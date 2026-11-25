ఎన్సీడీ సర్వేలో మరో 4 ఆరోగ్య పరీక్షలు - ఊబకాయం, కాలేయ సమస్యలపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి
NCD survey in AP: రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న అసాంక్రమిక వ్యాధుల ముప్పును అరికట్టేందుకు 2026-27లో వార్షిక ఆరోగ్య పరీక్షల కార్యక్రమాన్ని మరింత విస్తరించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 3:37 PM IST
రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న అసాంక్రమిక వ్యాధుల ముప్పును అరికట్టేందుకు 2026-27 వార్షిక ఆరోగ్య పరీక్షల కార్యక్రమాన్ని మరింత విస్తరించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇప్పటివరకు 18 ఏళ్లు దాటిన వారికి నిర్వహిస్తున్న అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, నోటి, రొమ్ము, గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్ల పరీక్షలతో పాటు, ఊబకాయం, ఫ్యాటీ లివర్, దీర్ఘకాలిక శ్వాసకోశ వ్యాధులు, మానసిక ఆరోగ్య సమస్యల కోసం కొత్తగా పరీక్షలను చేర్చనుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ అసాంక్రమిక వ్యాధుల (NCD) సర్వేను దశల వారీగా నిర్వహిస్తోంది. ఇటీవల 'ఎన్సీడీ సర్వే 4.0'ను పూర్తి చేసింది. అయితే తాజాగా తొమ్మిది రకాల ఆరోగ్య పరీక్షలను కలిగి ఉండే 'ఎన్సీడీ సర్వే 5.0' కోసం సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి.
జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే (NFHS) గణాంకాల ప్రకారం, అధిక బరువు, ఊబకాయం ఉన్న మహిళల్లో 36.3 శాతం నుంచి 47.9 శాతానికి, పురుషుల్లో 31.3 శాతం నుంచి 41.5 శాతానికి పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో అధిక బరువు ఉన్నవారిని వ్యక్తులను ముందుగానే గుర్తించి, వారికి ఇతర ఆరోగ్య సమస్యల ముప్పును అంచనా వేస్తారు. ఆహార అలవాట్లు, శారీరక వ్యాయామం, బరువు నియంత్రణలపై అవగాహన కల్పించి, సలహాలు ఇస్తారు.
అదేవిధంగా సమాజ ఆధారిత ఆరోగ్య అంచనా ప్రశ్నావళిలో డిప్రెషన్, ఆందోళన, జ్ఞాపకశక్తి, మానసిక ఆందోళనలకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు చేర్చి, సమస్య ఉన్నట్లు గుర్తించిన వారికి టెలీమానస్( 14416) హెల్ప్లైన్ ద్వారా కౌన్సెలింగ్, సలహాలు ఇస్తారు. పొగాకు పొగ, ఇతర కాలుష్య సమస్యలతో వచ్చే దీర్ఘకాలిక శ్వాసకోశ సమస్యలను కూడా గుర్తిస్తారు. అవసరమైన వారిని ఆసుపత్రులకు రిఫర్ చేస్తారు. శ్వాస సామర్థ్యాన్ని పరీక్షించేందుకు స్పైరోమీటర్లను అందుబాటులో ఉంచుతారు.
10 లక్షల మంది మహిళలకు : దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో మంచానికి పరిమితమైన వారు, రోజువారీ పనులు చేసుకోలేని వృద్ధులు, పక్షవాతం బాధితులు, క్యాన్సర్ చివరి దశ రోగులకు ఉపశమన వైద్యసేవలు, ఫిజియోథెరపీ అందిస్తారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రేడియేషన్ రహిత ‘ఐబ్రెస్ట్’ పరికరాలను ఉపయోగించి 10 లక్షల మంది మహిళలకు రొమ్ము క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ నిర్వహించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. క్యాన్సర్ అనుమానితులకు ప్రతి మంగళ, గురువారాల్లో బోధనాసుపత్రుల్లోని 222 నంబరు ఓపీ గదిలో పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు.
ఇకపై "ఒకే లక్ష్యం-ఒకే బృందం - అసాంక్రమిక వ్యాధులపై పోరాటం" అనే నినాదంతో ఏటా ఎన్సీడీ సర్వే నిర్వహించనున్నట్లు వైద్య ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ చెప్పారు. సర్వేలో కొత్తగా చేర్చే పరీక్షలు, క్షేత్రస్థాయిలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై వర్చువల్గా కమిషనర్ చక్రధర్బాబు, ఇతర అధికారులతో కలిసి మంగళవారం సమీక్షించారు. పరీక్షలను సమర్థంగా నిర్వహించేందుకు గతేడాది చేపట్టినట్లుగా ఓటీపీ విధానంలో కాకుండా ముఖ ఆధారిత (FRS) పద్ధతిలో చేయాలని ఆదేశించారు. అలాగే డేటాను ఆభా (ఆయుష్మాన్ భారత్ హెల్త్ అకౌంట్) ఐడీలకు అనుసంధానించాలని కూడా సూచించారు.
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