ఏపీలో జాతీయ ఎస్టీ కమిషన్ బృందం పర్యటన - సీఎం దృష్టికి గిరిజనుల సమస్యలు
విజయవాడలో పర్యటించిన జాతీయ ఎస్టీ కమిషన్ బృందం - రాష్ట్రంలో గిరిజనుల స్థితిగతులపై సమీక్షించేందుకు వచ్చినట్లు వెల్లడి - ప్రజల ఫీడ్బ్యాక్ను, సమస్యలను సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్తామని వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 6:24 PM IST
National Scheduled Tribes Commission Visited Vijayawada : విజయవాడలో జాతీయ షెడ్యూల్డ్ తెగల కమిషన్ పర్యటించింది. ఛైర్మన్ అంతర్ సింగ్ ఆర్యా అధ్యక్షతన పర్యటించిన జాతీయ ఎస్టీ కమిషన్ బృందం సభ్యులు గిరిజన ప్రతినిధుల నుంచి వినతులు స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా ఓ హోటల్లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో జాతీయ ఎస్టీ కమిషన్ ఛైర్మన్ అంతర్ సింగ్ ఆర్యా మాట్లాడుతూ, రాష్ట్రంలో గిరిజనుల పరిస్థితిని సమీక్షించడానికి కమిషన్ బృందం వచ్చిందని తెలిపారు. ఆనవాయితీ ప్రకారం క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి ప్రజల అభిప్రాయాలను సేకరిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
ప్రధాని మోదీ సికిల్ సెల్ అనీమియా వ్యాధి పట్ల ఆందోళన వ్యక్తం చేశారని, ఈ నేపథ్యంలో కమిషన్ దేశవ్యాప్తంగా అవగాహన పెంచేందుకు కృషి చేస్తోందని చెప్పారు. సికిల్ సెల్ అనీమియా అవగాహనలో భాగంగా కాలేజీలకు వెళ్లి మాట్లాడనున్నామని, అలాగే సోషల్ మీడియా యుగంలో నేటి యువతే రేపటి దేశ భవిష్యత్తని చెప్పారు. యువత బాధ్యతలను గుర్తు చేస్తూ వారిని సరైన మార్గంలో నడిపించడం అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు.
గిరిజన ప్రాంతాల్లో 'పెసా చట్టం' : పెసా చట్టంపై ప్రజాసంవాదం ద్వారా అభిప్రాయాలను సేకరించడం జరిగిందని కమిషన్ తెలిపింది. గిరిజన ప్రాంతాల్లో 'పెసా చట్టం' నిబంధనలు రూపొందించారని, పెసా పూర్తిగా లబ్ధిదారులకు చేరేలా అమలుకు సీఎం, గవర్నర్ను కమిషన్ కోరనుందని చెప్పారు. అలాగే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుతో సమావేశం కాబోతున్నామని, క్షేత్రస్థాయిలో గిరిజనుల సమస్యలపై ఫీడ్బ్యాక్ను సీఎంకు అందజేస్తామని చెప్పారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, కమిషన్ కార్యక్రమాలు క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లాలంటే మీడియా పాత్ర కీలకమని ఛైర్మన్ అంతర్ సింగ్ ఆర్యా అభిప్రాయపడ్డారు.
దుర్గమ్మ సన్నిధిలో ఎస్టీ కమిషన్ ఛైర్మన్ : అంతకుముందు జాతీయ ఎస్టీ కమిషన్ ఛైర్మన్ అంతర్ సింగ్ ఆర్య విజయవాడ కనకదుర్గమ్మను దర్శించుకున్నారు. పర్యటనలో భాగంగా రాష్ట్రానికి వచ్చిన ఆయన ఉదయం ఇంద్రకీలాద్రికి చేరుకున్నారు. ఆలయ ఈవో వీకే శీనా నాయక్ స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆలయంలోకి వెళ్లిన ఆయన ప్రత్యేక దర్శనం ద్వారా అమ్మవారి సేవలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి తీర్థప్రసాదాలు, అమ్మవారి చిత్రపటాన్ని అందించారు.
జాతీయ షెడ్యూల్డ్ తెగల కమిషన్ ఏర్పాటు : షెడ్యూల్డు తెగల సంక్షేమాన్ని పెంపొందించేందుకు, రాజ్యాంగంలో వారికి కల్పించిన రక్షణలు, సౌకర్యాలను పరిరక్షించే లక్ష్యంతో జాతీయ షెడ్యూల్డు తెగల కమిషన్ను ఏర్పాటు చేశారు. దీన్ని ఆర్టికల్ 338(A) ప్రకారం 89వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం 2004 ద్వారా ఏర్పరిచారు. ప్రధాన కార్యాలయం న్యూదిల్లీలో ఉంది.
కమిషన్ ప్రధాన విధులు :
- షెడ్యూల్డ్ తెగలకు రాజ్యాంగం ద్వారా కల్పించిన హక్కులు, రక్షణల అమలును పర్యవేక్షించడం.
- గిరిజనుల హక్కుల ఉల్లంఘన లేదా దోపిడీకి గురైనప్పుడు వాటిపై ఫిర్యాదులను స్వీకరించి విచారించడం.
- గిరిజనుల సామాజిక, ఆర్థికాభివృద్ధికి సంబంధించిన విధానాలపై కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సలహాలు ఇవ్వడం.
- ఈ రాజ్యాంగ రక్షణల పనితీరుపై ఏటా రాష్ట్రపతికి నివేదిక సమర్పించడం.
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