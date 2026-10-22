గోదావరి-కావేరి అనుసంధానం ఇచ్చంపల్లి నుంచే ఉంటుంది - క్లారిటీ ఇచ్చిన ఎన్డబ్ల్యూడీఏ
NDWA on Godavari Cauvery Linking : గోదావరి-కావేరి అనుసంధానంపై జాతీయ జల అభివృద్ధి సంస్థ స్పష్టతనిచ్చింది. ఇచ్చంపల్లి నుంచే ఉంటుందని ఆ రెండు నదుల అనుసంధానం ఉంటుందని పేర్కొంది.
Published : October 22, 2026 at 7:39 AM IST
NDWA on Godavari cauvery Linking : గోదావరి-కావేరి అనుసంధానం ఇచ్చంపల్లి నుంచే ఉంటుందని జాతీయ జల అభివృద్ధి సంస్థ -ఎన్డబ్ల్యూడీఏ వెల్లడించింది. పోలవరం నుంచి చేపట్టాలన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రతిపాదనను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ తెలంగాణ లేఖలు రాసింది. ఆ లేఖలకు స్పందించిన ఎన్డబ్ల్యూడీఏ ఇచ్చంపల్లి నుంచే నీటి మళ్లింపు ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది.
ఆ అంశంపై క్లారిటీ ఇచ్చిన ఎన్డీడబ్ల్యూఏ
గోదావరి-కావేరి అనుసంధానంపై జాతీయ జల అభివృద్ధి సంస్థ స్పష్టతనిచ్చింది. ఇచ్చంపల్లి నుంచి కాకుండా పోలవరం నుంచి మళ్లించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రతిపాదించిందని, అలా చేస్తే తాము వ్యతిరేకిస్తామని తెలంగాణ తేల్చి చెప్పింది. ఇచ్చంపల్లి నుంచి చేపట్టేందుకు ఇప్పటికే సూత్రపాయ అనుమతి కూడా తెలిపామని, ఏపీ ప్రతిపాదన వైఖరి తెలపాలని ఈ ఏడాది మే 5, 8 తేదీల్లో తెలంగాణ లేఖలు రాసింది. ఈ లేఖలకు జూన్ 12న బదులిచ్చిన ఎన్డబ్ల్యూడీఏ, గోదావరి-కావేరి అనుసంధానికి ఇచ్చంపల్లి నుంచి మాత్రమే నీటి మళ్లింపు ఉంటుందని తెలిపింది. అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ మాత్రం పోలవరం నుంచి నీటిని మళ్లించేలా అనుసంధానం చేపట్టాలని పదేపదే కోరుతోంది.
ఇచ్చంపల్లి నుంచే గోదావరి-కావేరి అనుసంధానం
ఈనెల 7న కేంద్ర జలశక్తి మంత్రికి ఏపీ సీఎం లేఖ రాయడంతో ఈ అంశం మరోసారి చర్చనీయాంశమైంది. ఈ అనుసంధానం ఇచ్చంపల్లి నుంచే ఉంటుందని ఎన్డబ్ల్యూడీఏ తెలంగాణకు స్పష్టం చేయడం, పోలవరం నుంచే చేపట్టాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒత్తిడి చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఆయా రాష్ట్రాల వాటాల మేరకు అనుసంధాన ప్రక్రియను రెండుగా విభజించే అవకాశం కూడా లేకపోలేదన్న ప్రచారం జరుగుతోంది.
తెలంగాణ అవసరాల కోసం ఇచ్చంపల్లి లేదంటే సమ్మక్క బ్యారేజిల నుంచి నాగార్జునసాగర్ వరకు చేపట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు అవసరాలకు పోలవరం నుంచి మళ్లించేలా మార్పు చేసే అవకాశం ఉందనే చర్చ జరుగుతోంది. అయితే దీనిపై స్పష్టత లేదు. ఈ అనుసంధానం ఇచ్చంపల్లి నుంచి చేపడతామని ఎన్డబ్ల్యూడీఏ నుంచి ఇప్పటి వరకున్న అధికారిక సమాచారం. తెలంగాణ రాసిన లేఖలకు జూన్ 12న స్పందించిన లేఖలో ఇదే విషయాన్ని స్పష్టంచేసింది.
