YUVA : హైదరాబాద్లో జాతీయ నైపుణ్య శిక్షణాభివృద్ధి సంస్థ - యువత ఉపాధికి భరోసా!
అధునాతన ల్యాబ్స్, అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన సర్టిఫికేషన్స్ దీని ప్రత్యేకం - నిపుణులైన ఫ్యాకల్టీతో పాఠాలు - విద్యార్థులకు మౌలిక సదుపాయాలు అందుబాటులో - మరిన్ని వివరాలు ఇవే!
Published : June 18, 2026 at 4:55 PM IST
National Skill Institute Regional Director Interview : యువత చూపు ఇక ఉపాధి వైపు! కేవలం చదవడం కాదు, ప్రాక్టికల్గా నేర్చుకోవడమే నేటి ట్రెండ్. దానికి కేరాఫ్ అడ్రస్గా హైదరాబాద్లోని జాతీయ నైపుణ్య శిక్షణాభివృద్ధి సంస్థ నిలుస్తోంది. కార్పొరేట్ ఆఫీసులను తలపించే మౌలిక సదుపాయాలు, అధునాతన ల్యాబ్స్, అన్నింటికీ మించి అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన సర్టిఫికేషన్స్ క్యాంపస్ ప్రత్యేకం. నిపుణులైన ఫ్యాకల్టీ ఆధ్వర్యంలో ఆధునిక కోర్సులను ఇవ్వడంతో పాటు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు. ఇన్ని అవకాశాలు కల్పిస్తున్న నేషనల్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ ఇనిస్టిట్యూట్ గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ప్రస్తుతం నేషనల్ స్కిల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆధ్వర్యంలో ఏ ఏ రంగాలలో శిక్షణ ఇస్తున్నారు? దానికి సంబంధించిన వివరాలు ఏంటి? : నేషనల్ స్కిల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్, ఎంట్రప్రిన్యూర్షిప్ కిందికి వస్తుంది. మా దగ్గర మొత్తం మూడు రకాల కోర్సులను ఆఫర్ చేస్తాం. వాటిలో రెండు లాంగ్ టర్మ్, ఒకటి షార్ట్ టర్మ్లో ఉంటాయి. లాంగ్ టర్మ్లో ఒకటి సీటీఎస్ అంటాం. ఇంకొకటి సీఐటీసీ అంటాం. మూడోది షార్ట్ టర్మ్ కోర్స్. ఇది ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్లకు ఉంటుంది. సీటీఎస్లో 169 జాబ్ రూల్స్ ఉన్నాయి. అలాగే సీఐటీసీలో కూడా 54 జాబ్ రూల్స్ ఉన్నాయి. షార్ట్ టర్మ్ కోర్స్ విషయానికొస్తే ఇండస్ట్రీకి ఏం అవసరం ఉంటుందో అలా కోర్స్ను డిజైన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు సీటీఎస్ కోర్స్ విషయానికొస్తే అది ఆరు నెలలు ఉంటుంది. సీఐటీసీ ఒక సంవత్సరం ఉంటుంది. షార్ట్ టర్మ్ కోర్స్ ఒక వారం నుంచి 4 వారాల వరకు ఉంటుంది.
ఈ కోర్స్లకు సంబంధించిన ఫీజు వివరాలు, అర్హతలు ఏంటి? : సీటీఎస్ కోర్స్కు అర్హత వచ్చేసి 10వ తరగతి పాస్ అయ్యి ఉండాలి. సీఐటీసీ కోర్సుకు అడ్మిషన్ తీసుకోవాలంటే వారు ఐటీఏ పాస్ అయ్యి ఉండాలి. అంటే డిప్లొమా గానీ బీటెక్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి. షార్ట్ టర్మ్ కోర్స్కు కూడా ఐటీఏ పాస్ అవ్వాలి. ఫీజు విషయానికొస్తే మేము లాంగ్ టర్మ్ కోర్స్లకు నెలకు రూ.150 ఛార్జ్ చేస్తాం. అలాగే హాస్టల్కు నెలకు రూ.100 అదనంగా తీసుకుంటాం. ఫుడ్కు మెస్ ఛార్జీలు ఉంటాయి.
