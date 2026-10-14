స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు - కూటమిలో కొలిక్కిరాని సీట్ల పంచాయితీ
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు కూటమిలో సీట్ల లెక్కలు పీఠాల పంచాయితీ కొలిక్కిరాలేదు. టీడీపీ, జనసేన మధ్య మేయర్ సీట్లే హాట్టాపిక్గా మారాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 10:00 AM IST
NDA Meeting on Local Body Polls Seat Sharing : మూడు సీట్ల దగ్గర టీడీపీ పట్టు, ఆరు సీట్ల కోసం జనసేన పంతం వెరసి కూటమిలో పీఠాల పంచాయితీ పీక్స్కు చేరింది. అటు మంగళవారం అర్ధరాత్రి దాటినా చర్చలు ఓ కొలిక్కి రాకపోవడం ఉత్కంఠ తారస్థాయికి చేరింది. అభ్యర్థులు బరిలోకి దిగేందుకు సిద్ధమవుతున్న వేళ సీట్ల సస్పెన్స్కు తెరపడుతుందా? లేక కూటమి రాజకీయాల్లో కొత్త ట్విస్ట్ తప్పదా? అనే చర్చ జోరందుకుంది. స్థానిక ఎన్నికల్లో కూటమి పార్టీల మధ్య సమన్వయం కోసం సాగుతున్న కసరత్తు మేయర్, మున్సిపల్ ఛైర్మన్ పీఠాల దగ్గర చిక్కుముడిగా మారింది.
టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు, మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు మంగళవారం ఉదయం సీఎం చంద్రబాబుతో సమావేశమై సూచనలు తీసుకున్నారు. అనంతరం జనసేన కార్యాలయానికి వెళ్లి చర్చలు జరిపారు. అక్కడ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్తో పల్లా శ్రీనివాసరావు, నిమ్మల రామానాయుడు అరగంట పాటు చర్చించారు. ఆ తర్వాత జనసేన రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్, మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్, రాజ్యసభ సభ్యుడు లింగమనేని రమేశ్తో చర్చలు కొనసాగించారు. రెండు గంటలకు పైగా సాగిన ఈ సమావేశంలోనూ సీట్ల సర్దుబాటుపై తుది నిర్ణయం తీసుకోలేకపోయారు.
AP Local Body Polls 2026 : జనసేన నేతలతో జరిగిన చర్చల వివరాలను ముఖ్యమంత్రికి వివరించేందుకు పల్లా శ్రీనివాసరావు, నిమ్మల రామానాయుడు ఉండవల్లిలోని సీఎం క్యాంపు కార్యాలయానికి వెళ్లారు. అయితే తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జోసఫ్ విజయ్తో కలిసి విజయవాడ దసరా ఉత్సవాల్లో పాల్గొనేందుకు చంద్రబాబు వెళ్లడంతో చర్చలకు కొంత విరామం ఏర్పడింది. ఉత్సవాల నుంచి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత పల్లా, నిమ్మల మరోసారి చంద్రబాబుతో భేటీ అయ్యారు. అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట వరకూ చర్చలు కొనసాగాయి.
ఓవైపు సీట్ల సర్దుబాటుపై చర్చలు కొనసాగుతుండగానే స్థానిక ఎన్నికలకు జనసేన తన సన్నద్ధతను వేగవంతం చేసింది. ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలనుకునే ఆశావహుల దరఖాస్తులను ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేయాలని పార్టీ ఎన్నికల సమన్వయ కమిటీ సభ్యులను ఆదేశించింది. ఈ మేరకు మంగళవారం రాత్రి ‘ఎక్స్’ వేదికగా సమాచారం పంపించింది. ఆశావహుల దరఖాస్తుల స్వీకరణను జనసేన మూడు దశలుగా విభజించింది.
తొలిదశలో కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాల్టీలు, నగర పంచాయతీల్లోని వివిధ పదవులకు పోటీ చేయాలనుకునే వారి వివరాలను పంపాలని సూచించింది. రెండో దశలో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ సభ్యులుగా పోటీ చేసేవారి దరఖాస్తులు సేకరించనుంది. మూడో దశలో గ్రామ సర్పంచ్, వార్డు సభ్యులుగా బరిలోకి దిగాలనుకునే వారి వివరాలను తీసుకోనుంది. పార్టీకి అందిన ప్రతి దరఖాస్తును జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ స్వయంగా పరిశీలించి అభ్యర్థులకు అవకాశం కల్పిస్తారని పార్టీ స్పష్టం చేసింది.
ఒకవైపు అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియకు శ్రీకారం చుట్టిన జనసేన మరోవైపు కూటమిలో సీట్ల పంపకాలపై చర్చలు కొనసాగిస్తుండటం రాజకీయంగా చర్చనీయాంశమైంది. ఈ రెండు పరిణామాల మధ్య స్థానిక ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే స్థానాలపై తుది కసరత్తు ఆసక్తికరంగా మారింది. త్వరలోనే ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల కానుండటంతో అటు అభ్యర్థుల్లో హడావుడి ఇటు కూటమిలో సీట్ల టెన్షన్ నెలకొంది. బరిలోకి దిగేందుకు ఆశావహులు సమాయత్తమవ్వాల్సిన వేళ సీట్ల సర్దుబాటు మాత్రం ఇంకా సస్పెన్స్లోనే ఉంది. ఇవాళ్టికైనా పీఠాల పంచాయితీకి ఫుల్స్టాప్ పడుతుందా? లేక కూటమి రాజకీయాల్లో కొత్త ట్విస్ట్కు తెరలేస్తుందా? అనే విధంగా తాజా పరిణామాలు ఉత్కంఠ రేపుతున్నాయి.
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