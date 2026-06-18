మీ అమ్మ పేరుతో ఓ మొక్కను నాటండి - సెల్ఫీ తీసుకుని గిఫ్ట్ అందుకోండి
'ఏక్ పేడ్ మాకే నామ్'తో మొక్కలు నాటి గిఫ్ట్లు అందుకొనే ఛాన్స్ - మొక్క నాటి సెల్ఫీని ఈ పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేయాలి - ఎక్కువ మొక్కలు నాటిన విద్యాసంస్థకే నగదు ప్రోత్సహకాలు
Published : June 18, 2026 at 3:00 PM IST
Plant A Tree Challenge : పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవడం ఏ ఒక్కరో చేయాల్సిన పని కాదు. మనమంతా ఐకమత్యంగా చేయాల్సిన బృహత్కార్యం. మొక్కలు చెట్లుగా ఎదిగి, చెట్లు వనంగా మారినప్పుడే ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఏదైనా ఒక కొత్త శకానికి నాంది పలకాలన్నా, మంచి దారిలో మార్పు మొదలవ్వాలన్నా విద్యార్థులే చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే బావి భారత భవిష్యత్తుకు వారే కీలకం కదా! వారికి అడవుల ఆవశ్యకతను తెలిసేలా చేయడం ఎంతో అవసరం. అందుకని ప్రకృతిపై ప్రీతిని పెంచడానికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సహకారంతో 'జాతీయ విద్యార్థి పర్యావరణ పోటీ - విత్తనం నుంచి వృక్షం వరకు 2026' కార్యక్రమం మొదలైంది.
ఈ పోటిల్లో విద్యార్థులు పర్యావరణ పరిరక్షణలో పాలు పంచుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఆకర్షణీయమైన బహుమతులను సైతం సొంతం చేసుకోవచ్చు. మరి మీరూ ఈ పోటీల్లో పాల్గొని గిఫ్ట్ అందుకోవాలని అనుకుంటున్నారా? ఇంకెందుకు ఆలస్యం. ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో తెలుసుకుందాం రండి.
ఈ పోటీలో పాల్గొనడానికి ఏం చేయాలంటే? : "ఏక్ పేడ్ మాకే నామ్" అంటే 'అమ్మ పేరుతో ఓ మొక్క' అనే కార్యక్రమం ఈ నెల 19న ప్రారంభం కానుంది. ఇందులో పాల్గొనే విద్యార్థులంతా తమ తల్లి పేరు మీద ఒక మొక్కను నాటాలి. సెల్ఫీ తీసుకోవాలి. దానిని నేషనల్ గ్రీన్ కార్ప్ (ఎన్జీసీ) పోర్టర్లో అప్లోడ్ చేయాలి. ఫొటో అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీ సెల్ఫీతో కూడిన 'ఈ - సర్టిఫికెట్' జనరేట్ అవుతుంది. ఏ విద్యాసంస్థనైతే ఎక్కువ మంది విద్యార్థులతో మొక్కలు నాటిస్తారో వారిని గుర్తించి ప్రత్యేక నగదు ప్రోత్సహకాలు అందజేస్తారు.
విద్యార్థులు ఏ మొక్కనైతే నాటుతారో దాని సంరక్షణ బాధ్యతను కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అందుకోసం నిధులనూ వెచ్చించాల్సి ఉంటుంది. మొక్కలు నాటి వాటిని సంరక్షించాలి. అలాగే సీడ్ బాల్స్ అంటే విత్తన బంతులను తయారు చేయడంలోనూ విద్యార్థులు చురుకుగా పాల్గొనాలి. అప్పుడే విద్యార్థులకు ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకం అందుతుంది.
'మొక్కలు నాటడమే కాదు. వాటిని సంరక్షించడమూ ముఖ్యం. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న స్కూల్స్లోని విద్యార్థులంతా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలి. పెద్ద ఎత్తున ఉత్సాహంగా పాల్గొని విజయవంతం చేయాలి' - బర్ల స్వామి, ఎన్జీసీ కో-ఆర్డినేటర్
కలెక్టర్ చేతుల మీదుగా ప్రశంసాపత్రాలు : ఈ పోటీలు జులై 15 నుంచి సెప్టెంబర్ 15 వరకు జరుగుతాయి. పోటీలో పాల్గొన్న వారందరికీ సర్టిఫికెట్ జనరేట్ అవుతుంది. సెప్టెంబర్ 20న ఫలితాలు వెల్లడిస్తారు. జిల్లాల వారీగా అత్యధిక స్కోర్ సాధించిన విద్యార్థులకు, ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు పాల్గొనేలా చేసిన ప్రధానోపాధ్యాయులు, ఉపాధ్యాయులకు జిల్లా కలెక్టర్ చేతుల మీదుగా ప్రశంసాపత్రాలు అందజేస్తారు.
రాష్ట్ర స్థాయిలో గుర్తింపు : ఎవరైతే విద్యార్థులు రాష్ట్రస్థాయిలో అత్యధిక స్కోరు సాధిస్తారో ఆ విద్యార్థులకు, ఎక్కువ సంఖ్యలో పాల్గొన్న జిల్లాకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అభినందన పత్రాన్ని అందజేస్తారు. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో విద్యార్థులు ఈ కార్యక్రమంలో ఎక్కువ సంఖ్యలో పాల్గొని, మొక్కులు నాటాలని పర్యావరణ వేత్తలు చెబుతున్నారు. దీనికి పాఠశాలలకు సంబంధించిన హెచ్ఎంలు, ఉపాధ్యాయులు తమవంతు కృషి చేయాలని కోరుతున్నారు.
మొక్కలను నాటడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు : మొక్కలు నాటి వాటిని సంరక్షించడం వల్ల పరిసర ప్రాంతాల్లో ఆహ్లాదకర వాతావరణాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. స్వచ్ఛమైన గాలిని పొందవచ్చు. చెట్లను కాపాడడం వల్ల వర్షాలు బాగా కురుస్తాయి. భూగర్బ జలాలు నిండుగా ఉంటాయి. పంటలు పండడానికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు. కరవు, కాటకాలు ప్రజలను ఇబ్బందులు పెట్టవు. సకాలంలో వర్షాలు పడడం వల్ల రాష్ట్రమంతా పచ్చదనంతో ఆరోగ్యంగా సస్యశామలంగా విరాజిల్లుతుంది.
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