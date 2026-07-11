ఏడాది పాటు పండ్ల రసాలు నిల్వ - కొత్త టెక్నాలజీ ఆవిష్కరించిన సమీర నాయని
రసాయన రహిత నిల్వ సాంకేతికతను ఆవిష్కరించిన సమీరా నాయని - అల్ట్రా హై ఫ్రీక్వెన్సీ న్యూట్రానిక్స్ సాంకేతికతతో పండ్ల రసాల్ని ఎలాంటి ప్రిజర్వేటివ్స్ లేకుండానే ఏడాది వరకు నిల్వ చేసుకునే అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 2:44 PM IST
Preservative Free Fruit Juice Technology : వేసవి కాలంలోనే మామిడి పండు దొరుకుతుంది. కానీ దాని జ్యూస్ మాత్రం ఏడాది పొడవునా అందుబాటులో ఉంటుంది. ఆరెంజ్, బత్తాయి, ద్రాక్ష వంటి వాటికీ వేర్వేరు కాలాలున్నా ఏడాదంతా అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇందంతా ప్రాసెస్డ్, ప్యాకేజింగ్ ఫుడ్స్ మాయాజాలమే. వీటిని ఇలా నిల్వ ఉంచడానికి ప్రిజర్వేటివ్స్ని వాడని కంపెనీలు లేవంటే అతిశయోక్తి కాదేమో. ఈ ప్రక్రియల వల్ల ఆరోగ్యానికి చేటు. అందుకే రసాయన రహిత నిల్వ సాంకేతికతను సమీరా నాయని ఆవిష్కరించారు. ఇదెలా సాధ్యమైందో ఆమె మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.
దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు వస్తున్నా : "మన జీవనశైలిలో తెలియకుండానే ప్రాసెస్డ్, ప్యాకేజ్డ్ ఆహారాల భాగస్వామ్యం పెరిగిపోయింది. ప్రిజర్వేటివ్స్ వినియోగం లేనిదే వీటిని నిల్వ ఉంచడం కష్టంగా మారింది. అలర్జీలు, జీర్ణ సమస్యలు, డయాబెటీస్ లాంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు వస్తున్నా వాడకం ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. అందుకే ప్రిజర్వేటివ్స్ లేని సహజ ఆహార నిల్వ పద్ధతుల్ని ఆవిష్కరించాలి అనుకున్నా"
"మాది గుంటూరు. నాన్న సత్యనారాయణ, రిటైర్డ్ ఉద్యోగి. అమ్మ లక్ష్మీ నివేదిత. చిన్నప్పట్నుంచీ చదువుల్లో చురుకుగా ఉండేదాన్ని. సైన్స్ అంటే ఇష్టం. దాంతో బయోటెక్నాలజీ వైపు మనసు మళ్లింది. ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో బయోటెక్నాలజీలో మాస్టర్స్ పూర్తి చేశా. తర్వాత సెంట్రల్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ రిసర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ (సీఎఫ్టీఆర్ఐ)లో జూనియర్ రిసర్చ్ ఫెలోగా అవకాశం దక్కించుకున్నా. అక్కడ సీనియర్ సైంటిస్ట్ ఆర్.జి.మత్తో పరిచయమైంది. ఆయన ఆధ్వర్యంలో తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన ఆహార ప్రాసెసింగ్ సాంకేతికత తయారీలో భాగం అయ్యాను"
ఎన్నో విఫలయత్నాలు: "సీఎఫ్టీఆర్ఐలో శిక్షణ పూర్తయిన తర్వాత రెండు మూడు ప్రైవేట్ కంపెనీల్లో పనిచేశా. అక్కడా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సాంకేతికత ఆవిష్కరణపైనే నా ధ్యాసంతా ఉండేది. 2014-16 వరకు ఎన్నో విఫలయత్నాలు. తర్వాత అల్ట్రా హై ఫ్రీక్వెన్సీ న్యూట్రానిక్స్ సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేశాం. దీని ద్వారా పండ్ల రసాల్ని ఎలాంటి ప్రిజర్వేటివ్స్ లేకుండానే ఏడాది వరకు నిల్వ చేయొచ్చు. ఖర్చు తక్కువ. రంగూ రుచీ మారవు. మిగతా ప్రక్రియలతో పోల్చితే పోషక విలువలూ తగ్గవు. విద్యుత్ వినియోగం, యంత్ర వాడుకలో కర్బన ఉద్గారాల విడుదల తక్కువే. దాంతో పర్యావరణహితం కూడా"
రైతుల సమస్యలకు పరిష్కారం
"మా టెక్నాలజీని పండ్ల రసాల నిల్వకే పరిమితం చేయలేదు. ఔషధ మొక్కల నుంచి సారాన్ని వెలికి తీయడం, పసుపు నుంచి కర్క్యూమిన్ని వేరు చేయడం, విలువ ఆధారిత వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల తయారీలోనూ ఉపయోగిస్తున్నాం. అంటే బెల్లం, కొన్ని రకాల పండ్లని డ్రైయింగ్, డీహైడ్రేట్ చేసే ప్రక్రియలనూ చేస్తున్నాం. దీన్ని మరింత విస్తరించాలి. వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల నిల్వ సామర్థ్యాన్ని పెంచి రైతుల సమస్యలకు పరిష్కారం చూపించాలన్నదే నా లక్ష్యం". -సమీర నాయని
నాలుగేళ్లు ఎలాంటి ప్రోగ్రెస్ లేదు: "నాలుగేళ్లు ఎలాంటి ప్రోగ్రెస్ లేదు. 2020లో ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశాక ల్యాబ్కే పరిమితమైన ఈ సాంకేతికతను వాణిజ్య పరంగా అందరికీ అందుబాటులోకి తేవాలనుకున్నా. మొత్తం ప్రక్రియలో నాకు గైడ్గా వ్యవహరించిన ఆర్.జి.మత్ సహకారంతో 2020లో సమత్ గ్లోబల్ ఫుడ్ కన్సల్టెంట్స్ను ప్రారంభించాం. అయితే ఈ సాంకేతికత ప్రొటోటైప్ డిజైన్ అందుబాటులోకి తీసుకురావడంలో చాలా ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. అంచనాలకు తగినట్లు యంత్రం తయారుచేసి ఇచ్చే వాళ్లు కరవయ్యారు. నెలల ప్రయత్నం తర్వాత మేం అనుకున్నది సాధించాం"
"దీన్ని మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చే అవకాశాల కోసం వెతకడం మొదలుపెట్టా. మా ఆలోచనని మెచ్చి, తిరుపతిలోని ఆచార్య ఎన్.జి.రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ పోషణ్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ శిక్షణ ఇచ్చింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.25 లక్షలు తిరిగి చెల్లించాల్సిన అవసరం లేని గ్రాంటు మంజూరు చేసింది. దాంతో మరిన్ని కంపెనీలకు పైలట్ ప్రాజెక్టుగా మా ఉత్పత్తుల్ని విక్రయించేందుకు అవకాశం వచ్చింది. బెల్గాంలోని ఫ్రెష్ ఫ్యూజన్స్, వారణాసిలోని మరో పరిశ్రమ రాయల్టీ చెల్లింపులు చేసి ఈ పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగిస్తున్నాయి" అని సమీర నాయని తెలిపారు.
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