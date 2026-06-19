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దివ్యాంగ విద్యార్థులకు అండగా ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ ప్రశస్త్‌-2.0

యాప్‌ సహాయంతో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు, ఎయిడెడ్‌ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న దివ్యాంగ విద్యార్థుల గుర్తింపు - కేంద్ర ప్రభుత్వ విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ ఆదేశాలతో గురువారం నుంచి విశాఖపట్నం జిల్లాలోని అన్ని పాఠశాలల్లో స్క్రీనింగ్‌ పరీక్షలు

NCERT PRASHAST 2.0 For Disabilities Students
NCERT PRASHAST 2.0 For Disabilities Students (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 2:22 PM IST

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NCERT PRASHAST 2.0 For Disabilities Students : పాఠశాల విద్యార్థుల ఆరోగ్య భద్రత, ప్రత్యేక అవసరాల గుర్తింపు దిశగా ప్రభుత్వం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దివ్యాంగ విద్యార్థులకు అండగా ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ ప్రశస్త్‌ - 2.0 పేరిట ప్రత్యేకమైన యాప్‌ను రూపొందించింది. దీని సహాయంతో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు, ఎయిడెడ్‌ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న దివ్యాంగ విద్యార్థులను ముందుగా గుర్తించి వారికి అవసరమైన అదనపు విద్యా ప్రోత్సాహం అందించనున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ ఆదేశాల మేరకు గురువారం నుంచి విశాఖపట్నం జిల్లాలోని అన్ని పాఠశాలల్లో స్క్రీనింగ్‌ పరీక్షలను ప్రారంభించారు. ఈ యాప్‌ ద్వారా పిల్లల స్క్రీనింగ్, మానిటరింగ్, గుర్తింపు ప్రక్రియ అత్యంత పారదర్శకంగా నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇందులో అందరినీ వందశాతం స్క్రీనింగ్‌ చేయనున్నారు.

విద్యార్థులందరికీ స్క్రీనింగ్‌: జిల్లాలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు, ఎయిడెడ్‌ పాఠశాలలు అన్ని కలిపి 1,959 ఉన్నాయి. వీటి పరిధిలో 93,120 మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. ఈ యాప్‌ సహాయంతో విద్యార్థులందరికీ స్క్రీనింగ్‌ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. ఇందులో శారీరక, మానసిక వైకల్యం ఉన్నవారిని గుర్తించి వారికి పరికరాలతోపాటు ప్రత్యేక బోధన అందించనున్నారు. ఈ యాప్‌ను 60 ప్రశ్నలతో రూపొందించారు. దీని కోసం మొదటిగా పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు, ఉపాధ్యాయులు ఎవరైనా ఈ యాప్‌లో సర్వీసు నంబరు, మెయిల్‌ ఐడీ, చరవాణి నంబరు, యూడైస్‌ కోడ్‌తో లాగిన్‌ అవ్వాలి. తర్వాత విద్యార్థుల వివరాలు నమోదు చేయాలి.

60 రకాల ప్రశ్నలు: విద్యార్థులు వినడం, రాయడం, చదవడం, మాట్లాడటం, చూడటం, నెమ్మదిగా చదవడం, స్పష్టత లేని చేతిరాత, అర్థం చేసుకోకపోవడం, చెపితే వినకపోవడం, ఉత్సాహం లేకపోవడం, ఆసక్తి లేకపోవడం, అందరితో ఇమడలేక పోవడం ఇలా 60 రకాల ప్రశ్నలకు సంబంధించిన వివరాలను సేకరిస్తారు. వీటిని ఆయా మండలాల పరిధిలోని భవిత కేంద్రాల అధికారులు పరిశీలించి మానసిక, శారీరక, బుద్ధిమాంద్యం ఉన్న దివ్యాంగులను గుర్తిస్తారు. వీరిలో ప్రత్యేక అవసరాల పిల్లలు ఉంటే వారిని అవసరమైతే భవిత కేంద్రాలకు తరలించి పరికరాలు, ఆట పాటలతో పాటు బోధన, ఫిజియోథెరపీ వంటి సేవలను అందిస్తారు. ఇలా ఈ యాప్‌ సాయంతో దివ్యాంగులను గుర్తించి వారిని సాధారణ విద్యార్థుల మాదిరిగా తీర్చిదిద్దడనికి కృషి చేస్తారు.

జిల్లాలో మొత్తం పాఠశాలలు: 1959
ప్రభుత్వ : 1453
ప్రైవేటు : 503
ఎయిడెడ్‌ : 3
మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య: 93120

నిర్ణీత గడువులోగా పూర్తి: ఈ స్క్రీనింగ్ ప్రక్రియను నిర్ణీత గడువులోగా పూర్తి చేయడానికి ఎస్పీ డి. శ్రీనివాసరావు ఒక గడువును ఇటీవల విధించారు. జూన్ - జులైలోపు హెచ్‌ఎంలు, ప్రిన్సిపాల్స్ ద్వారా ఇన్స్టిట్యూషనల్/అడ్మిన్ లాగిన్‌ క్రియేట్​ చేసి, యాక్టివేట్​ చేయాలి. ఆగస్టు వరకు క్లాస్ టీచర్లు, స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్ల ద్వారా మ్యాపింగ్, అసైన్‌మెంట్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలి. సెప్టెంబరు వరకు సాధారణ ఉపాధ్యాయుల ద్వారా విద్యార్థులందరికీ పార్ట్-1 స్క్రీనింగ్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయించాలి. అక్టోబరు వరకు అవసరమైన విద్యార్థులకు స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్ల ద్వారా పార్ట్-2 స్క్రీనింగ్ కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ వినూత్న కార్యక్రమం అమలు చేయడం ద్వారా అంగవైకల్యం, ప్రత్యేక అవసరాలు ఉన్న పిల్లలను గుర్తించి, వారి ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు అవసరమైన పునాది వేయవచ్చని విద్యాశాఖ భావిస్తోంది. యాప్‌ను సమర్థంగా ఉపయోగించడంపై ఉపాధ్యాయులు, ఇతర సిబ్బందితో పాటు జిల్లా స్థాయిలో అవగాహన, శిక్షణా కార్యక్రమాలను నిర్వహించాలని జిల్లా విద్యాశాఖాధికారులు, అదనపు ప్రాజెక్ట్ కోఆర్డినేటర్లను ఆయన ఆదేశించారు.

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