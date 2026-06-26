YUVA :"ఇక నుంచి డబ్బులు లేక మీ చదువు ఆగదు" - విద్యార్థులు ఎన్ఎస్పీ అప్లికేషన్ విధానం మీకోసం!
నేషనల్ స్కాలర్షిర్ పోర్టల్ ద్వారా 'స్కాలర్షిప్' పొందే అవకాశం - ఉన్నత విద్యను చదవాలనుకునే వారికి సువర్ణావకాశం - కొత్తగా 'వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్' విధానాన్ని తీసుకొచ్చిన పోర్టల్ - అప్లై ఇలా చేసుకోవాలి!
Published : June 26, 2026 at 3:00 PM IST
National Scholorship Portal For Students : పదో తరగతి దాటిన దగ్గరి నుంచి పీహెచ్డీ వరకు విద్యార్థులు చదువుకోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం వందలాది స్కాలర్షిప్లను అందిస్తోంది. అయితే ఏ స్కాలర్షిప్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఎక్కడ అప్లై చేయాలో తెలియక చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఇలాంటి సమస్యలకు ఒకే ఒక్క పరిష్కారం నేషనల్ స్కాలర్షిప్ పోర్టల్ (ఎన్ఎస్పీ). ఒకే గొడుగు కింద అన్ని రకాల ప్రభుత్వ స్కాలర్షిప్లను అందించే ఈ పోర్టల్, దీనిలో కొత్తగా వచ్చిన వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ (ఓటీఆర్) విధానాన్ని తెలుసుకుందాం.
ప్రశ్న: అసలు నేషనల్ స్కాలర్షిప్ పోర్టల్ (ఎన్ఎస్పీ) అంటే ఏమిటి?
జ : నేషనల్ స్కాలర్షిప్ పోర్టల్ అనేది భారత ప్రభుత్వ డిజిటల్ ఇండియా చొరవలో భాగం. ఇది కేంద్ర విద్యాశాఖ, మైనారిటీ వ్యవహారాల శాఖ, సామాజిక న్యాయ శాఖ, గిరిజన సంక్షేమ శాఖ వంటి వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు అందించే కేంద్ర ప్రభుత్వ , యూజీసీ, వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల స్కాలర్షిప్లను ఒకే చోట ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకునేలా డిజిటల్ వేదికను కల్పిస్తుంది.
ప్రశ్న: ఎన్ఎస్పీలో లభించే ప్రధాన స్కాలర్షిప్ కేటగిరీలు?
జ : ఈ పోర్టల్ ద్వారా విద్యార్థులు మూడు రకాల స్కాలర్షిప్లకు అర్హత ఆధారంగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
- ప్రీ-మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్స్: 1వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి వరకు చదివే పాఠశాల విద్యార్థుల కోసం.
- పోస్ట్-మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్స్: 11వ తరగతి, 12వ తరగతి, ఐటీఐ, డిప్లొమా, డిగ్రీ, పీజీ చదివే కాలేజీ విద్యార్థుల కోసం.
- హైయర్/టాప్ క్లాస్ స్కాలర్షిప్స్: ఐఐటీ, ఐఐఎం, ఎయిమ్స్, ఎన్ఐటీ వంటి ప్రతిష్టాత్మక జాతీయ విద్యాసంస్థల్లో ప్రొఫెషనల్, టెక్నికల్ కోర్సులు చదివే మెరిట్ విద్యార్థుల కోసం.
ప్రశ్న: వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ (ఓటీఆర్) అంటే ఏమిటి?
జ : గతంలో విద్యార్థులు ప్రతి ఏటా కొత్తగా అప్లై చేయడం లేదా రిన్యూవల్ చేసుకోవడం కోసం ఐడీలను క్రియేట్ చేయాల్సి వచ్చేది. కానీ సరికొత్త డిజిటల్ సంస్కరణల్లో భాగంగా ప్రభుత్వం ఓటీఆర్ విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది. వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది విద్యార్థి విద్యా జీవితంలో ఒక్కసారి మాత్రమే జనరేట్ అయ్యే ఒక యూనిక్ నంబర్. ఒకసారి ఓటీఆర్ నంబర్ వస్తే, విద్యార్థి తన చదువు పూర్తయ్యే వరకు ఏ స్కాలర్షిప్కైనా అదే నంబర్ ద్వారా చాలా సులభంగా లాగిన్ అయి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ప్రశ్న: ఓటీఆర్, స్కాలర్షిప్ దరఖాస్తు విధానం ఏది?
