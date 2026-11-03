రాష్ట్రంలో జోరుగా ఎన్నికల కౌటింగ్ - పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్లలో కూటమి ఆధిక్యం
NDA Leads Postal Ballot Counting : రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు జోరుగా కొనసాగుతోంది. భారీ బందోబస్తు మధ్య అధికారులు ఓట్ల లెక్కింపు చేస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 1:42 PM IST
ఏపీలో మున్సిపల్ ఎన్నికల ఎన్నికల కౌటింగ్ ప్రక్రియ ముమ్మరంగా సాగుతోంది. గెలుపు ఎవరిని వరిస్తుందోనని నగర ప్రజలు, ఆయా పార్టీల నాయకులు, కార్యకర్తలు ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్నారు. తొలుత పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్లను లెక్కించారు. ఇప్పటి వరకు వెల్లడైన ఫలితాల ప్రకారం అన్ని చోట్లా కూటమి ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. విశాఖపట్నం(జీవీఎంసీ)లో కూటమి మేయర్ అభ్యర్థి ముక్కా శ్రావణికి 125 ఓట్ల ఆధిక్యం లభించింది. జీవీఎంసీలో మొత్తం 747 పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్లు ఉన్నాయి. ఇందులో టీడీపీకి 351, వైఎస్సార్సీపీకి 226, ఇతరులకు 170 ఓట్లు పోలయ్యాయి.
చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం మున్సిపాలిటీలో 15 పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్లు ఉండగా అన్నీ తెలుగుదేశం ఛైర్మన్ అభ్యర్థి రాజ్కుమార్కే పడ్డాయి. డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ జిల్లా అమలాపురంలో మొత్తం 20 ఓట్లు ఉండగా కూటమి ఛైర్మన్ అభ్యర్థి నల్లా శ్రీధర్కు 16, వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి విరితా దేవికి 3 ఓట్లు వచ్చాయి. శ్రీసత్యసాయి జిల్లా మడకశిర నగర పంచాయతీలో కూటమి ఛైర్మన్ అభ్యర్థి గుండుమల శారద ముందంజలో ఉన్నారు. మొత్తం 20 ఓట్లలో ఆమెకు 16 ఓట్లు పోలవ్వగా కాంగ్రెస్కు 2, వైఎస్సార్సీపీకి 1, స్వతంత్ర అభ్యర్థి శ్రీనివాసులకు ఒక ఓటు పడ్డాయి.
నంద్యాల జిల్లా నందికొట్కూరులోనూ కూటమి ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. అక్కడ 82 ఓట్లలో కూటమి ఛైర్మన్ అభ్యర్థికి 45, వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థికి 31, స్వతంత్ర అభ్యర్థికి 6 ఓట్లు పోలయ్యాయి. వైఎస్సార్ కడప మేయర్ మొదటి రౌండ్ పోస్టల్ బ్యాలెట్లలో 97కు గానూ టీడీపీకి 47, వైఎస్సార్సీపీకి 36, ఇతరులకు 14 ఓట్లు వచ్చాయి.