ఎన్సీసీ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపకులు ఏవీఎస్ రాజు కన్నుమూత
NCC AVS Raju passed away: ఎన్సీసీ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపకులు ఏవీఎస్ రాజు తుదిశ్వాస విడిచారు. దిగ్గజ పారిశ్రామికవేత్తగానే కాకుండా దాతృత్వశీలిగా, కవిగా గుర్తింపు పొందారు. దేశ మౌలిక సదుపాయాల రంగంపై చెరగని ముద్రవేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 9:50 AM IST
NCC AVS Raju passed away : ఎన్సీసీ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపకులు, సంస్థ గౌరవ ఛైర్మన్ డాక్టర్ ఏవీఎస్ రాజు హైదరాబాద్లో కన్నుమూశారు. దిగ్గజ పారిశ్రామికవేత్తగానే కాకుండా దాతృత్వశీలిగా, కవిగా కూడా ఆయన ప్రసిద్ధులు. దేశ మౌలిక సదుపాయాల రంగంపై, సమాజంపై చెరగని ముద్ర వేసిన ఏవీఎస్, నిన్న రాత్రి 7 గంటల 15 నిమిషాలకు మృతి చెందారని కంపెనీ వెల్లడించింది.
స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీల్లో నమోదైన దిగ్గజ సంస్థగా : 1937 ఏప్రిల్ 18న నాటి తూర్పుగోదావరి జిల్లా సఖినేటిపల్లి మండలంలోని అంతర్వేదిపాలెంలో అల్లూరి వెంకట సత్యనారాయణ రాజు జన్మించారు. 1956లో వ్యాపార ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించిన ఆయన కఠోర శ్రమ, దృఢ సంకల్పం, సిద్ధాంతాలే ఆలంబనగా వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించారని సహచరులు తెలిపారు. 1978లో నాగార్జున కన్స్టక్షన్ కంపెనీ - ఎన్సీసీ లిమిటెడ్ను ఆయన స్థాపించారు. ఈ సంస్థ 1990లో పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీగా మారింది. దేశీయ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీల్లో నమోదైన దిగ్గజ నిర్మాణ సంస్థల్లో ఒకటిగా ఎదిగింది.
పద్మశ్రీ పురస్కారంతో సత్కారం : భవన నిర్మాణాలు, రవాణా, నీటి వనరులు, పర్యావరణం, సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, విద్యుత్ పంపిణీ, గనులు, రైల్వేల వంటి విభిన్న రంగాల్లో కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్న ఈ గ్రూప్లో దాదాపు 13 వేల మంది ఉద్యోగులున్నారు. పారిశ్రామిక రంగానికి, సమాజానికి చేసిన సేవలకు గుర్తింపుగా భారత ప్రభుత్వం 2010లో వాణిజ్య- పరిశ్రమల విభాగంలో ఏవీఎస్ రాజుకు పద్మశ్రీ పురస్కారాన్ని ప్రదానం చేసింది. బిల్డర్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, హైదరాబాద్ మేనేజ్మెంట్ అసోసియేషన్, దిల్లీ తెలుగు అకాడమీ తదితర సంస్థల నుంచి జీవన సాఫల్య పురస్కారాలను అందుకున్నారు. ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం ఆయనకు గౌరవ డాక్టరేట్ ప్రదానం చేసింది.
25 వేలకు పైగా కవితలు : ఏవీఎస్ రాజు వివిధ అంశాలపై 25 వేలకు పైగా కవితలు రాశారు. సత్యసాయి బాబాపై అపారమైన భక్తి కలిగిన ఆయన, పుట్టపర్తి బాబాకు అంకితమిస్తూ 42 సంపుటాల్లో 24 వేలకు పైగా పద్యాలు రచించారు. అత్యధిక కవితలతో కూడిన ఏక సంపుటి గ్రంథంగా 2008లో ఏవీఎస్ రాజు పేరు గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో నమోదైంది. బాబాపై రాసిన కవితలకు గాను వరుసగా 9 ఏళ్ల పాటు లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో స్థానం సంపాదించారు. ప్రజల జీవితాలు మెరుగుపరిచేందుకు విద్య, ఆరోగ్య సంరక్షణ, నైపుణ్యాభివృద్ధి గ్రామీణాభివృద్ధి, పర్యావరణ పరిరక్షణ కార్యక్రమాలను ఎన్సీసీ ఫౌండేషన్ నిర్వహిస్తోంది. మౌలిక సదుపాయాల రంగంలో చెరగని ముద్ర వేసిన ఆయన మృతి పట్ల పారిశ్రామిక ప్రముఖులు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇవాళ ఉదయం 10 గంటల నుంచి హైదరాబాద్లోని ఆయన నివాసంలో అభిమానులు, ప్రముఖుల సందర్శనార్థం పార్థివ దేహాన్ని ఉంచనున్నారు.
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