'సరస్వతి’లో వాటాల బదలాయింపుపై యథాతథస్థితి
ఫిబ్రవరి 9కి వాయిదా వేసిన ఎన్సీఎల్ఏటీ - వై.ఎస్.విజయమ్మకు చెందిన 99.75 శాతం వాటాలు యథాతథంగా కొనసాగింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 13, 2025 at 10:38 AM IST
Temporary Halt on All Shareholders Rights in Saraswati Power : ఏపీ మాజీ సీఎం వై.ఎస్.జగన్మోహన్రెడ్డి, భారతిరెడ్డి, క్లాసిక్ రియాల్టీలకు చెందిన వాటాలను వై.ఎస్.విజయమ్మ, చాగరి జనార్దన్రెడ్డిల పేరుతో బదలాయింపుపై యథాతథస్థితిని కొనసాగించాలంటూ అక్టోబరు 14న జారీచేసిన మధ్యంతర ఉత్తర్వులను చెన్నైలోని జాతీయ కంపెనీ లా అప్పిలేట్ ట్రైబ్యునల్ (ఎన్సీఎల్ఏటీ) శుక్రవారం మరోసారి పొడిగించింది. తదుపరి విచారణను ఫిబ్రవరి 9వ తేదీకి వాయిదా వేసింది. తాజా ఉత్తర్వుల ప్రకారం జగన్, భారతిరెడ్డి, క్లాసిక్ రియాల్టీల వాటాల బదలాయింపు తరువాత వై.ఎస్.విజయమ్మకు చెందిన 99.75 శాతం వాటాలు యథాతథంగా కొనసాగనున్నాయి.
విజయమ్మ, జనార్దన్రెడ్డిల పేరుతో వాటాలను బదలాయిస్తూ చేసిన సరస్వతి పవర్ బోర్డు తీర్మానాన్ని, దీని ప్రకారం రిజిస్టర్లో సభ్యుల పేర్లను మార్చడాన్ని సవాలు చేస్తూ జగన్, భారతిరెడ్డి, క్లాసిక్ రియాల్టీలు హైదరాబాద్ ఎన్సీఎల్టీలో పిటిషన్ దాఖలు చేయగా, వాటాల బదలాయింపును రద్దు చేస్తూ జగన్, భారతి, క్లాసిక్ రియాల్టీల పేర్లను పునరుద్ధరించాలంటూ జులై 29న తీర్పు వెలువరించిన విషయం విదితమే.
స్టే ఎత్తివేయాలంటూ కౌంటరు దాఖలు : హైదరాబాద్ ఎన్సీఎల్టీ ఇచ్చిన తీర్పు చట్టవిరుద్ధమని, దాని అమలును నిలిపివేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలని కోరుతూ చెన్నై ఎన్సీఎల్ఏటీలో సరస్వతి పవర్ లిమిటెడ్, వై.ఎస్.విజయమ్మ వేర్వేరుగా అప్పీళ్లు దాఖలు చేశారు. ఈ పిటిషన్లు మరోసారి ఎన్సీఎల్ఏటీ ముందుకు శుక్రవారం విచారణకు రాగా ఇందులో ఎన్సీఎల్టీ ఇచ్చిన ఉత్తర్వులపై స్టేను ఎత్తివేయాలంటూ కౌంటరు దాఖలు చేసినట్లు ప్రతివాదులైన జగన్, భారతిరెడ్డి, క్లాసిక్ రియాల్టీల తరఫు న్యాయవాది తెలిపారు. దీనికి సంబంధించి అదనపు డాక్యుమెంట్లు సమర్పించినట్లు చెప్పారు. విజయమ్మ తరఫున న్యాయవాది మహర్షి విశ్వరాజ్ హాజరయ్యారు.
చెల్లి షర్మిలకు ప్రేమతో : మరోవైపు సరస్వతి పవర్ లిమిటెడ్తోపాటు కొన్ని ఆస్తులను ప్రేమతో చెల్లి షర్మిలకు ఇవ్వాలని నిర్ణయించి 2019 ఆగస్టు 31న అవగాహన ఒప్పందం, వాటాల బదిలీల ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నామని, అయితే షర్మిల రాజకీయంగా, వ్యక్తిగతంగానూ తన ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీయడంతో ఈ ఒప్పందాలను అమలు చేయకూడదని నిర్ణయించుకున్నట్లు ఏపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వై.ఎస్.జగన్ చెన్నైలోని జాతీయ కంపెనీ అప్పీలెట్ ట్రైబ్యునల్ (ఎన్సీఎల్ఏటీ)కి నివేదించారు. సరస్వతి పవర్ లిమిటెడ్ ఆస్తుల జప్తునకు సంబంధించి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ తెలంగాణ హైకోర్టులో అప్పీలు దాఖలు చేసిందని, ఈ కేసులన్నీ పూర్తయ్యాక ఆస్తులు, వాటాల బదలాయింపు అమలు చేయాలని గతంలో నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపారు.
'ఆస్తులన్నీ స్వార్జితం' : చెల్లిపై ప్రేమతో భవిష్యత్తులో ఆస్తులను బదలాయించడానికే గతంలో ఒప్పందం కుదిరిందన్నారు. ఈ ఆస్తులన్నీ తన స్వార్జితమని, షర్మిలకు ఎలాంటి చట్టబద్ధమైన హక్కులూ లేవన్నారు. ఎలాంటి చట్టబద్ధమైన పత్రాలు లేకుండా విజయమ్మ, చాగరి జనార్దన్రెడ్డిల లేఖల ఆధారంగా తమ పేర్లతో ఉన్న వాటాలను బదలాయిస్తూ సరస్వతి కంపెనీ బోర్డు ఏకపక్షంగా తీర్మానం చేసిందని, ఈ తీర్మానాన్ని సవాలు చేస్తూ తాను హైదరాబాద్ జాతీయ కంపెనీ లా ట్రైబ్యునల్లో పిటిషన్ వేసినట్లు తెలిపారు.
'అప్పుడు ప్రేమతో ఇవ్వాలనుకున్నా - ఇప్పుడు షర్మిల చర్యలతో ఒప్పందాల అమలు వద్దనుకున్నా'