జ : ఈ ప్రక్రియ మొత్తం పూర్తిగా పేపర్లెస్, పారదర్శకంగా సాగుతుంది:
- అధికారిక వెబ్సైట్: విద్యార్థులు మొదటగా [National Scholarship Portal](https://scholarships.gov.in/) ను సందర్శించాలి.
- ఆధార్ ఫేస్ అథెంటికేషన్ కోసం గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి 'NSP OTR App' 'AadhaarFaceRd' యాప్లను ఫోన్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
- ఫేస్/ఆధార్ వెరిఫికేషన్: విద్యార్థి తన ఆధార్ నంబర్, మొబైల్ నంబర్ ఎంటర్ చేసి, ఫోన్ కెమెరా ద్వారా ఫేస్ అథెంటికేషన్ పూర్తి చేయాలి. దీనివల్ల నకిలీ దరఖాస్తులకు అడ్డుకట్ట పడుతుంది.
- ఆధార్ వివరాలు మ్యాచ్ అవ్వగానే సిస్టమ్ ఒక ఓటీఆర్ నంబర్ను విద్యార్థి మొబైల్కు ఎస్ఎంఎస్ రూపంలో పంపుతుంది.
- స్కాలర్షిప్ ఎంపిక: ఓటీఆర్ నంబర్తో లాగిన్ అయి విద్యార్థి చదువుతున్న కోర్సు, కాలేజీ, కుటుంబ ఆదాయ వివరాలను ఎంటర్ చేయాలి. మీ ప్రొఫైల్కు సరిపోయే స్కాలర్షిప్ల లిస్ట్ స్క్రీన్పై కనిపిస్తుంది. అందులో తగిన స్కీమ్ను సెలెక్ట్ చేసుకుని సబ్మిట్ చేయాలి.
ప్రశ్న: దరఖాస్తుకు ఏమేం పత్రాలు అవసరం?
జ : విద్యార్థి ఆధార్ కార్డ్, ఆధార్తో లింక్ అయిన యాక్టివ్ మొబైల్ నంబర్.
- ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరం కాలేజీ అడ్మిషన్ రసీదు లేదా బోనఫైడ్ సర్టిఫికెట్
- మునుపటి క్లాస్ లేదా కోర్సు యొక్క మార్కుల జాబితా.
- అధికారిక ఆదాయ ధృవీకరణ పత్రం.
- కుల ధృవీకరణ పత్రం (వర్తించే వారికి).
- విద్యార్థి పేరు మీద ఉన్న బ్యాంక్ పాస్బుక్ కాపీ (బ్యాంక్ ఖాతాకు ఆధార్ సీడింగ్ తప్పనిసరిగా జరిగి ఉండాలి).
ప్రశ్న: డబ్బులు అకౌంట్లోకి ఎలా వస్తాయి? ( డీబీటీ విధానం)
జ : ఎన్ఎస్పీ ద్వారా మంజూరయ్యే స్కాలర్షిప్ సొమ్ము ఎటువంటి మధ్యవర్తులు లేకుండా నేరుగా విద్యార్థి బ్యాంక్ ఖాతాకే బదిలీ అవుతుంది. దీన్నే డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ (డీబీటీ) అంటారు. విద్యార్థులు తమ అప్లికేషన్ స్టేటస్, స్కాలర్షిప్ అమౌంట్ రిలీజ్ వివరాలను పోర్టల్లోనే 'Track Application Status' ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు. అర్హత, ప్రతిభ ఉండి ఆర్థిక సాయం కోసం చూస్తున్న విద్యార్థులకు నేషనల్ స్కాలర్షిప్ పోర్టల్ ఒక డిజిటల్ సంజీవని లాంటిది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందించే ఈ సువర్ణావకాశాన్ని విద్యార్థులంతా ఉపయోగించుకుని ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలి.
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