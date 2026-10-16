కూటమి అభ్యర్థుల గెలుపే లక్ష్యం - ఎన్డీఏ ముఖ్యనేతల టెలీకాన్ఫరెన్స్
NDA Leaders Teleconference :రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కూటమి పార్టీల నేతలతో ఎన్డీఏ ముఖ్యనేతలు టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. కూటమి అభ్యర్థుల గెలుపే లక్ష్యంగా పనిచేయాలని ఎన్డీఏ నేతలు దిశానిర్దేశించారు. విభేదాలు వస్తాయని ఎదురుచూసిన వారికి భంగపాటు కలిగిందన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 2:12 PM IST
NDA Alliance Leaders Teleconference On Municipal Elections : రాష్ట్రంలో రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో వంద శాతం స్ట్రైక్ రేట్ సాధించడమే లక్ష్యంగా పని చేయాలని కూటమి ముఖ్యనేతలు పిలుపునిచ్చారు. ఎన్డీఏ కూటమి అభ్యర్థుల గెలుపు కోసం మూడు పార్టీల నేతలు సమన్వయంతో, ఐక్యంగా పని చేయాలని సూచించారు. గురువారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కూటమి పార్టీల నేతలతో ఎన్డీఏ ముఖ్యనేతలు టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ టెలికాన్ఫరెన్స్లో టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాస్, మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న కూటమి నేతలతో మాట్లాడారు. కూటమి అభ్యర్థుల గెలుపే లక్ష్యంగా పని చేయాలని ఎన్డీఏ నేతలు దిశానిర్దేశం చేశారు. విభేదాలు వస్తాయని ఎదురుచూస్తున్న వారికి భంగపాటు కలిగించాలని అన్నారు.
ట్రిపుల్ ఇంజిన్ సర్కార్: స్థానిక ఎన్నికల్లో కూటమి ఐక్యతే విజయానికి పునాది కావాలని ఎన్డీఏ ముఖ్యనేతలు స్పష్టం చేశారు. కూటమిలో విభేదాలు వస్తాయని ఎదురుచూస్తున్న వారికి భంగపాటు కలిగించాలని అన్నారు. మూడు పార్టీలు ఒకటే జట్టు అనే బలమైన నినాదంతో ఎన్నికల బరిలోకి దిగుతున్నామని నేతలు స్పష్టం చేశారు. మూడు పార్టీల నేతలు కలిసికట్టుగా స్థానిక ఎన్నికలకు సిద్ధం కావాలని పిలుపునిచ్చారు. అభ్యర్థుల ఎంపిక నుంచి గెలుపు వరకు ఎలాంటి విభేదాలకూ తావులేకుండా సమష్టిగా పని చేయాలని సూచించారు. స్థానిక ఎన్నికల్లో వంద శాతం స్ట్రైక్ రేట్ సాధించి ట్రిపుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ ఏర్పాటు చేయాలనే లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించారు.
ఐక్యతే రాష్ట్రానికి శ్రీరామరక్ష: ప్రధాని మోదీ సహకారంతో సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ల నేతృత్వంలో రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తున్నారని, కూటమి ఐక్యతే రాష్ట్రానికి శ్రీరామరక్ష అని నేతలు స్పష్టం చేశారు. గత ప్రభుత్వ విధ్వంసకర పాలన నుంచి రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకున్న విషయాన్ని ప్రజలకు వివరిస్తూ, స్థానిక సంస్థల్లోనూ కూటమి జెండా ఎగురవేయడమే ధ్యేయంగా పని చేయాలని అన్నారు. మళ్లీ అలాంటి పరిస్థితులు రాకుండా కూటమి శ్రేణులన్నీ ఐక్యంగా పని చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త బాధ్యతగా కదిలి విజయానికి పునాది వేయాలని నేతలు ఈ సందర్భంగా దిశానిర్దేశం చేశారు.