విజయవాడ పిల్లలకు దక్కిన అరుదైన గౌరవం - ప్రధాని మోదీ ముందు పరేడ్​లో పాల్గొన్న నాని, వినోద్‌

Published : March 14, 2026 at 2:29 PM IST

Vijayawada Students Participated In Republic Day Parade In Delhi : దిల్లీలో జరిగే గణతంత్ర దినోత్సవ పరేడ్‌లో పాల్గొనాలని చాలామంది NCC క్యాడెట్ల కల. అది నిజం చేసుకోవాలంటే కేవలం అదృష్టం ఉంటే సరిపోదు, కఠిన శ్రమ, క్రమశిక్షణ ఉండాలి. సరిగ్గా అదే పట్టుదలతో విజయవాడ నలంద డిగ్రీ కళాశాల ఇద్దరు విద్యార్థులు అరుదైన అవకాశం దక్కించుకున్నారు. అత్యంత కఠినమైన క్యాంప్స్ దాటుకుని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ముందు పరేడ్‌లో పాల్గొన్న క్యాడెట్ల అనుభూతి ఈ కథనంలో చూద్దాం.

విద్యతో పాటు ఇతర వాటికీ ప్రాధాన్యత : ప్రస్తుత కాలంలో విద్యార్థులు కేవలం చదువుకే పరిమితం కావడం లేదు. తమకు ఇష్టమైన రంగాల్లో రాణిస్తూ ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకుపోతున్నారు. ముఖ్యంగా దేశ రక్షణ వ్యవస్థపై మక్కువ పెంచుకుంటున్న యువత సైనిక రంగంలోకి ప్రవేశించేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఇందులో భాగంగానే విజయవాడలోని నలంద డిగ్రీ కళాశాల విద్యార్థులు NCCలో చేరి ప్రత్యేక శిక్షణ పొందుతున్నారు.

కళాశాల స్థాయిలోనే డ్రిల్, రైఫిల్ షూటింగ్, మ్యాప్ రీడింగ్ వంటి కఠినమైన అంశాల్లో తర్ఫీదు పొందుతున్నారు ఈ విద్యార్థులు. పూర్తిగా శారీరక దృఢత్వంపైనే దృష్టి పెట్టకుండా క్రమశిక్షణ, దేశ రక్షణపైనా అవగాహన పెంచుకుంటున్నారు. వివిధ ప్రాంతాల్లో నిర్వహించే శిబిరాలకు వెళ్లి తమను తాము నిరూపించుకుంటున్నారు. అదే సమయంలో జాతీయ స్థాయి వేదికల కోసం సిద్ధమవుతున్నారు.

దిల్లీలో పరేడ్​ చేయడం ఓ కల : కష్టం ఫలించి దిల్లీలో పరేడ్‌కు ఎంపిక కావడంపై హర్షం వ్యక్తం చేశాడు నాని. ఇప్పటి వరకు దేశవ్యాప్తంగా 15 శిబిరాల్లో పాల్గొని బహుమతులు సాధించానని గర్వంగా చెబుతున్నాడు.

"NCC పై ఉన్న ఇష్టంతో నలంద డిగ్రీ కాలేజీలో శిక్షణ పొందుతున్నాను. కాకినాడ గ్రూప్​ కింద వచ్చే 17 ఆంధ్రా బెటాలియల్​లో జాయిన్​ అయ్యాను. మా కళాశాల తరఫున దిల్లీ వెల్లి RDC క్యాంప్​ చేశాను. ఆ క్యాంప్​లో నేను చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను. క్రమశిక్షణ, సమయపాలన, టీమ్​ వర్క్​ అనే విషయాలను నాకు అక్కడ బాగా నేర్పించారు. RDC క్యాంప్​నకు వెళ్లడం అంత సులువైన విషయం కాదు. ప్రతి క్యాంప్​ను దాటుకుంటూ అక్కడకు చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది." -నాని, విద్యార్థి

కఠిన పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాలి : దిల్లీ పరేడ్‌కు ఎంపిక కావడం అంత సులువు కాదు. తాడేపల్లిగూడెంలో జరిగిన ఐజీసీ-1 శిక్షణ నుంచి మొదలుకొని సికింద్రాబాద్‌లో నిర్వహించిన ఐజీసీ, ప్రీ-ఆర్డీసీ-1, ప్రీ-ఆర్డీసీ-2 వంటి అత్యంత కఠినమైన శిబిరాల్లో ఈ విద్యార్థులు తమ ప్రతిభను నిరూపించుకున్నారు. అక్కడ ప్రదర్శించిన క్రమశిక్షణ, డ్రిల్ నైపుణ్యం ఆధారంగానే అధికారులు వీరిని దిల్లీ పరేడ్‌కు ఎంపిక చేశారు.