అప్లై చేసే విధానం ఏంటి? : సీటీఎస్ కోర్స్ అడ్మిషన్ 10వ తరగతి మెరిట్ ఆధారంగా వస్తుంది. సీఐటీసీకి ఎంట్రెన్స్ పరీక్షలో అర్హత పొందాలి. షార్ట్ టర్మ్ కోర్స్ విషయానికొస్తే పరీక్ష ఏం ఉండదు. ఎవరు మొదట వస్తారో వారిని తీసుకుంటాం. ట్రైనింగ్ తర్వాత గ్లోబల్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తాం. అంటే ఇక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకుని ఆ సర్టిఫికేట్తో గ్లోబల్గా ఎక్కడైనా తీసుకుంటారు. దానికి గ్లోబల్ డిమాండ్ ఉంది.
వసతి ఎక్కడ కల్పిస్తారు? : మా దగ్గర రెండు ఇన్స్టిట్యూట్లు ఉన్నాయి. ఒకటి విద్యానగర్ ఇన్స్టిట్యూట్ జనరల్, ఇంకొకటి ఉమెన్ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా ఉంది. ఆ రెండింటికీ హాస్టల్ మా దగ్గర ఉంది. అమ్మాయిలకు, అబ్బాయిలకు వేర్వేరుగా ఉంది. అమ్మాయిలు 100 మంది ఉండొచ్చు. అబ్బాయిలు 500 మంది ఉండొచ్చు. రామంతపూర్లో ఓ క్యాంపస్ ఉంది. అమ్మాయిలకు ఉన్న ఉమెన్ ఇన్స్టిట్యూట్లో మాత్రం కేవలం అమ్మాయిలకే ఉంటుంది. జనరల్లో కో-ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం విద్యానగర్, రామంతపూర్లో ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్ వివరాలు ఏంటి? : విద్యానగర్ వచ్చేసి 33 ఎకరాల్లో క్యాంపస్ ఉంది. దాంట్లో రెండు ఇన్స్టిట్యూట్లు ఉన్నాయి. అందులో మాకు ట్రైనింగ్ బ్లాక్ అలాగే అడ్మిన్ బ్లాక్ ఉంది. హాస్టల్, మెస్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది. మధ్యాహ్న భోజనం కింద మాకు ఈసీఎల్ వాళ్లు ఫుడ్ స్పన్సర్ చేస్తారు.
మీరు కంపెనీ వాళ్లతో ఏమైనా టైఅప్ అయ్యి ఉంటారా? : మేం ఇక్కడ చాలా కంపెనీలతో టై అప్ అయ్యి ఉన్నాం. వాళ్లకు ప్లేస్మెంట్ కోసం కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తాం. కోర్స్ పూర్తి అయ్యేలోపు పిల్లలకు వీలైనన్ని ప్లేస్మెంట్లు ఇస్తాం.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందించే ఇన్స్టిట్యూషన్లకు నేషనల్ స్కిల్ ఇన్స్టిట్యూషన్కు మధ్య తేడా ఏంటి? : స్టేట్ గవర్నమెంట్ అందించే వాటిని ఐటీఏ అంటాం. అవి ఆరు నెలల నుంచి 2 సంవత్సరాల వరకు ఉంటాయి. ఇప్పుడు సీఐటీ కోర్సుల వంటివి మేము మాత్రమే నడుపుతాం. షార్ట్ టర్మ్ కోర్స్లు కూడా మా దగ్గర కొన్ని ఆధునికంగా ఉన్నాయి. మా దగ్గర ఉన్న ఫ్యాకల్టీ కూడా జర్మనీ, జపాన్ వంటి దేశాలలో శిక్షణ పొందినవారు. యంత్రాలు కూడా ఆధునికమైనవి ఉంటాయి. మా శిక్షణ 30 శాతం పాఠాలు చెప్తాం. 70 శాతం ప్రాక్టికల్గా నేర్పిస్తాం.
