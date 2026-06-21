అల్లూరి జిల్లాలో భారీగా గంజాయి పట్టివేత - 1,125 కిలోల సరకు స్వాధీనం
ముంచంగిపుట్టు మండలం బూసిపుట్టు వద్ద ఎన్సీబీ పోలీసుల దాడి - 1,125 కిలోల గంజాయి స్వాధీనం - పట్టుబడిన సరకు విలువ సుమారు రూ.5.62 కోట్లుగా నిర్ధారణ - ముగ్గురు స్మగ్లర్ల అరెస్టు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 21, 2026 at 4:00 PM IST
Alluri Ganja Seizure : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో (ఎన్సీబీ) పోలీసులు భారీ ఆపరేషన్ చేపట్టారు. ఏజెన్సీ ప్రాంతం మీదుగా అక్రమంగా రవాణా అవుతున్న భారీ గంజాయి డంప్ను పట్టుకున్నారు. పక్కా సమాచారంతో మెరుపుదాడి చేశారు. పాడేరు ఏజెన్సీ పరిధిలోని ముంచంగిపుట్టు మండలం బూసిపుట్టు సమీపంలో ఈ భారీ పట్టివేత జరిగింది. 1,125 కిలోల గంజాయిని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పట్టుబడిన ఈ సరకు విలువ మార్కెట్లో సుమారు రూ. 5 కోట్ల 62 లక్షలు ఉంటుందని అధికారులు నిర్ధారించారు.
రూట్ మార్చిన స్మగ్లర్లు : స్మగ్లర్లు పోలీసుల కళ్లుగప్పేందుకు కొత్త రూట్ ఎంచుకున్నారు. రెండు రాష్ట్రాల సరిహద్దులను వాడుకున్నారు. ఒడిశాలోని మల్కన్గిరి జిల్లా 'జనతా పై' అనే ప్రాంతం నుంచి గంజాయిని బయలుదేరారు. అక్కడి నుంచి ఆంధ్రాలోని ముంచంగిపుట్టు మీదుగా రవాణా చేస్తున్నారు. ఏపీ సరిహద్దులు దాటుకుని మళ్లీ ఒడిశాలోని జైపుర్కు తీసుకెళ్లేలా ప్లాన్ గీశారు. దట్టమైన కొండ మార్గాలను ఆసరాగా చేసుకుని ఓ బొలెరో వాహనంలో సరకును తరలిస్తున్నారు.
ఫోన్ ట్రాకింగ్తో చిక్కారు : స్మగ్లర్లు ఎంత పకడ్బందీగా ప్లాన్ చేసినా పోలీసుల నిఘా ముందు తేలిపోయారు. పోలీసులకు గంజాయి రవాణాపై ముందస్తు సమాచారం అందింది. ఎన్సీబీ విశాఖ డివిజన్ ఎస్సై కిరణ్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక బృందం రంగంలోకి దిగింది. స్మగ్లర్ల కదలికలను పసిగట్టేందుకు టెక్నాలజీని వాడుకున్నారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ ద్వారా వారి కాల్స్ను ఎప్పటికప్పుడు ట్రాక్ చేశారు. వారు కచ్చితంగా ఎక్కడున్నారో గుర్తించి, బూసిపుట్టు వద్ద వాహనాన్ని అడ్డగించి సరకును సీజ్ చేశారు.
ఈ మెరుపు ఆపరేషన్లో బొలెరో వాహనంలో ఉన్న ముగ్గురు వ్యక్తులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరిలో ఇద్దరు ఆంధ్రాకు చెందిన వారు కాగా, మరొకరు ఒడిశాకు చెందిన వ్యక్తి. ఆంధ్రాకు చెందిన గోపాలు, అనంతరామ, అలాగే ఒడిశాకు చెందిన కరణ్ అనే నిందితులను అరెస్టు చేశారు. వాహనంలో ఉన్న గంజాయిని తూకం వేయగా అది 1,125 కిలోలు ఉన్నట్లు తేలింది. కిలో గంజాయి విలువ రూ.50 వేల చొప్పున లెక్కిస్తే, మొత్తం సరకు విలువ రూ.5.62 కోట్లకు పైనే ఉంటుందని పోలీసులు అంచనా వేశారు.
అందుకే ఈ దారులు : ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రస్తుత కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక గంజాయిపై ఉక్కుపాదం మోపింది. ఏజెన్సీలో గంజాయి నిర్మూలనకు 'ఈగల్ టీమ్స్'ను ప్రత్యేకంగా రంగంలోకి దించింది. విశాఖ, అల్లూరి జిల్లాల ఏజెన్సీలో గంజాయి సాగును కంప్లీట్గా ధ్వంసం చేసింది. ఏపీలో గంజాయి దొరకడం కష్టంగా మారడంతో స్మగ్లర్లు పక్క రాష్ట్రమైన ఒడిశా వైపు చూస్తున్నారు. అక్కడి నుంచి దొంగచాటుగా ఏపీ బార్డర్ మీదుగా రవాణా చేస్తూ పట్టుబడుతున్నారు.
గంజాయి స్మగ్లర్లు ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త పద్ధతులు వాడుతున్నారు. గతంలో మొక్కలు, ఆకుల రూపంలో గంజాయిని తరలించేవారు. కానీ ఇప్పుడు మరింత అడ్వాన్స్ అయ్యి గంజాయిని ద్రవరూపంలోకి మారుస్తున్నారు. తద్వారా తనిఖీల్లో పోలీసుల కళ్లు గప్పాలని చూస్తున్నారు. ఏపీలో సాగును నిర్మూలించినా, ఒడిశా నుంచి వస్తున్న సరకును ఆపడానికి రెండు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాల మధ్య మరింత సమన్వయం అవసరమని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
కొనుగోలుదారుల కోసం వేట : పట్టుబడిన సరకును ఒడిశాలోని జైపుర్కు తీసుకెళ్తున్నట్లు విచారణలో తేలింది. దీంతో జైపుర్లో ఉన్న అసలు కొనుగోలుదారులను పట్టుకునేందుకు పోలీసులు సిద్ధమయ్యారు. వారెవరు అనే దానిపై ఆరా తీస్తున్నారు. జైపుర్లోని ముఠా సభ్యులను పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు. అంతర్రాష్ట్ర ముఠాల ఆటకట్టించే వరకు ఈ స్పెషల్ డ్రైవ్ కొనసాగుతుందని ఎన్సీబీ అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
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