శత్రువుల ఎత్తుగడలను చిత్తు చేయడం, బృందాన్ని ముందుండి నడిపించడం వంటి నాయకత్వ లక్షణాలను NCC నేర్పిందని చెబుతున్నాడు వినోద్. గణతంత్ర దినోత్సవ వేళ ప్రముఖుల ముందు ప్రదర్శన ఇవ్వడం తనకెంతో గర్వకారణమని అన్నాడు. భవిష్యత్తులో సైనిక కొలువు సాధించేందుకు ఈ శిక్షణ తోడ్పడుతుందని అంటున్నాడు.

"నాకు డిఫేన్స్​లో ఎక్కువ ఆసక్తి ఉంది. అందువల్లే నేను NCCలో చేరాను. చేరిన తర్వాత కొన్ని క్యాంప్స్​లో పాల్గొన్నాను. వివిధ క్యాంప్స్​లో పాల్గొన్నందుకు చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను. ఎవరితో ఎలా నడుచుకోవాలి, ఎలా మాట్లాడాలి అనే విషయాలు ఇందులో బాగా నేర్పించారు. RDCలో పాల్గోనే అవకాశం చాలా మందికి రాదు. కానీ ఆ ఛాన్స్​ నాకు వచ్చింది. దానికి నేను చాలా గర్వంగా ఫీల్​ అమవుతున్నాను". - వినోద్​ కుమార్​, విద్యార్థి

కళాశాల ప్రోత్బలంతో ట్రైనింగ్​ : విద్యార్థుల విజయం పట్ల నలంద కళాశాల ప్రిన్సిపల్ అనురాధ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. విద్యార్థుల్లో దాగి ఉన్న ఆసక్తిని గమనించి ప్రోత్సహిస్తే వారు అద్భుతాలు సాధిస్తారని అన్నారు.

"మా కాలేజ్​ నుంచి ఇద్దరు NCC క్యాడెట్స్​ డ్రిల్​ విభాగంలో దిల్లీ వెళ్లారు. ప్రధాన మంత్రి ముందు డ్రిల్​ చేయడం అన్నది చాలా మంది విద్యార్థుల కల. మా కళాశాల విద్యార్థులకు ఈ అవకాశం రావడం ఒక అదృష్టంగా భావిస్తున్నాము. ప్రతి సంవత్సం వివిధ క్యాంప్స్​లో కూడా పాల్గొంటారు. ఈ సంవత్సరం మా క్యాడెట్స్​కు ఈ అవకాశం రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది" - సుధాకర్, ఎన్.సి.సి అధికారి

మా కళాశాల విద్యార్థులు నాని, వినోద్​ దిల్లీలో RDC పరేడ్​లో పాల్గోన్నారు. మా అందరికీ ఎంతో గర్వంగా ఉంది. 17 ఆంధ్ర బెటాలియన్​ నుంచి సుధాకర్​, ANO, CEO ప్రోత్బలంతో వారు ఈ ట్రైనింగ్​ తీసుకున్నారు. ఈ దిల్లీ పరేడ్​లో పాల్గొనడం అన్నది ప్రతి స్టూడెంట్​కు ఒక కల. దాని కోసం వాళ్లు చాలా కష్ట పడ్డారు. విద్యతో పాటు NCCని కూడా బ్యాలెన్స్​ చేస్తూ ఈ రోజు ఈ పొజీషన్​కు చేరుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. - అనురాధ, కళాశాల ప్రిన్సిపల్

కఠిన శ్రమ, నిరంతర సాధన ఉంటే ఏదైనా సాధ్యమని ఈ విజయవాడ విద్యార్థులు నిరూపించారు. అలానే NCCలో శిక్షణ తీసుకుంటే భారత సాయుధ దళాలలో చేరే అవకాశం ఉంటుంది. దేశానికి సేవ చేయాలనే ఆశ, పట్టుదల ఏర్పడుతుందని ఈ విద్యార్థులు నిరూపించారు.

