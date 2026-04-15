ఎన్సీసీ 'C' సర్టిఫికెట్ ఉందా? - రాత పరీక్ష లేకుండా నేరుగా ఇంటర్వ్యూ
మూడు ధృవపత్రాలను అందిస్తున్న ఎన్సీసీ - పాఠశాల స్థాయిలో ఎన్సీసీ -ఏ, ఇంటర్లో - బీ, డిగ్రీ స్థాయిలో బీ, సీ సర్టిఫికెట్లు - 'C' సర్టిఫికెట్తో పలు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తున్న ప్రభుత్వాలు
Published : April 15, 2026 at 4:10 PM IST
NCC ''C' Certificate Benefits : క్రమశిక్షణ, దేశభక్తి, జాతీయభావం, సమయపాలన పెంచడమే కాదు. ఎన్సీసీ(నేషనల్ కెడెట్ కార్ప్స్)తో ప్రయోజనాలెన్నో ఉన్నాయి. వివిధ స్థాయిల్లో అందించే ధ్రువపత్రాలు ప్రభుత్వ ఉద్యోగ సాధనలో, ఉన్నత విద్యలో ప్రవేశానికి మంచి బాటలు వేస్తాయని సిద్దిపేట స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగిన ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ఎన్సీసీ కేర్ టేకర్ బి.కృష్ణయ్య వెల్లడించారు. ఆయన వెల్లడించిన పలు వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
డిగ్రీలోనే బీ, సీ సర్టిఫికెట్లను పొందవచ్చు : పాఠశాల స్థాయిలో ఎన్సీసీ -ఏ, ఇంటర్, తత్సమాన స్థాయిలో - బీ, డిగ్రీ స్థాయిలో బీ, సీ సర్టిఫికెట్లను అందుకోవచ్చు. నిర్దేశిత పాఠశాలల్లో 8వ తరగతి నుంచి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. ‘ఏ’ ధ్రువపత్రానికి రెండేళ్ల పాటు శిక్షణ అవశ్యం. ఇంటర్ లేదా డిగ్రీ స్థాయిలో రెండేళ్లు కష్టపడితే ‘బీ’ ధృవపత్రం దక్కుతుంది. ఎన్సీసీ రాత పరీక్షకు సంబంధించిన సిలబస్ కాస్త కఠినంగానే ఉంటుంది.
అత్యున్నత క్యాంప్లకు అర్హత సాధించొచ్చు : సీ సర్టిఫికెట్కు ఎన్సీసీలో అత్యంత ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. డిగ్రీ ఏదైనా సరే కనీసం మూడేళ్లు తప్పకుండా శ్రమించాల్సి ఉంటంది. మిలిటరీ స్థాయి కఠోర ట్రైనింగ్ను ఇస్తారు. ఏటా 180 చొప్పున క్లాసులు నిర్వహిస్తారు. క్యాంప్లు ఉన్నప్పుడు హాజరవడం తప్పనిసరి. వైఈపీ(యూత్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్, విదేశాల్లో), ఆర్డీసీ(రిపబ్లిక్ డే క్యాంప్, కర్తవ్య్ఫథ్లో), టీఎస్సీ(తల్ సైనిక్ క్యాంప్) ట్రెక్కింగ్, ఆర్మీ అటాచ్మెంట్ తదితర వాటిల్లో పాల్గొంటే 5 నుంచి 10 శాతం బోనస్ మార్కులు జత చేస్తారు.
ఇవి తప్పనిసరి..
- ఏటీసీ లేదా సీఏటీసీ క్యాంపుల్లో పాల్గొంటేనే దానికి సంబంధించిన సర్టిఫికెట్ వస్తుంది.
- 85 శాతం హాజరు తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిందే.
- బీ- సర్టిఫికెట్ ఉంటేనే ‘సీ’ పరీక్ష రాసే అవకాశం కల్పిస్తారు.
