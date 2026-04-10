తెలుగుభాషకు చిన్నయసూరి చేసిన సేవ అజరామరం - అలాంటి వ్యక్తిని స్మరించుకోవడమంటే మాతృభాషను గౌరవించుకోవడమే'
పరవస్తు చిన్నయ సూరి వైదుష్యం పేరిట జాతీయ సదస్సు - కేబీఎన్ కళాశాల, కృష్ణా వర్శిటీ, చెన్నపురి అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో సదస్సు - కార్యక్రమంలో పాల్గొని చిన్నయసూరి గురించి ప్రసంగించిన ప్రముఖ వక్తలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 8:58 AM IST
National Seminar on Telugu writer Paravasthu Chinnayasuri in Vijayawada: తెలుగు భాషను కేవలం మాట్లాడే సాధనంగా కాకుండా, ఒక వ్యవస్థగా, నియమాలతో కూడిన శాస్త్రంగా అభివృద్ధి చేయటానికి తెలుగు రచయిత, పండితులు పరవస్తు చిన్నయసూరి అనితరసాధ్యమైన కృషి చేశారని మండలి వేంకట కృష్ణారావు అధికార భాషా సంఘం అధ్యక్షుడు విక్రమ్ పూల అభిప్రాయపడ్డారు. అతని ప్రతి రచనలోనూ తార్కికత ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా విక్రమ్ పూల అన్నారు.
విజయవాడ కేబీఎన్ కళాశాల, కృష్ణా విశ్వవిద్యాలయం, చెన్నపురి తెలుగు అకాడమి సంస్థల సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ‘పరవస్తు చిన్నయసూరి వైదుష్యం’ పేరిట నిర్వహించిన జాతీయ సదస్సులో మండలి వేంకట కృష్ణారావు అధికార భాషా సంఘం అధ్యక్షుడు విక్రమ్ పూల ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రసంగించారు. వ్యాకరణం లేని భాష చిల్లులు ఉన్న పడవలో ప్రయాణం చేయటమే అవుతుందని వివరించారు. వ్యాకరణం మీద పట్టు ఉంటే భాష మీద సాధికారత ఏర్పడుతుందని వివరించారు. చిన్నయసూరి రాసిన నీతిచంద్రికను మానవ జీవనగమన సూచికగా అభివర్ణించారు.
తెలుగు భాషకు వ్యవస్థీకృత రూపమిచ్చిన చిన్నయసూరి: వ్యాకరణ రచన ద్వారా తెలుగు భాషకు వ్యవస్థీకృత రూపం ఇచ్చిన ఘనత చిన్నయసూరికి దక్కుతుందని విక్రమ్ పూల అన్నారు. అర్చక ట్రైనింగ్ అకాడమి సంచాలకులు నంది వెలుగు ముక్తేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ అనేక ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నించిన చిన్నయసూరి చివరకు బ్రిటీషు మత బోధకులకు తెలుగు నేర్పించే ఉద్యోగ బాధ్యత తీసుకున్నారని వివరించారు. అయితే ఈ ప్రయత్నంలోనే బాలవ్యాకరణం, నీతిచంద్రిక గ్రంథాలను రచించారని గుర్తు చేశారు. హిందూ ధర్మ పరిరక్షణ ట్రస్ట్ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ దాసరి శ్రీనివాసులు మాట్లాడుతూ తెలుగు భాషను కేవలం మాట్లాడే సాధనంగా కాకుండా, ఒక వ్యవస్థగా, నియమాలతో కూడిన శాస్త్రంగా అభివృద్ధి చేయటానికి పరవస్తు చిన్నయసూరి కృషి చేశారని పేర్కొన్నారు.
తెలుగు భాషకు చిన్నయసూరి సేవ అజరామరం: చిన్నయ రచనల్లో ప్రతి నియమం వెనుక తార్కికత ఉంటుందని, చిన్నయసూరి తెలుగు వ్యాకరణానికి ఒక పద్ధతిని, క్రమాన్ని తీసుకువచ్చారని తెలియజేశారు. కేబీఎన్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ జి. కృష్ణవేణి మాట్లాడుతూ చిన్నయసూరి తెలుగు భాషకు చేసిన సేవ అజరామరమనీ, అటువంటి గొప్ప వ్యక్తిని స్మరించుకోవడం అంటే మన మాతృభాషను మనం గౌరవించుకోవడమే అవుతుందన్నారు. తెలుగు భాషను తప్పులు లేకుండా రాయడం, చదవడం నేర్చుకోవాలని ఆమె సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీ ప్రెస్ అకాడమి ఛైర్మన్ ఆలపాటి సురేశ్ కుమార్, హిందూ హై స్కూల్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ వి.నారాయణరావు, చెన్నై తెలుగు అకాడమి మేనేజింగ్ ట్రస్టీ డాక్టర్ తూమాటి సంజీవరావు, మేరీస్ స్టెల్లా కళాశాల సంస్కృత విభాగాధిపతి డాక్టర్ ధూళిపాళ రామకృష్ణ తదితరులు పాల్గొని ప్రసంగించారు.
"ఈ ప్రపంచంలో విద్యార్థులంతా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, కంప్యూటర్ లాంగ్వేజెస్ల మీద దృష్టి పెడుతున్నారు కానీ మాతృభాష ప్రాధాన్యతనేది వారికి తెలియడం లేదు. ఏ విషయం నేర్చుకోవాలన్నా సరే దానికి ముందుగా ఆ విద్యార్థికి మాతృభాష అనేది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. విద్యార్థులంతా తెలుగు భాషను తప్పులు లేకుండా రాయడం, చదవడం నేర్చుకోవాలి". -డాక్టర్ జి.కృష్ణవేణి, కేబీఎన్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్
'తెలుగు భాషను, తెలుగు జాతిని కాపాడుకుందాం'
విద్యా బోధన మాతృభాషలో జరిగితేనే అన్ని విధాలా సత్ఫలితాలు: ఆచార్య బేతవోలు రామబ్రహ్మం