సరస్వతి పవర్‌లో విజయమ్మకు 99.75 శాతం వాటా కొనసాగించాలి: ఎన్‌సీఎల్‌ఏటీ ఆదేశం

సరస్వతి పవర్‌లో వాటాల బదలాయింపుపై యథాతథస్థితికి ఎన్‌సీఎల్‌ఏటీ ఆదేశం - మధ్యంతర ఉత్తర్వులిచ్చిన చెన్నైలోని జాతీయ కంపెనీ లా అప్పీలేట్‌ ట్రైబ్యునల్‌

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 8:03 AM IST

3 Min Read
YS Family Shares In Saraswati Power: మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌, భారతిరెడ్డి, క్లాసిక్‌ రియాల్టీలకు చెందిన వాటాలను వైఎస్‌ విజయమ్మ, చాగరి జనార్దన్‌రెడ్డిల పేరుతో బదలాయించడంపై యథాతథ స్థితిని కొనసాగించాలంటూ చెన్నైలోని జాతీయ కంపెనీ లా అప్పీలేట్‌ ట్రైబ్యునల్‌ మంగళవారం మధ్యంతర ఉత్తర్వులిచ్చింది. వాటాల బదలాయింపు తర్వాత వైఎస్​ విజయమ్మకు చెందిన 99.75 శాతం వాటాను కొనసాగించాలని ఆదేశించింది.

కానీ వాటాల బదలాయింపు లాంటి చర్యలకు పాల్పడరాదని ఇరుపక్షాలను ఆదేశించింది. రిజిస్టర్‌లో సభ్యుల పేర్లను సవరించాలంటూ ఎన్​సీఎల్​టీ ఇచ్చిన ఉత్తర్వుల అమలుపై కోర్టుధిక్కరణ చర్యలేవీ చేపట్టబోమని జగన్, భారతిరెడ్డిల తరఫు న్యాయవాది ఇచ్చిన హామీని రికార్డు చేసింది.

సరస్వతి పవర్‌లో వివాదస్పద వాటాల బదలాయింపు యథాతథస్థితికి ఎన్‌సీఎల్‌ఏటీ ఆదేశం! (ETV)

జులై 29న తీర్పు వెలువరించిన: విజయమ్మ, జనార్దన్‌రెడ్డిల పేరుతో వాటాలను బదలాయిస్తూ సరస్వతి పవర్‌ బోర్డు చేసిన తీర్మానాన్ని, దీని ప్రకారం రిజిస్టర్‌లో సభ్యుల పేర్లను మార్చడాన్ని సవాలు చేస్తూ జగన్, భారతిరెడ్డి, క్లాసిక్‌ రియాల్టీలు హైదరాబాద్‌ ఎన్​సీఎల్​టీలో పిటిషన్‌ దాఖలు చేయగా, వాటాల బదలాయింపును రద్దుచేస్తూ జగన్‌ తదితరుల పేర్లను పునరుద్ధరించాలని జులై 29న తీర్పు వెలువరించింది. ఆ తీర్పు చట్టవిరుద్ధమని, దాని అమలును నిలిపివేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీచేయాలని కోరుతూ చెన్నై ఎన్‌సీఎల్‌ఏటీలో సరస్వతి పవర్‌ లిమిటెడ్, వైఎస్‌ విజయమ్మ వేర్వేరుగా అప్పీళ్లు దాఖలు చేశారు.

వీటిపై ఎన్‌సీఎల్‌ఏటీ జ్యుడిషియల్‌ సభ్యుడు జస్టిస్‌ ఎన్‌.శేషసాయి, సాంకేతిక సభ్యుడు జితింద్రనాథ్‌ స్వైన్‌లతో కూడిన ధర్మాసనం మంగళవారం విచారణ చేపట్టింది. పిటిషనర్ల తరఫు సీనియర్‌ న్యాయవాది అరవింద్‌ పాండియన్, న్యాయవాది ఎం.మహర్షి విశ్వరాజ్‌లు వాదనలు వినిపించారు. సరస్వతి పవర్‌లో జగన్, భారతి రెడ్డి, క్లాసిక్ రియాల్టీలకు చెందిన వాటాలను పునరుద్ధరించి, రిజిస్టర్‌లో పేర్లను సవరించాలంటూ తీర్పు అమలును నిలిపివేస్తూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలని కోరారు.