ప్రయోజనం కల్పించే అంశం పరిశీలిస్తాం
గోదావరి-కావేరి అనుసంధానం ద్వారా మళ్లించే 148 టీఎంసీల్లో 74 టీఎంసీలు ఇవ్వాలని రెండో దశలోనూ ఇదే రకంగా ప్రయోజనం కల్పించాలని తెలంగాణ కోరింది. అన్ని భాగస్వామ్య రాష్ట్రాలు సమాన వాటాను పొందుతాయని రెండో దశలో అదనపు ప్రయోజనం కల్పించే అంశాన్ని పరిశీలిస్తామని ఎన్డబ్ల్యూడీఏ పేర్కొంది. అనుసంధానం ద్వారా 74 టీఎంసీలతోపాటు 200 టీఎంసీల వరద జలాలను సైతం ఇచ్చంపల్లి నుంచి మళ్లించి వినియోగించుకోవడానికి అనుమతించాలని తెలంగాణ విజ్ఞప్తి చేసింది. ఈ అంశం తమ పరిధిలోకి రాదని ప్రస్తుతం గోదావరి-కావేరి అనుసంధానాన్ని అమలు చేయడంపై మాత్రమే దృష్టిసారించామని ఎన్డబ్ల్యూడీఏ తెలిపింది. గోదావరి ఎత్తిపోతలకు 38.16 టీఎంసీలు, సమ్మక్కసాగర్కు 46.96, సమీకృత సీతమ్మసాగర్-సీతారామ ఎత్తిపోతలకు 67.05 కలిపి మొత్తం 152.17 టీఎంసీలకు మొదటి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని తెలంగాణ అడిగింది.
అధ్యయనం చేపట్టాలి
సమ్మక్కసాగర్ ప్రాజెక్టు వద్ద చేసిన సిమ్యులేషన్ అధ్యయన నివేదికను తెలంగాణతో పంచుకుంటామని ఎన్డబ్ల్యూడీఏ వెల్లడించింది. సమ్మక్కసాగర్ బ్యారేజీ దిగువన ఎలాంటి ప్రభావం లేకుండా చూసేందుకు, ఆపరేషన్ ప్రొటోకాల్ కోసం సమీకృత సిమ్యులేషన్ అధ్యయనం చేపట్టాలని తెలంగాణ విజ్ఞప్తి చేసింది. మొత్తం వ్యవస్థకు ఆపరేషన్ ప్రొటోకాల్ను తయారు చేస్తామని గోదావరి-కావేరి అనుసంధానం ద్వారా మళ్లించే నీటిని ఎక్కడైనా వినియోగించుకొనే స్వేచ్ఛ రాష్ట్రాలకు ఉందని, అని జాతీయ జల అభివృద్ధి సంస్థ స్పష్టంచేసింది. పాలమూరు-రంగారెడ్డి, డిండి ఎత్తిపోతల, కల్వకుర్తి, నెట్టెంపాడు ప్రాజెక్టులకు శ్రీశైలం లేదంటే జూరాల నుంచి నీటిని కేటాయించాలని కృష్ణా ట్రైబ్యునల్-2ను కోరినట్లు తెలంగాణ తెలిపింది.
అదనపు నీటిని మళ్లించడం ఉండదు
నాగార్జునసాగర్ను బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్గా ట్రైబ్యునల్-2 ఆపరేషన్ ప్రొటోకాల్ను రూపొందించాల్సి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ట్రైబ్యునల్-2 తుది అవార్డు వచ్చిన తర్వాతే ఈ అనుసంధానాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని తెలంగాణ విన్నవించింది. ఈ అనుసంధానం ద్వారా కృష్ణా నది నుంచి అదనంగా ఎలాంటి నీటిని మళ్లించడం ఉండదని ఎన్డబ్ల్యూడీఏ పేర్కొంది. మరోవైపు ఇటీవల జరిగిన సదరన్ జోనల్ కౌన్సిల్ సమావేశం ఎజెండాలో గోదావరి-కావేరి అనుసంధానం, పోలవరం-బనకచర్ల తదితర ప్రతిపాదనలు రాగా, వీటిపై భాగస్వామ్య రాష్ట్రాలతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడతామని కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి అమిత్షా పేర్కొన్నట్లు తెలిసింది.
సొంత ప్రయోజనాలపై రాష్ట్రాల పట్టు - ముందుకు సాగని గోదావరి-కావేరి అనుసంధాన ప్రాజెక్టు
గోదావరి-కావేరి నదుల అనుసంధానం.. ఇంతకీ అధికారులు ఏం తేల్చారంటే?