- థియరీ - 350, ప్రాక్టికల్స్కు 150 మార్కులు మొత్తం 500 మార్కులుంటాయి.
- 500 మార్కులకు కనీసం 165 స్కోర్ సాధిస్తే అర్హత. 165 నుంచి 250 మార్కులు వస్తే సీ-గ్రేడ్, 250 నుంచి 350 వరకు వస్తే బీ-గ్రేడ్, 350పైన సాధిస్తే ఏ-గ్రేడ్ విద్యార్థుల సొంతం అవుతుంది.
- రాత పరీక్ష లేకుండానే ఎస్ఎస్బీ(సర్వీస్ సెలక్షన్ బోర్డ్) ద్వారా ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా లెఫ్టినెంట్ కల్నల్గా ఉద్యోగం పొందవచ్చు.
- ఆర్మీ, ఎయిర్ ఫోర్స్, నేవీల నియామకాల్లో నేరుగా ఉద్యోగం సాధించవచ్చు.
- బీఎస్ఎఫ్, సీఆర్పీఎఫ్, ఐటీబీపీ, సీఐఎస్ఎఫ్ విభాగాల్లో నేరుగా ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తారు.
- పోలీసు, అటవీ తదితర యూనిఫాం ఉద్యోగాల్లో సీ సర్టిఫికెట్ కోర్సులకు వెయిటేజీ ఇస్తారు.
- ఉన్నత విద్య ప్రవేశాల్లో 2 శాతం రిజర్వేషన్ ద్వారా ప్రవేశాల్లో సులభంగా సీటు దక్కుతుంది.
ఇండియన్ ఆర్మీ షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ విధానంలో ఏడాదికి రెండుసార్లు ఎన్సీసీ స్పెషల్ ఎంట్రీ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తూనే ఉంటుంది. డిగ్రీతో పాటు ఎన్సీసీ అర్హత ఉన్నవారు ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేస్తుంటారు. వచ్చిన అప్లికేషన్లను అభ్యర్థులు పొందిన అకడమిక్, ఎన్సీసీ సర్టిఫికేట్లోని మార్కుల ఆధారంగా షార్ట్లిస్ట్ చేస్తారు. ఎన్సీసీ C లో ఏ గ్రేడ్ ఉంటే 50, బీ గ్రేడ్కి 25 బోనస్ మార్కుల వెయిటేజీ ఇస్తారు. అలాగే గ్రాడ్యుయేషన్లో పొందిన మార్కులకూ గరిష్ఠంగా 50 బోనస్ స్కోర్ను కూడా కేటాయించారు. అనంతరం ఇంటర్వ్యూకు పిలుస్తారు.
ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల అభ్యర్థులకు బెంగళూరులో ముఖాముఖీ నిర్వహిస్తారు. సైకాలజిస్ట్, ఇంటర్వ్యూ ఆఫీసర్, గ్రూప్ టెస్టింగ్ అధికారుల ఆధ్వర్యంలో ఈ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. రెండు దశల్లో ఐదు రోజులు ఈ ప్రక్రియలు నిర్వహిస్తారు. తొలిరోజు స్టేజ్-1లో క్వాలిఫై అయిన వారికి తర్వాతి 4 రోజులు నిర్వహించే స్టేజ్-2 ముఖాముఖీకి అనుమతిస్తారు. ఇందులో విజయవంతమైనవారికి మెడికల్ టెస్టులు నిర్వహించి, నేరుగా ట్రైనింగ్లోకి తీసుకుంటారు.
NCC స్పెషల్ ఎంట్రీతో ఆర్మీ ఆఫీసర్ ఉద్యోగాలు - లెఫ్టినెంట్ హోదాతో విధుల్లోకి
ఎన్సీసీ విద్యార్థుల్లో క్రమశిక్షణేకాదు - కోరుకున్న విద్యా, ఉద్యోగాల్లో ప్రాధాన్యత!