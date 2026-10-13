స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కొలిక్కిరాని సీట్ల లెక్కలు - నేడు మరోసారి కూటమి చర్చలు
కూటమిలో మేయర్, మున్సిపల్ ఛైర్మన్ల సీట్లపై కూటమిలో చర్చలు ఇంకా ఓ కొలిక్కిరాలేదు. ఏ పార్టీ ఎక్కడ పోటీ చేయాలన్నదానిపై కసరత్తు కొనసాగుతోంది. నేడు మరోసారి సీట్ల సర్దుబాటుపై నేతలు చర్చించనున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 7:43 AM IST
AP Local Body Polls 2026 : కూటమిలో మేయర్, మున్సిపల్ ఛైర్మన్ సీట్ల పంచాయితీ ఇంకా ఓ కొలిక్కి రాలేదు. పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ఏ పార్టీ ఎక్కడ పోటీ చేయాలన్నదానిపై కసరత్తు కొనసాగుతోంది. రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియపై జనసేన అభిప్రాయాలు వినిపించగా, నిబంధనల మేరకే ఖరారు చేశామని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేసినట్లు తెలిసింది. బలమైన అభ్యర్థుల ప్రాతిపదికన సీట్ల సర్దుబాటుపై నేడు మరోమారు నేతల మధ్య కీలక చర్చలు జరగనున్నాయి.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల బరిలో కూటమి పార్టీల మధ్య సీట్ల పంపకాలపై ఉండవల్లిలోని సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో కీలక చర్చలు జరిగాయి. తొలుత జనసేన నేతలు నాదెండ్ల మనోహర్, లింగమనేని రమేశ్, హరిప్రసాద్తో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు విడిగా సమావేశమయ్యారు. ఆ తర్వాత జరిగిన చర్చల్లో బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్, టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు, మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు కూడా పాల్గొన్నారు.
సీట్ల సర్దుబాటుపై చర్చలు: రిజర్వేషన్ల ఖరారు ప్రక్రియపై జనసేన నేతలు తమ అభిప్రాయాలను వెల్లడించినట్లు సమాచారం. రిజర్వేషన్లపై ముందుగానే చర్చించి ఉంటే బాగుండేదని వారు అభిప్రాయపడినట్లు తెలిసింది. దీనిపై స్పందించిన చంద్రబాబు ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ వర్గాల జనాభా నిర్దిష్ట లెక్కల ఆధారంగా రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేశామని వివరించినట్లు తెలుస్తోంది. బీసీ రిజర్వేషన్ల కోసం డెడికేటెడ్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేసిన విషయాన్ని గుర్తుచేసినట్లు తెలిసింది. కమిషన్ ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక రిజర్వేషన్ల విషయంలో ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకోవడం సాధ్యం కాదని స్పష్టం చేసినట్లు సమాచారం.
వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో రిజర్వేషన్ల ఖరారుపై విమర్శలు వచ్చిన విషయాన్నీ చంద్రబాబు ప్రస్తావించినట్లు తెలిసింది. ప్రస్తుతం ఖరారైన రిజర్వేషన్ల ప్రకారం ముందుకెళ్లాల్సి ఉండటంతో ఆయా స్థానాల్లో ఏ పార్టీకి బలమైన అభ్యర్థులున్నారు?, ఎక్కడ గెలుపు అవకాశాలున్నాయన్న అంశాల ఆధారంగా సీట్ల సర్దుబాటుపై చర్చలు కొనసాగించాలని కూటమి నేతలు భావిస్తున్నారు.
టీడీపీ నాయకులు పల్లా శ్రీనివాసరావు, నిమ్మల రామానాయుడు ఈ మధ్యాహ్నం జనసేన కార్యాలయానికి వెళ్లనున్నారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, నాదెండ్ల మనోహర్ సహా పలువురు జనసేన నేతలతో సమావేశమై సీట్ల సర్దుబాటుపై చర్చించనున్నారు. బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్ కూడా నేడు చంద్రబాబుతో మరోసారి భేటీ కానున్నారు. ఈ చర్చలతో పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో కూటమి పార్టీల మధ్య స్థానాల పంపకంపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు - సీట్ల సర్దుబాటుపై నేడు కూటమి అగ్రనేతల భేటీ
ఏపీ మున్సిపల్ ఎన్నికల రిజర్వేషన్లు ఖరారు - నేడే తుది జాబితా విడుదల!