YUVA : గోల్డెన్ పీరియడ్లో ప్రాణాలు నిలిపే 'యువ ఆపద మిత్ర'లు! - విపత్తుల్లో ఫస్ట్ రెస్పాండర్స్గా ఎన్సీసీ క్యాడెట్లు
NCC Cadets Aapda Mitra Training : విపత్తు వేళ ప్రాణాలు కాపాడేందుకు ఎస్డీఆర్ఎఫ్తో 101 మంది ఎన్సీసీ క్యాడెట్లు శిక్షణ తీసుకున్నారు. విపత్తులు సంభవిస్తే పోలీసులు, వైద్యులు చేరుకునేలోపు ఫస్ట్ రెస్పాండర్స్గా మారుతున్నారు.
Published : November 12, 2026 at 8:18 PM IST
ఆపద వస్తే వెనకడుగు వేయడం కాదు. ప్రాణాలను కాపాడడానికి ముందుకెళ్లే ధైర్యం ఎన్సీసీ క్యాడెట్ల సొంతం! నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ గైడ్లైన్స్తో సికింద్రాబాద్ గ్రూప్ ఎన్సీసీ, వన్ ఈఎంఈ యూనిట్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో 'యువ ఆపద మిత్ర పేరు'తో సాగిన అద్భుతమైన శిక్షణా శిబిరమిది. విపత్తు వేళ రెస్క్యూ టీమ్ వచ్చే మొదటి 8 నిమిషాల గోల్డెన్ పీరియడ్లో ప్రాణాలు నిలపడానికి ఈ యువత ఇప్పుడు ఫస్ట్ రెస్పాండర్స్గా సిద్ధమయ్యారు.
ఆపదలో ప్రాణాలు కాపాడే రియల్ హీరోలు
యూసుఫ్గూడలో ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందం మొత్తం 101 మంది క్యాడెట్లకు 7 రోజులపాటు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చింది. కేవలం థియరీ పాఠాలకే పరిమితం కాకుండా ఎస్డీఆర్ఎఫ్ జవాన్లలాగే గ్రౌండ్లో చెమటోడ్చారు ఈ క్యాడెట్లు! భూకంపాలు, వరదలు, అగ్నిప్రమాదాల వంటి విపత్తులు ముంచెత్తినప్పుడు రోప్ టెక్నిక్స్, జిప్ లైనింగ్, బోటింగ్, ఫైర్ ఇంజిన్ల వినియోగం వంటి సాహసాలను ప్రాక్టికల్గా నేర్చుకున్నారు. డాక్టర్లు వచ్చేలోపు సీపీఆర్ చేయడం, ఫస్ట్ ఎయిడ్ అందించడం ద్వారా అత్యవసర సమయాల్లో ప్రాణాలు కాపాడే రియల్ హీరోలుగా మారుతున్నారు.
కష్టమైన టాస్క్లు పూర్తిచేసిన అమ్మాయిలు
డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కేవలం అబ్బాయిలకే సాధ్యమనే అపోహను చెరిపేస్తూ ఈ క్యాంప్లో 45 మంది అమ్మాయిలు చూపిన ఉత్సాహం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది! రోప్ క్లైంబింగ్, టైగర్ జంప్, రివర్ క్రాసింగ్లాంటి కష్టమైన అడ్వెంచర్ టాస్క్లను సైతం అలవోకగా పూర్తి చేశారు. ఆపదొస్తే అబ్బాయిలతో సమానంగా అంతకంటే ధైర్యంగా ప్రాణాలు కాపాడుతాం అంటూ ఈ యువతులు గర్వంగా ముందుకు వస్తున్నారు.
"కాలేజీల్లోని ఎన్సీసీలో ఐక్యత, క్రమశిక్షణగా ఉండటమే ప్రధాన ధ్యేయం. అయితే అక్కడ ఎక్కువగా థియరీ నేర్చుకుంటాం. అందరికీ ప్రాక్టికల్ నేర్చుకునే అవకాశం ఉండదు. కానీ మాకు ఎస్డీఆర్ఎఫ్ టీం మాకు విపత్తులో వినియోగించే పరికరాల గురించి చూపించి, వారు చేసిన కేస్ స్టడీలతో మాకు అవగాహన కల్పించారు. రోప్, బోట్, బిల్డింగ్ కొలాప్ టెక్నిక్స్ నేర్పించారు. రెండు, మూడు ఫోర్ల బిల్డింగ్ల మీది నుంచి దిగడం, నదులు దాటడం వంటి వాటిపై శిక్షణ ఇచ్చారు" - ఎన్సీసీ క్యాడెట్స్
క్యాడెట్లకు ఎమర్జెన్సీ కిట్ల అందజేత
సమాజం కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి లాభాపేక్ష లేకుండా సేవ చేయాలన్నదే ఈ యువ ఆపద మిత్రల ప్రధాన లక్ష్యం. విపత్తుల సమయంలో ఆహారం, వసతి, మందుల పంపిణీలో అధికారులకు అండగా నిలవడమే కాకుండా రక్తదానానికి సైతం వీరు ముందుకొచ్చారు. ట్రైనింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ వాలంటీర్లకు భవిష్యత్తులో ఎంతగానో ఉపయోగపడేలా ఎస్డీఆర్ఎఫ్ ప్రత్యేక ఎమర్జెన్సీ కిట్లను కూడా అందించింది.
ఒకరి ప్రాణాలు కాపాడే క్రమంలో ముందుగా తమ సొంత భద్రతను ఎలా కాపాడుకోవాలో కూడా వీరు ప్రత్యేకంగా శిక్షణ పొందారు. గ్యాస్ సిలిండర్ల ప్రమాదాలు, ఎముకలు విరిగినప్పుడు వ్యవహరించాల్సిన తీరుపై లైవ్ డెమోలు ఇచ్చారు. విపత్తు ఏదైనా, ఎక్కడైనా క్షణాల వ్యవధిలో స్పందించేలా అడ్వాన్స్డ్ స్కిల్స్ నేర్చుకున్నారు. 7 రోజుల కఠినమైన శిక్షణను విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్న ఈ క్యాడెట్లకు ముగింపు కార్యక్రమంలో పలువురు ఉన్నతాధికారులు సర్టిఫికెట్లు అందజేశారు.
"ఎన్సీసీ విద్యార్థులకు ఆపదలో ఆదుకునేలా వారం రోజుల పాటు శిక్షణ ఇస్తున్నాం. థియరీ క్లాసులతో పాటు ప్రాక్టికల్గా ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం. విపత్తులో సిబ్బంది వచ్చేలోపు పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకోవడం, సిబ్బందికి సహకరించడమే వీరి కర్తవ్యం. డబ్బులు తీసుకోకుండా వాలంటీర్గా సహాయం చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు" - రమేశ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ ట్రైనర్
'ఆపద మిత్ర-ఆప్కా మిత్ర' అనే నినాదంతో ముందుకు సాగుతున్న ఈ యువత రేపు ఎక్కడైనా, ఏదైనా ప్రమాదం ముంచుకొస్తే, తామున్నాం అంటూ ప్రాణాలు నిలబెట్టేందుకు రెడీ అయ్యారు.
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