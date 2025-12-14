ETV Bharat / state

సాగర తీరంలో పరుగుల సందడి - విశాఖలో ఘనంగా 'నేవీ మారథాన్-2025'

ఉత్సాహంగా సాగిన 10వ ఎడిషన్ - ఆర్కే బీచ్ నుంచి భీమిలి దాకా జనసంద్రం - 17 దేశాల నుంచి విదేశీయుల రాక - ఫిట్‌నెస్ క్యాపిటల్‌గా విశాఖ అంటున్న అధికారులు

VIZAG NAVY MARATHON 2025
Visakhapatnam Navy Marathon 2025 (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 14, 2025 at 4:10 PM IST

Visakhapatnam Navy Marathon 2025 : విశాఖ సాగర తీరం జనసంద్రమైంది. ఉదయం నుంచే బీచ్ రోడ్డులో పరుగుల సందడి నెలకొంది. చల్లని సముద్రపు గాలిని ఆస్వాదిస్తూ, వేల మంది ఉత్సాహంగా కదిలారు. తూర్పు నౌకాదళం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన 'వైజాగ్ నేవీ మారథాన్-2025' అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. చిన్నా పెద్దా తేడా లేకుండా వేల సంఖ్యలో నగరవాసులు ఈ పరుగులో భాగమయ్యారు. ఆర్కే బీచ్ నుంచి భీమిలి బీచ్ వరకు తీరం పొడవునా పండుగ వాతావరణం కనిపించింది.

జెండా ఊపి ప్రారంభం: ఈ మెగా ఈవెంట్‌ను తూర్పు నౌకాదళ ప్రధానాధికారి వైస్ అడ్మిరల్ సంజయ్ భల్లా జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో విశాఖ జిల్లా కలెక్టర్ ఎం.ఎన్. హరేంద్ర ప్రసాద్, నగర పోలీస్ కమిషనర్ శంఖ బ్రత బాగ్చి ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్నారు. ఉదయాన్నే బీచ్ రోడ్డుకు చేరుకున్న వీరు, రన్నర్లలో జోష్ నింపారు.

సాగర తీరంలో పరుగుల సందడి - విశాఖలో ఘనంగా 'నేవీ మారథాన్-2025' (ETV)

నాలుగు విభాగాల్లో పోటీలు: మొత్తం నాలుగు ప్రధాన విభాగాల్లో ఈ మారథాన్‌ను నిర్వహించారు. 42 కిలోమీటర్లు (ఫుల్ మారథాన్), 21 కిలోమీటర్లు (హాఫ్ మారథాన్), 10 కిలోమీటర్లు, 5 కిలోమీటర్లలో జరిగాయి. ఈ పరుగు కోసం బీచ్ రోడ్డులో ట్రాఫిక్‌పై ఆంక్షలు విధించారు. ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా పోలీసులు పటిష్టమైన ఏర్పాట్లు చేశారు.

రికార్డు స్థాయి రిజిస్ట్రేషన్లు: ఈసారి నేవీ మారథాన్‌కు అనూహ్య స్పందన లభించింది. 10వ ఎడిషన్ కావడంతో రికార్డు స్థాయిలో 17,500 మందికి పైగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు. కేవలం 5 కిలోమీటర్ల రన్‌లోనే ఏకంగా 10 వేల మంది పాల్గొనడం విశేషం. మహిళలు కూడా పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. సుమారు 3,500 మంది మహిళలు పరుగులో పాల్గొన్నారు. దివ్యాంగుల కోసం ప్రత్యేకంగా 'సంకల్ప మారథాన్' నిర్వహించడం అందరినీ ఆకట్టుకుంది.

విదేశీయుల సందడి: ఈ మారథాన్ ఖ్యాతి ఖండాంతరాలకు వ్యాపించింది. వైస్ అడ్మిరల్ సంజయ్ భల్లా తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, మొత్తం 17 దేశాల నుంచి 35 మంది విదేశీయులు ఈ పోటీల్లో పాల్గొన్నారు. క్రీడలను, ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహించడంలో నేవీ మారథాన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని ఆయన అన్నారు.

"ఈరోజు విశాఖపట్నం ఆర్కే బీచ్‌లో పండగ వాతావరణం నెలకొంది. వైజాగ్ నేవీ మారథాన్ అత్యంత ఘనంగా జరుగుతోంది. ఇందులో దాదాపు 17,000 మంది పాల్గొన్నారు. ఫుల్ మారథాన్‌తో పాటు దివ్యాంగుల కోసం ప్రత్యేకంగా 'సంకల్ప' మారథాన్ కూడా నేవీ వారు నిర్వహించడం అభినందనీయం. వైజాగ్ పర్యాటక రంగాన్ని ఉన్నత స్థాయికి తీసుకువెళ్లడానికి ఈ కార్యక్రమం ఎంతో సహాయపడుతుంది. ఈసారి స్పందన చాలా బాగుంది. 10 రోజుల ముందే 17,000 పైగా రిజిస్ట్రేషన్లు వచ్చాయి. విశాఖ ఖ్యాతిని పెంచిన ఈస్టర్న్ నేవీకి ధన్యవాదాలు." - ఎం.ఎన్. హరేంద్ర ప్రసాద్, విశాఖ జిల్లా కలెక్టర్

"ఇది 10వ ఎడిషన్ మారథాన్. వేల సంఖ్యలో ప్రజలు ఈ ఈవెంట్‌లో పాల్గొంటున్నారు. కేవలం 5 కిలోమీటర్ల ఈవెంట్‌లోనే 10,000 కంటే ఎక్కువ మంది పాల్గొన్నారు. అందరూ చాలా ఉత్సాహంగా, ఉల్లాసంగా పాల్గొనడం చూస్తుంటే సంతోషంగా ఉంది. ఇటువంటి ఈవెంట్ జరగడం వల్ల విశాఖలో ఫిట్నెస్ కల్చర్ పెరుగుతుంది. విశాఖపట్నం దేశంలోనే ఒక 'ఫిట్నెస్ క్యాపిటల్'గా మారుతోంది. ఇది నగరానికి గర్వకారణం." - శంఖ బ్రత బాగ్చి, విశాఖ నగర పోలీస్ కమిషనర్

