ఖైదీల పిల్లల సంరక్షణకు కేంద్రం ప్రత్యేక విధానం - బాలల హక్కుల పరిరక్షణకు కొత్త మార్గదర్శకాలు
Emotional Distressed Prisoners Children : తల్లిదండ్రులు జైలులో ఉండటంతో చిన్నారులు శిక్ష అనుభవిస్తున్నారు. ఒంటరితనం, మానసిక ఒత్తిడితో వారు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఎన్సీపీసీఆర్ ముసాయిదాను సిద్ధం చేసింది.
Published : October 25, 2026 at 5:18 PM IST
Emotional Distressed Prisoners Children : తల్లిదండ్రులు చేసిన తప్పులకు పిల్లలు శిక్ష అనుభవించాల్సిన పరిస్థితులు సమాజంలో ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. తల్లిదండ్రులు జైలుపాలవడంతో చిన్నారుల జీవితాలు ఒక్కసారిగా తలకిందులవుతున్నాయి. సామాజిక వివక్ష, బంధువుల నిర్లక్ష్యం, సరైన సంరక్షణ లేకపోవడం వంటి సమస్యలు వారి భవిష్యత్తును ప్రశ్నార్థకం చేస్తున్నాయి. చదువుకు దూరం కావడం, కుటుంబ బాధ్యతలు మోయాల్సి రావడం, ఒంటరితనం, మానసిక ఒత్తిడితో వారు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ సమస్యను గుర్తించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఖైదీల పిల్లల సంరక్షణ కోసం ప్రత్యేక విధానాన్ని రూపొందించాలని నిర్ణయించింది.
8 లక్షల మంది చిన్నారులపై ప్రభావం!
దేశవ్యాప్తంగా శిక్ష అనుభవిస్తున్న తల్లిదండ్రుల కారణంగా, దాదాపు 8 లక్షల మంది చిన్నారుల జీవితాలపై ప్రభావం పడుతున్నట్లు అంచనా. 2024 నాటికి దేశంలోని జైళ్లలో తల్లులతో కలిసి నివసిస్తున్న ఆరేళ్లలోపు పిల్లలు 1,397 మంది ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. వీరిలో కొందరు జైలు వాతావరణంలోనే బాల్యాన్ని గడుపుతుండగా, మరికొందరు తల్లిదండ్రులకు దూరంగా బంధువులు లేదా ఇతర సంరక్షకుల వద్ద పెరుగుతున్నారు. ఈ రెండు పరిస్థితుల్లోనూ పిల్లలు ప్రత్యేక సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు.
చిన్నారుల మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రభావం
తల్లిదండ్రులకు దూరంగా పెరిగే పిల్లల్లో ఒంటరితనం, కోపం, అభద్రతాభావం, మానసిక ఆందోళన వంటి సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. కొందరు చదువును మధ్యలోనే ఆపేస్తున్నారు. చిన్న వయసులోనే తమ్ముళ్లు, చెల్లెళ్ల సంరక్షణ బాధ్యతలను భుజాన వేసుకుంటున్నారు. మరికొందరు తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడితో ఆత్మహత్య ఆలోచనల వరకు వెళ్తున్న పరిస్థితులు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఇక జైళ్లలో తల్లులతో కలిసి పెరిగే చిన్నారులకు వయసుకు తగిన విద్య, ఆటలు, సామాజిక వాతావరణం అందకపోతే వారి ఎదుగుదలపై ప్రభావం పడే ప్రమాదం ఉంది. ముఖ్యంగా భాషా అభివృద్ధిలో ఆలస్యం, ప్రవర్తనాపరమైన సమస్యలు తలెత్తకుండా ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం.
బాలల హక్కుల పరిరక్షణకు ప్రత్యేక విధానం
ఖైదీల పిల్లలకు మెరుగైన సంరక్షణ అందించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక విధానాన్ని తీసుకురావాలని నిర్ణయించింది. ఇందుకు అనుగుణంగా జాతీయ బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్ (ఎన్సీపీసీఆర్) ముసాయిదాను సిద్ధం చేసింది. ఈ విధానంపై రాష్ట్రాలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, సంబంధిత అధికారుల నుంచి అభిప్రాయాలను సేకరించింది.