వాటాలపై విజయమ్మకు సంపూర్ణ హక్కులు: అలా కాని పక్షంలో జగన్, భారతిరెడ్డిలు కోర్టు ధిక్కరణ చర్యలు చేపట్టే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఇప్పటికే ఎన్​సీఎల్​టీ ఉత్తర్వులను అమలు చేయాలని లేదంటే కోర్టు ధిక్కరణ చర్యలు తీసుకోవాల్సి వస్తుందంటూ నోటీసులు జారీ చేశారన్నారు. వై.ఎస్. జగన్‌, ఆయన భార్య భారతి రెడ్డితో కలిసి సరస్వతిలో తమ వాటాలను ప్రేమతో తల్లి విజయమ్మకు గిఫ్ట్‌ డీడ్ ద్వారా అందజేశారన్నారు. వాటాలను తల్లికి గిఫ్ట్ డీడ్ చేయడంతో డైరెక్టర్ పదవి నుంచి తప్పుకొన్నారని, దీన్నిబట్టి ఆ కంపెనీతో సంబంధాలు వదులుకున్నాడన్న విషయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలంది.

2021 జులై 26లో జగన్, భారతిరెడ్డిలు గిఫ్ట్‌డీడ్ చేసి ఇచ్చారని, దీన్ని ఆమోదించడం ద్వారా వాటాలపై విజయమ్మకు సంపూర్ణ హక్కులు లభించాయన్నారు. విజయమ్మ, జనార్దన్‌రెడ్డిల లేఖల నేపథ్యంలో చట్టప్రకారం జగన్, భారతి రెడ్డిలు ఇచ్చిన గిఫ్ట్‌డీడ్, క్లాసిక్ రియాల్టీ విక్రయించిన వాటాలను విజయమ్మ, జనార్దన్‌రెడ్డిల పేర్లతో బదలాయించడానికి సరస్వతి పవర్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్ల బోర్డు తీర్మానం చేసిందన్నారు.

జులై 6న వాటాల బదలాయింపు జరగ్గా విజయమ్మకు 99.75 శాతం, చాగరి జనార్దన్‌రెడ్డికి 0.25 శాతం ఉన్నాయన్నారు. కంపెనీలో వాటాల బదిలీ కోసం కుటుంబసభ్యుల మధ్య పలు ఒప్పందాలు కుదిరాయన్నారు. ప్రస్తుతం ప్రేమ తగ్గిందని, గిఫ్ట్ డీడ్ పూర్తికాలేదని, అందువల్ల వాటాలను బదలాయింపు చెల్లదని జగన్, ఆయన భార్య అంటున్నారన్నారు.

ఈనెల చివరి వారానికి వాయిదా: చట్టప్రకారం బదిలీ చేసినట్లుగా అన్ని ఆధారాలున్నాయని, అప్పీళ్లపై మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలని, లేదంటే కోర్టు ధిక్కరణ చర్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందన్నారు. దీనిపై జగన్ తరఫు సీనియర్ న్యాయవాది పీఎస్​ రామన్ వాదనలు వినిపిస్తూ ఇక్కడ విచారణ పూర్తయ్యేదాకా కోర్టు ధిక్కరణ ప్రొసీడింగ్స్ చేపట్టబోమని హామీ ఇచ్చారు. ఇరుపక్షాల వాదనలను విన్న ధర్మాసనం జగన్ తరపు న్యాయవాది హామీని రికార్డు చేసింది. సరస్వతి పవర్‌లో వివాదస్పద వాటాల బదలాయింపు, రిజిస్టర్‌లో సభ్యుల పేర్లకు సంబంధించి యథాతథస్థితి కొనసాగించాలంటూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అంతేగాకుండా ఇరుపక్షాలు వాటాలను ఇతరులకు కేటాయించరాదంటూ విచారణను ఈనెల చివరి వారానికి వాయిదా వేసింది.

