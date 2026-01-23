ప్రకృతి వ్యవసాయంతో ప్రజలకు ఆరోగ్యం - రైతులకు ఏడాదంతా ఆదాయం
నవధాన్యాల సాగు, ఘన జీవామృతం, కషాయాల తయారీ వంటి వాటిల్లో ప్రతిభ చాటుతున్న రైతులు-సాగు ఖర్చు రూ.2,500 ఆదాయం రూ.15 వేలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 10:57 AM IST
Ideal Farmers News: పొలమే ఏటీఎంగా మారింది. కట్టలుగా ఆకుకూరలు, బుట్టల నిండా కూరగాయలతో ఏడాది పొడవునా ఆదాయం లభిస్తోంది. ప్రజల భాగస్వామ్యంతో ప్రకృతి వ్యవసాయం అన్నమయ్య జిల్లాలో విస్తారంగా చేపట్టారు. జిల్లాలో రబీ సీజనులో 182 క్లస్టర్లలో 57,055 మంది రైతులు, 91,985 ఎకరాలు సాగు చేయాలనే లక్ష్యంతో పనిచేయగా ఇప్పటి వరకు 52 వేల మంది రైతులు 85 వేల ఎకరాలు సాగు చేశారు. జిల్లాలోని 137 క్లస్టర్లలో 17 వేల ఎకరాల్లో సాగు చేసేందుకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు.
నెలకు రూ.10 వేలు ఆదాయం: చిన్నమండెం గ్రామానికి చెందిన మహిళా రైతు ఎం.వినీత ఏటీఎం పద్ధతిలో 20 సెంట్లలో గడ్డ, తీగ జాతితో పాటు ఆకుకూరలు, కాయగూరలను 2025 నవంబరు రెండో వారంలో సాగు చేశారు. మొదట ఆకుకూరలు, తర్వాత కాయగూరలు, ముల్లంగి, క్యారెట్, బీర, కాకర, సొర తదితరాలన్నీ వరుసగా దిగుబడులు వస్తున్నాయి. సాగు ఖర్చు రూ.2,500 రాగా ఇప్పటి వరకు ఇంటి అవసరాలు పోనూ అమ్మకం ద్వారా రూ.15 వేల ఆదాయం లభించింది. ఇంకా దిగుబడులు వస్తున్నాయి. నెలకు రూ.10 వేల వరకు ఆదాయం ఉంటోందని వినీత చెబుతోంది.
ఏ-గ్రేడు పద్ధతిలో: దేవగుడిపల్లెకు చెందిన మహిళా రైతు వసుంధర మూడు నెలల కిందట 20 సెంట్లలో ఏటీఎం, ఎకరా విస్తీర్ణంలో ఏ-గ్రేడు పద్ధతిలో ప్రకృతి వ్యవసాయ పంటలు సాగు చేశారు. రెండు పంటలకు రూ.5 వేల ఖర్చు అయింది. భర్త చలపతినాయుడు ప్రకృతి వ్యవసాయ శాఖలో పనిచేస్తుండటంతో ఏడాది పొడవునా పంటలు సాగు చేస్తున్నట్లు వివరించారు. దిగుబడులను చిన్నమండెంలోని హోటళ్లకు పంపుతున్నారు. దిగుబడులకు రూ.50 వేల వరకు ఆదాయం వచ్చిందని పెట్టుబడి పోనూ రూ.45 వేలు మిగిలినట్లు ఆమె తెలిపారు.
ఏడాది పొడవునా పంటలు: రైతులు నవధాన్యాల సాగు, ఏటీఎం, ఏ గ్రేడు, ఘన జీవామృతం, కషాయాల తయారీ వంటి వాటిల్లో ప్రతిభ చాటుతున్నారు. ఎక్కువగా కూరగాయలు, ఏడు రకాల ఆకు కూరలు, క్యారెట్, బీట్రూట్, ముల్లంగి, అలసంద, అనప, బీర, కాకర, సొరతో పాటు సరిహద్దు పంటలుగా జొన్న, సజ్జలు సాగు చేస్తున్నారు. ఏడాది పొడవునా పంటలు సాగులో ఉండేటట్లుగా రైతులు దృష్టి పెట్టడంతో ప్రతి నెలా రూ.10 వేల వరకు ఆదాయం లభిస్తోంది. వీరికి సిబ్బంది దగ్గరుండి సూచనలు, సలహాలు ఇస్తూ ముందుకు తీసుకెళుతున్నారు. తక్కువ ఖర్చుతో అధిక దిగుబడులు సాధిస్తూ కుటుంబాలకు తమ వంతు సాయపడుతున్నారు. పండించిన దిగుబడులను చిన్నమండెంలో సోమ, బుధ, గురువారాల్లో పంచాయతీ కార్యాలయం, ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం ఆవరణలో విక్రయాలు చేస్తున్నారు.
సాగు కోసం స్వదేశం వచ్చిన మహిళ: చేతినిండా డబ్బు విదేశాల్లో విలాసవంతమైన జీవితం ఇవేమీ తృప్తినివ్వలేదు. మనం తినేదీ పిల్లలకు పెడుతున్నదీ విషం అన్న ఆవేదన ఆమెను నిద్ర పోనివ్వలేదు. అంతే విదేశాల నుంచి విమానం దిగారు. సాగు చేయడం నీ వల్ల కాదు అని భయపెట్టినచోటే ఎకరాకు రూ.లక్షల ఆదాయం గడిస్తూ గొంది ఝాన్సీ లక్ష్మి ఔరా అనిపిస్తున్నారు. లక్ష్మి పుట్టి పెరిగిందంతా తిరుపతిలోనే నాన్నకు వ్యవసాయమంటే ఇష్టం. అమ్మ చిన్నప్పటి నుంచీ ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యమిచ్చేది. లక్ష్మికి 2008లో పెళ్లయ్యాక అమెరికా వెళ్లి పదేళ్లు అక్కడే ఉన్నారు. కానీ తన మనసు ఎప్పుడూ పల్లెటూరి చుట్టూనే తిరిగేది. లక్ష్మి ఇద్దరు పిల్లలు క్రీడాకారులు. వాళ్లకి మంచి ఆహారం ఇవ్వలేకపోతున్నా అన్న బాధ ఆమెలో ఉండేది. ఆ సమయంలోనే రాజీవ్ దీక్షిత్, ప్రకృతి వ్యవసాయ నిపుణులు విజయరామ్ మాటలు తన ఆలోచనలకి ఓ రూపాన్నిచ్చాయి. అల్యూమినియం పాత్రలు, రసాయన ఎరువుల వెనకున్న నిజాలు తెలుసుకున్నాక లక్ష్మి ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయాలనుకుంది.
