపల్లి జిల్లాలో నర్సీపట్నం, కాకినాడ జిల్లాలో పిఠాపురం, గొల్లప్రోలు ఉన్నాయి.
డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమలో రామచంద్రపురం, పశ్చిమగోదావరిలో ఆకివీడు, ఏలూరు జిల్లాలో జంగారెడ్డిగూడెం, కృష్ణాలో ఉయ్యూరు, ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో జగ్గయ్యపేట, కొండపల్లి, బాపట్ల జిల్లాలో రేపల్లె, పల్నాడు జిల్లాలో సత్తెనపల్లి, మార్కాపురం జిల్లాలో మార్కాపురం, నెల్లూరు జిల్లాలో ఆత్మకూరు, అనంతపురం జిల్లాలో రాయదుర్గం, చిత్తూరు జిల్లాలో పలమనేరు ఉన్నాయి.
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