ఫ్యాకల్టీకి సంబంధించి వివరాలు ఏంటి? : మా ఫ్యాకల్టీలో మొదట ఇన్స్ట్రాక్టివ్ టీచింగ్ పొజిషన్ ఉంటుంది. అంటే మొదట శిక్షణ ఇచ్చేవారు. వీళ్లు ఎస్ఎస్సీ ద్వారా వస్తారు. ట్రైనింగ్ ఆఫీసర్ అలాగే పైస్థాయి వాళ్లు యూపీఎస్సీ ద్వారా వస్తారు. మేము క్వాలీటీలో రాజీపడం. ఫ్యాకల్టీ అంతా మంచిగా శిక్షణ పొంది ఉంటారు. అలాగే అనుభవజ్ఞులైన వారు ఉంటారు.
పిల్లలు ప్రాక్టికల్కు సంబంధించి ఎక్కడ ట్రైనింగ్ పొందుతారు? : మా దగ్గర వర్క్ షాప్లు ఉంటాయి. అక్కడే వారు శిక్షణ పొందుతారు. ఉదాహరణకు టిగ్ వెల్డింగ్ ఉంటే ఉదయం వారు శిక్షణ పొంది మధ్యాహ్నం టిగ్వెల్డింగ్లో శిక్షణ పొందుతారు. సీఎన్సీ ఉంటుంది. ఎలక్ట్రిషన్ వాళ్లకు వైరింగ్, ప్యానల్ రిపేరింగ్ వంటివి ఉంటాయి.
ఏఐకి సంబంధించిన కోర్స్లు ఏమైనా ఉన్నాయా? : ఏఐ దాంట్లో కొత్త కోర్సు పోయిన సంవత్సరమే లాంచ్ చేశాం. అది ఏఐ ప్రోగ్రామ్ అసిస్టెంట్ కోర్స్. అది రెండు సంవత్సరాలు ఉంటుంది. దానికి కూడా మా దగ్గర అడ్మిషన్లు ఉన్నాయి. కానీ అవి ఫుల్ అయిపోయాయి. మా దగ్గర ఇంకా సోలార్ టెక్నిషన్, ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ కోర్స్, టెక్నిషియన్ సెమీ కండక్టర్ల కోర్స్ ఉంది. టెక్నిషియన్ మెడికల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కోర్స్ ఉంది.
శిక్షణ తీసుకున్న విద్యార్థుల ప్రతిభ ఏ విధంగా ఉంటుంది? : వాళ్లకు చాలా డిమాండ్ ఉంది. మేము పోయిన ఏడాది పరిశ్రమల నుంచి ఫీడ్ బ్యాక్ తీసుకున్నాం. స్టూడెంట్స్ దగ్గర సబ్జెక్ట్ చాలా బాగుంది. స్కిల్ కూడా బాగుందని అన్నారు. ఐటీఏ పాస్ అయిన వాళ్లకు దాదాపు రూ.18వేలు వస్తాయి. డిప్లొమా వాళ్లకు ప్రారంభం నుంచే రూ.23వేలు ఉంటుంది. బీటెక్ వాళ్లకు అయితే రూ. 30 వేల వరకు ఉంటుంది.
బీటెక్ పూర్తి చేసిన వాళ్లు ఎలాంటి కోర్స్ల్లో శిక్షణ పొందొచ్చు? : రామంతపూర్లో టెక్నిషియన్ సెమీ కండక్టర్ల కోర్స్ ఉంది. దానిని కొత్తగా ప్రారంభించాం. దాంట్లో 24 మందికి 18 మంది బీటెక్ వాళ్లే ఉంటారు. ముగ్గురు ఎమ్టెక్ వాళ్లు ఉన్నారు. మిగతా వాళ్లు డిప్లొమా వాళ్లు ఉంటారు. అది రెండు సంవత్సరాలు ఉంటుంది.
మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన కోర్సులు ఏవైనా ఉన్నాయా? : మహిళలకు ప్రత్యేకంగా ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ కోర్సులు మా దగ్గర ఉన్నాయి. అలాగే కాస్మోటలజీ అని ఉంటుంది. దీంట్లో బ్యూటిషన్, నెయిల్ ఆర్ట్ వంటివి ఉంటాయి. ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ పోస్ట్లకు సంబంధించినవి ఉంటాయి. అలాగే ఎంబ్రాయిడరీ బీడింగ్ వర్క్ ఉంటుంది. దీనికి సంవత్సరం పాటు శిక్షణ ఉంటుంది.
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