అమరావతిలో బాలయ్య కొత్త సినిమా ప్రారంభం - క్లాప్ కొట్టిన లోకేశ్
బాలకృష్ణ- కొరటాల శివ కాంబినేషన్లో వస్తున్న పాన్ ఇండియా మూవీ అమరావతి వేదికగా స్టార్ట్ అయ్యింది - ముహూర్తపు షాట్కు మంత్రి నారా లోకేశ్ క్లాప్ కొట్టారు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 11:47 AM IST
NBK 112 Started With Pooja Ceremony: నందమూరి బాలకృష్ణ కథానాయకుడిగా కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా రానున్న విషయం తెలిసిందే. ఇది ‘NBK 112’గా ప్రచారంలో ఉంది. నేడు అమరావతిలో ఈ సినిమా పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభమైంది. రాష్ట్ర మంత్రి, బాలకృష్ణ అల్లుడు నారా లోకేశ్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై క్లాప్ కొట్టారు. బాలయ్య చిన్న కుమార్తె తేజస్విని కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశారు. క్లాప్ అనంతరం సినిమా డైలాగ్తో బాలకృష్ణ సందడి చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి కందుల దుర్గేశ్, నిర్మాత సురేశ్ బాబుతోపాటు మరికొందరు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ ఆగస్టులో ప్రారంభించి, 2027 వేసవిలో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అందుకే పూజా కార్యక్రమం ఇక్కడ: అమరావతిలో జరిగిన మొదటి సినిమా పూజా కార్యక్రమం ఇదేనని బాలకృష్ణ అన్నారు. ఇరవై ఏళ్ల తరువాత ఏపీలో మొదలైన పెద్ద సినిమా ఇదే అన్నారు. ఈ సందర్భంగా బాలకృష్ణ మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం అమరావతి అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందుతోందన్నారు. ఏపీలోని మిగతా ప్రాంతాల్లోనూ చలనచిత్ర పరిశ్రమను ముందుకు తీసుకువెళ్లాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సినిమా పూజా కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశామని బాలకృష్ణ అన్నారు. అందరి సహకారంతోనే ఇండస్ట్రీ ముందుకు సాగుతోందని, ఏపీలో ఎన్నో అద్భుతమైన లొకేషన్స్ ఉన్నాయని తెలిపారు. ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్ పుట్టిన నేల ఇది ఈ నేలపై మనం సినిమా రంగాన్ని అభివృద్ధి చేద్దామని గళమెత్తారు. ఈ విషయమై అందరితో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని అని బాలకృష్ణ వెల్లడించారు.
'ఇప్పటి వరకూ నేను సినిమా చూసేందుకు, షూటింగ్లు చూసేందుకే వెళ్లాను తప్పా మూవీ ఓపెనింగ్కు ఎప్పుడూ వెళ్లలేదు. మొదటిసారి మా ముద్దుల మామయ్య సినిమాకు క్లాప్ కొట్టాను. బాలయ్య నేతృత్వంలో ఏపీలో సినీ ఇండస్ట్రీని బలోపేతం చేస్తాం. దానికి కావాల్సినవి అన్ని మౌలిక సదుపాయాలు అందిస్తాం. ఇది పవిత్ర భూమి రాబోయే రోజుల్లో చాలా సినిమాలు ఇక్కడే ప్రారంభం కావాలని కోరుకుంటున్నా.' - నారా లోకేశ్, మంత్రి
చిత్రపరిశ్రమకు పూర్వ వైభవం: సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ నేతృత్వంలో బాలకృష్ణ ప్రోత్సాహంతో ఫిలిం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ను ఏర్పాటు చేసినట్లు మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ అన్నారు. ఏపీలో షూటింగ్లే కాదు, స్టూడియోలు, రికార్డింగ్ థియేటర్లు కూడా ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. ప్రభుత్వం ఎంతో చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తోందని తెలిపారు. సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రిగా తన సంపూర్ణ సహకారం ఇండస్ట్రీకి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. సినిమా అంటేనే గుర్తొచ్చేది విజయవాడే, అలాంటి విజయవాడ చిత్రపరిశ్రమకు పూర్వ వైభవం తీసుకువస్తామని కందుల దుర్గేశ్ పేర్కొన్నారు.
నిర్మాత సుధాకర్ చెరుకూరి మాట్లాడుతూ ఈ చిత్రాన్ని రూ.150కోట్ల నుంచి రూ.200 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో పాన్ ఇండియా ఎంటర్టైనర్గా నిర్మిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఈ ఏడాది ఆగస్టులో రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభించి, 2027 వేసవిలో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకువచ్చే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు వెల్లడించారు.
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