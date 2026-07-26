పర్యాటకం కంటే పెద్దపులులే ముఖ్యం - టైగర్ రిజర్వులకు వెళ్లే వారిపై మరిన్ని ఆంక్షలు
కోర్ ఏరియాల్లో శాశ్వత కట్టడాలు నిర్మించొద్దు - ఇప్పటికే ఉన్న వాటిని దశలవారీగా తొలగించాలి - వన్యప్రాణులను 15 నిమిషాలకు మించి చూడొద్దు - జాతీయ పులుల సంరక్షణ ప్రాధికార సంస్థ మార్గదర్శకాలు జారీ
Published : July 26, 2026 at 10:40 PM IST
National Tiger Conservation Authority Guidelines : చాలా మందికి ట్రావెలింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం. మరి కొందరికి ట్రెక్కింగ్ అంటే ఇష్టం. ఈ క్రమంలోనే అనేక మంది అడవులను సందర్శిస్తారు. మరీ ముఖ్యంగా వన్యమృగాలను చూసేందుకు ఎంతగానో ఇష్టపడతారు. ఇలాంటి వారికి జాతీయ పులుల సంరక్షణ ప్రాధికార సంస్థ షాకిచ్చింది.
ఇకపై పులులను చూసేందుకు రిజర్వు ప్రాంతాల్లోని అటవీ ప్రాంతాలకు వెళ్లే పర్యాటకులకు మరిన్ని ఆంక్షలు ఎదురుకానున్నాయి. పర్యాటకాభివృద్ధి కంటే పెద్దపులుల సంరక్షణకే తొలి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని జాతీయ పులుల సంరక్షణ ప్రాధికార సంస్థ (ఎన్టీసీఏ) వెల్లడించింది. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ సహా అన్ని రాష్ట్రాల అటవీశాఖలకు మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది.
ఎన్టీసీఏ జారీ చేసిన మార్గదర్శకాలు :
- అడవుల్లోకి వచ్చే పర్యాటకుల సంఖ్యను సంబంధిత ఆటవీ ప్రాంతాల క్యారీయింగ్ కెపాసిటీ ఆధారంగా ఉండాలని నిర్ణయించాలి. పర్యాటక కార్యకలాపాలను బఫర్ జోన్లకే పరిమితం చేయాలి.
- కోర్ హాబిటాట్ జోన్లలో అత్యధికంగా 20% ప్రాంతంలోనే పర్యాటకులను అనుమతించాలి. కొత్తగా రిసార్టులు, హోటళ్లు వంటి శాశ్వత నిర్మాణాలకు అనుమతి ఇవ్వకూడదు. ఇప్పటికే ఉన్న వాటిని దశలవారీగా తొలగించాలి. ప్రకృతికి అనుకూలమైన తాత్కాలిక నిర్మాణాలనే చేపట్టేలా చర్యలు తీసుకోవాలి.
- పర్యాటకులు వన్యప్రాణులకు కనీసం 20 మీటర్ల దూరం పాటించాలేలా చూసుకోవాలి. అటవీ జంతువులకు ఆహారం వేయడం పూర్తిగా నిషేధించాలి. వాటిని 15 నిమిషాలు మించి చూడొద్దు.
- పర్యాటక ప్రాంతాల్లో సౌర విద్యుత్ను విరివిగా వినియోగించాలి. ఈ ప్రాంతాల్లో వ్యర్థాలు నిల్వకాకుండా చూసుకోవాలి. వ్యర్థాల రీసైక్లింగ్ తప్పనిసరిగా చేయాలి.
- ప్రతి టైగర్ రిజర్వుకు ప్రత్యేక ప్లాన్ రూపొందించాలి. సందర్శకుల పరిమితి, టూరిజం జోన్లు, ప్రయాణ మార్గాల్ని ముందే నిర్ణయించాలి. రాత్రి వేళ ట్రాఫిక్ నియంత్రించాలి. సైలెంట్ జోన్ల అమలు తప్పనిసరి.
అమ్రాబాద్, కవ్వాల్పై ప్రభావం : ఎన్టీసీఏ తాజా మార్గదర్శకాల నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలోని అమ్రాబాద్, కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వులపై ప్రభావం పడనుంది. ఇప్పటికే అక్కడి కోర్ ఏరియాల్లో మన్ననూరు, దోమలపెంటలో పర్యాటకుల కోసం అటవీశాఖ నిర్మించిన శాశ్వత భవనాలు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు ఫర్హాబాద్, వటవార్లపల్లి, ఉమామహేశ్వరం, మద్దిమడుగు వంటి వివిధ ప్రాంతాలు అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వు కోర్లోనే ఉన్నాయి.
వీటిలో అనధికారిక ప్రైవేటు నిర్మాణాలున్నాయి. తొలుత అనధికారిక నిర్మాణాలు తొలగిస్తామని, ఆ తర్వాత మిగతా వాటిపై దృష్టిపెట్టాల్సి ఉంటుందని ఓ అధికారి తెలిపారు. ప్రస్తుతం సందర్శకులను కోర్ ఏరియాల్లోకి తీసుకెళ్లే సఫారీపై ప్రభావం ఉండదని, తాజాగా అనుమతించిన పరిమితి కంటే తక్కువ ప్రాంతంలోనే తిప్పుతున్నామని అటవీశాఖ వర్గాలు అంటున్నాయి.
వీరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ముఖ్యం : కాగా మరో వైపు రాష్ట్రంలోని కవ్వాల్, అమ్రాబాద్ పులుల అభయారణ్య ప్రాంతాల్లో పులులు కొన్ని సందర్భాల్లో జనావాసాల్లోకి వస్తుంటాయి. దీంతో సంబంధిత గ్రామాల్లోని మేకలు, ఇతర జంతువులపై దాడి చేసిన అనేక ఘటనలు అనేకం చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పులులు ఎదురైతే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
అడవుల సమీప గ్రామస్తులు ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి :
- అడవిలో ఎక్కడైనా జింకలు, పశువులు చనిపోయి ఉంటే సమీపంలో పులి ఉంటుందని అంచనాకు రావాలి.
- అటవీ ప్రాంతాల్లో నిరంతరాయంగా నెమళ్లు, పక్షుల అరుపులు వినిపిస్తే అప్రమత్తమవ్వాలి.
- పెద్ద పులి, చిరుత వచ్చే సమయంలో అలారంలా నెమళ్లు అరుపులతో హెచ్చరికలు చేస్తాయి. దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి.
- అడవుల్లో గుహలు, పొదలు వంటి చీకటి ప్రదేశాలను పులులు ఆవాసాలుగా మార్చుకుంటాయి. వాటికి దూరంగా ఉంటే మంచిది.
- అడవిలోకి ఒంటరిగా వెళ్లొద్దు. తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో కనీసం ఇద్దరు, ముగ్గురితో కలిసి వెళ్లాలి. చేతిలో బలమైన కర్ర, రాయి ఉంచుకోవడం అవసరం. సమీప గ్రామస్థుల్ని వెంట తీసుకువెళ్లాలి.
- పులిని చూసిన వెంటనే అసలు భయపడకూడదు. ఈ సంర్భంలో వెంటనే పరుగెత్తకూడదు.
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