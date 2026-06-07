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గొల్కొండ కోటకు సమీపంలోని 'నయా ఖిల్లా'ను చూసొద్దామా? - ప్రత్యేక ఆకర్షణగా 500 ఏళ్ల నాటి మహావృక్షం

నయాఖిల్లాలో 500 ఏళ్ల నాటి మహావృక్షం - మెడాగాస్కర్​ నుంచి తీసుకువచ్చిన మౌల్వీలు - ఈ ఖిల్లాకు ఎలా వెళ్లాలంటే ?

Beauty Of Naya Qilla
Beauty Of Naya Qilla (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 7, 2026 at 10:31 PM IST

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Naya Qila Near Golconda Fort : హైదరాబాద్​లో పర్యటించాలనుకునే టూరిస్టులకు మొదటగా గుర్తుకు వచ్చేది గోల్కొండ కోట. ఎవరైన కోట అందాలు, నిర్మాణం, ఎత్తును చూసి విస్తుపోక మానరు. దీనికి సమీపంలో ఉన్న కటోరాహౌస్​, తారామతి - బారాదరి, కుతుబ్​షాహీ టూంబ్స్​ చాలా మందికి తెలుసు. కానీ దీనికి 2 కి.మీ. దూరంలో ఎంతో ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో ఉన్న 'నయా ఖిల్లా' ఒకటి ఉందని చాలా మందికి తెలియదు. నయాఖిల్లా అంటే 'కొత్తకోట' అని అర్థం. దేశవిదేశాల నుంచి విచ్చేస్తున్న సందర్శకులు నయా ఖిల్లా సొగసును చూడకుండానే వెళ్లిపోతున్నారు. మరి నయాఖిల్లాను ఎవరు, ఎందుకోసం ఏర్పాటు చేశారు, ఖిల్లా ప్రత్యేకతలేంటో తెలుసుకుందాం రండి.

Beauty Of Naya Qilla
నయా ఖిల్లా (Eenadu)

ఇక్కడి మహావృక్షంలో పది మంది పడతారు : నయా ఖిల్లాలో 500 ఏళ్ల నాటి బూరుగు వృక్షం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. దీనిని 'హథియాన్​ కా జాడ్​' అని పిలుస్తారు. దేశ సంచారం చేసే మౌల్వీలు దీనిని మెడాగాస్కర్​ నుంచి తీసుకువచ్చి, ఇక్కడ నాటారని చరిత్రకారులు చెబుతారు. ఈ బూరుగు మహావృక్షం 26 మీటర్ల చుట్టుకొలతను కలిగి ఉంది. ఇందులోని కాండం లోపల సుమారుగా 10 మంది పట్టేలా విశాలమైన స్థలం ఉంది. చాలా మంది పర్యాటకులు ఈ వృక్షంలోకి వెళ్లి వస్తుంటారు.

ఇక్కడ సమాధులూ ఉన్నాయి : సుల్తాన్​ ఇబ్రహీం కుతుబ్​షా పాలించే కాలంలో ప్రసిద్ధి చెందిన ఉర్దూ లేఖకుడు ముల్లాఖయాలీ 1569లో ఓ మసీదును నిర్మించాడు. 1550 నుంచి 1561 కాలంలో మంత్రిగా ఉన్న ముస్తఫాఖాన్ మరో మసీదును 1561 నుంచి 1562 కాలంలో కట్టించాడు. ఈ మసీదు దీర్ఘచతురస్త్రాకారంలో ఉంటుంది. ఇందులో మూడు సమాధులు ఉన్నాయి. ఔరంగజేబు గోల్కొండ కోటపై దాడి చేసిన సమయంలో కోట బలహీనంగా ఉందని భావించిన రాజు అబ్దుల్లా కుతుబ్​షా గ్రహించాడు. భవిష్యత్తులో రాబోయే దాడుల నుంచి రక్షణగా 'నయాఖిల్లా'ను నిర్మించారు.

ఫిరంగి పడిపోయింది : నయా ఖిల్లా దగ్గర ఉన్న చారిత్రకమైన ఫిరంగి భారీ వర్షాల కారణంగా కిందపడింది. ఈ ఫిరంగి కుతుబ్​ షాహీ కాలం నాటిదని చరిత్రకారులు చెబుతారు. క్రీ.శ. 1687లో ఔరంగజేబు ఈ ఫిరంగిని ఉపయోగించాడని చరిత్ర చెబుతోంది. దీనిని పంచలోహాలతో తయారు చేశారు. ఇది చాలా బరువుగా ఉంటుంది. ఫిరంగి కిందపడిన తర్వాత పురావస్తు శాఖ అధికారులు బురుజును పునరుద్ధరించారు.

గోల్కొండ కోటకు రక్షణగా నయాఖిల్లా : గోల్కొండ కోటకు అవసరమైన రక్షణను కల్పించడానికి కుతుబ్​షాహీ ఏడో రాజు సుల్తాన్​ అబ్దుల్లా కుతుబ్​షా నయాఖిల్లాను నిర్మించడం జరిగింది. నయాఖిల్లా మొత్తం 105 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉంటుంది. ఈ ప్రాంతం కేంద్ర పురావస్తు శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఉంది. దీనిని హైదరాబాద్ గోల్ఫ్​క్లబ్ సిబ్బంది పర్యవేక్షిస్తున్నారు. అయితే లోపలికి వెళ్లకుండా సెక్యూరిటీ అడ్డుకుంటారని పర్యాటకులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. కానీ అధిక సంఖ్యలో పర్యాటకులు వస్తే గోల్ఫ్​ ఆడడానికి ఇబ్బందులు వస్తాయని భద్రతా సిబ్బంది అడ్డుకుంటున్నారని తెలుస్తోంది.

నయాఖిల్లాకు ఎలా వెళ్లాలంటే : నయా ఖిల్లాకు ప్రతిరోజు ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు అనుమతి ఉంది. ఇక్కడికి వెళ్లడానికి అక్టోబర్​ నుంచి మార్చి నెలలు చాలా అనుకూలంగా ఉంటాయి. మెహదీపట్నం నుంచి టోలిచౌకి మీదుగా సులభంగా వెళ్లవచ్చు. నయాఖిల్లా గోల్ఫ్​ క్లబ్​ పక్కనే ఉంటుంది. గోల్కొండ కోటలో చప్పట్లు కొడితే కొండపైన దర్బార్ హాల్​లోకి వినిపిస్తాయి. శత్రువుల కదలికలు తెలుసుకోవడానికి ఈ ధ్వని టెక్నాలజీని అప్పట్లో వాడేవారు.

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