జైలు అధికారులు, బాలల సంరక్షణ సంస్థలు, సంక్షేమ శాఖల మధ్య సమన్వయం పెంచడం ఈ విధానం ప్రధాన ఉద్దేశం. మార్గదర్శకాల అమలును పర్యవేక్షించేందుకు రాష్ట్ర బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్ లేదా శిశు సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రస్థాయి పర్యవేక్షణ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదించారు. అనుభవజ్ఞులైన స్వతంత్ర నిపుణులు పర్యవేక్షణలో భాగస్వాములవుతారు.
జైళ్లలో చిన్నారులకు క్రెచ్లు
జైళ్లలో తల్లులతో కలిసి నివసించే ఆరేళ్లలోపు పిల్లల కోసం అంగన్వాడీ కేంద్రాలు లేదా స్వచ్ఛంద సంస్థల సహకారంతో క్రెచ్లు ఏర్పాటు చేయాలని ముసాయిదా సూచిస్తోంది. అక్కడ పిల్లలు స్వేచ్ఛగా ఆడుకునేందుకు, వయసుకు తగిన బొమ్మలతో సమయం గడిపేందుకు, ప్రాథమిక విద్యను అభ్యసించేందుకు అవకాశాలు కల్పించాలి. వారి వైద్య రికార్డులు, టీకాల వివరాలను జైలు అధికారులు నమోదు చేయాలి.
ఆరేళ్లు నిండిన తర్వాత పిల్లలను తండ్రి లేదా తగిన సంరక్షకుడికి అప్పగించే ప్రక్రియను తల్లి ఆమోదంతో చేపట్టాలి. తగిన సంరక్షకులు లేని సందర్భాల్లో బాలల సంక్షేమ కమిటీ (సీడబ్ల్యూసీ) సహకారంతో తాత్కాలిక సంరక్షణ కల్పించాలి. అవసరాన్ని బట్టి బాలల సంరక్షణ కేంద్రాలు లేదా ఫోస్టర్ కేర్ వంటి ప్రత్యామ్నాయాలను పరిశీలించాలి. తల్లితో పిల్లల అనుబంధం కొనసాగేందుకు ప్రత్యక్షంగా లేదా వీడియో కాల్స్ ద్వారా మాట్లాడే అవకాశం కల్పించాలి.
జైలు వెలుపల పిల్లలకూ భరోసా
తల్లిదండ్రులు అరెస్టయ్యే సమయంలో వారిపై ఆధారపడిన పిల్లల వివరాలను అధికారులు నమోదు చేయాలి. సంరక్షకులు లేని పిల్లలను 24 గంటల్లోగా జిల్లా బాలల సంక్షేమ కమిటీ ముందు హాజరుపరచేలా ముసాయిదాలో ప్రతిపాదించారు. అత్యవసర రక్షణ అవసరమైతే తగిన సంరక్షణ కేంద్రాలకు తరలించాలి.
పిల్లలు చదువును కొనసాగించేలా పాఠశాలల్లో ప్రవేశాలు, వసతి, ఉపకారవేతనాల విషయంలో సహాయం అందించాలి. తల్లిదండ్రులను మరో జైలుకు తరలించినప్పుడు పిల్లలకు సమాచారం అందించడంతో పాటు, వారితో క్రమం తప్పకుండా మాట్లాడే అవకాశాలు కల్పించాలి. సీడబ్ల్యూసీలు, జిల్లా బాలల సంరక్షణ యూనిట్లు (డీసీపీయూ), జైలు సంక్షేమాధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలి.
బాల్యాన్ని కాపాడటం సమాజం బాధ్యత
తల్లిదండ్రులు నేరం చేసినంత మాత్రాన వారి పిల్లలు సామాజికంగా శిక్షకు గురికాకూడదు. వారికి విద్య, ఆరోగ్యం, భద్రత, మానసిక సహాయం అందడం ప్రాథమిక హక్కు. ప్రభుత్వ శాఖలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, కుటుంబ సభ్యులు సమన్వయంతో పనిచేసినప్పుడే ఈ చిన్నారులకు భరోసా లభిస్తుంది. ఖైదీల పిల్లల పట్ల వివక్షను తొలగించి, వారి బాల్యాన్ని కాపాడటం సమాజంలోని ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత.