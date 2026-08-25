జాతీయ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డుల ప్రకటన - తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ముగ్గురికి దక్కిన అరుదైన గౌరవం
కేంద్ర విద్యాశాఖ నుంచి 21 మందికి జాతీయ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డులు - సెప్టెంబరు 5న రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము చేతుల మీదుగా పురస్కారాల ప్రదానం - మంగళగిరి ఎయిమ్స్ వైద్యుడుకి దక్కిన గౌరవం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 11:38 AM IST
National Teachers Awards : ఉపాధ్యాయ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని కేంద్ర విద్యాశాఖ కీలక ప్రకటన చేసింది. ఉన్నత విద్యాబోధనలో విశేష సేవలు అందించిన 21 మంది అధ్యాపకులను జాతీయ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డులకు ఎంపిక చేసింది. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక జాబితాలో తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన ప్రొఫెసర్లకు చోటు దక్కడం విశేషం. ఐఐటీ హైదరాబాద్, మంగళగిరి ఎయిమ్స్ ప్రొఫెసర్లతో పాటు విశాఖ మూలాలున్న మరో ప్రొఫెసర్కు ఈ అరుదైన గౌరవం వరించింది.
దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 21 మందికి కేంద్రం ఈ అవార్డులను ప్రకటించింది. ఇందులో కేంద్ర విద్యాసంస్థల నుంచి 12 మంది ఎంపికయ్యారు. రాష్ట్ర విశ్వవిద్యాలయాలకు చెందిన ఐదుగురికి అవకాశం దక్కింది. అలాగే ప్రైవేటు సంస్థల నుంచి ఇద్దరు, ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలల నుంచి ఇద్దరు చొప్పున అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. వచ్చే నెల 5వ తేదీన దిల్లీలోని విజ్ఞాన్ భవన్లో ఈ పురస్కారాల ప్రదానోత్సవం జరగనుంది. భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము చేతుల మీదుగా వీరంతా అవార్డులు అందుకోనున్నారు.
ఎయిమ్స్ వైద్యుడికి సత్కారం : మంగళగిరి ఎయిమ్స్లో మెడిసిన్స్-పీడియాట్రిక్స్ విభాగంలో సేవలందిస్తున్న డాక్టర్ అరుణ్ బాబు ఈ అవార్డుకు ఎంపికయ్యారు. ఆయన విద్యాభ్యాసం, వైద్య సేవలు ఎంతో విశేషమైనవి. 2009లో పుదుచ్చేరి జిప్మర్ నుంచి ఆయన పీడియాట్రిక్స్ కోర్సు పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత కెనడాలోని ఆల్బర్టా యూనివర్సిటీ నుంచి 2016లో ఎఫ్ఆర్సీపీసీ ఫెలోషిప్ (నియోనేటల్ పెరినేటల్ మెడిసిన్) పొందారు. అలగప్ప విశ్వవిద్యాలయం నుంచి హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఎంబీఏ చేశారు. సీఎంసీ వెల్లూరు నుంచి అలర్జీ, ఆస్తమా విభాగంలో డీఏఏ పూర్తి చేశారు. అరుణ్ బాబు రెండు ఆవిష్కరణలకు పేటెంట్లు కూడా సాధించారు. గర్భధారణ కాలాన్ని సులభంగా లెక్కించేందుకు 'పీఓజీ సీఏఎల్సీ' అనే ప్రత్యేక యాప్ను రూపొందించారు. గతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పీడియాట్రిక్ కొవిడ్ టాస్క్ఫోర్స్ సభ్యుడిగా కూడా ఆయన కీలక బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు.
వర్షపాత అంచనాల్లో అద్భుత సేవలు : ఐఐటీ హైదరాబాద్ (ఐఐటీహెచ్) కెమికల్ ఇంజినీరింగ్ ప్రొఫెసర్ కీర్తి చంద్రసాహుకు జాతీయ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు వరించింది. ఐఐటీహెచ్ వ్యవస్థాపక అధ్యాపకుల్లో ఆయన ఒకరు. పాఠ్యప్రణాళిక అభివృద్ధిలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు. విద్యార్థులకు నిరంతరం సరైన మార్గదర్శకత్వం అందించారు. ఆయన పలు ప్రజోపయోగ పరిశోధనలు, ఆవిష్కరణలు చేపట్టారు. ముఖ్యంగా వర్షాలపై ఆయన చేసిన పరిశోధనలకు జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గొప్ప గుర్తింపు దక్కింది. వర్షపాతాన్ని కచ్చితంగా అంచనా వేయడానికి ఆయన చేపట్టిన ప్రయోగాలను కేంద్ర వాతావరణ శాఖ ప్రస్తుతం వినియోగించుకుంటోంది.
శ్రీకాంత్కు దక్కిన గౌరవం : ఈ అరుదైన అవార్డులు దక్కించుకున్న వారిలో ఐఐటీ భువనేశ్వర్ మెటలర్జీ, మెటీరియల్స్ సైన్స్ విభాగం అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ శ్రీకాంత్ గొల్లపూడి ఒకరు. ఆయన కుటుంబం విశాఖపట్నం నుంచి ఒడిశాకు వెళ్లి స్థిరపడింది. దీంతో ఆయన అక్కడే పెరిగారు. ఎన్ఐటీ రూర్కెలాలో బీఈ పూర్తి చేశారు. ఐఐఎస్సీ బెంగళూరులో ఎంఈ చదివారు. ఆ తర్వాత అమెరికాలోని నార్త్ కరోలినా స్టేట్ యూనివర్సిటీలో మెటీరియల్స్ సైన్స్ అండ్ ఇంజినీరింగ్ విభాగంలో పీహెచ్డీ చేశారు. తన అపారమైన బోధనా నైపుణ్యంతో విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దుతూ ఈ అవార్డుకు ఎంపికయ్యారు.
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