కృష్ణా తీరాన వంటకాల ఘుమఘుమలు - సరస్ మేళాలో నోరూరిస్తున్న 'ఇండియా ఫుడ్ కోర్ట్'
Vijayawada Saras Mela : విజయవాడ పున్నమి ఘాట్లో జరుగుతున్న జాతీయ సరస్ మేళా సందర్శకులకు చవులూరిస్తోంది. వివిధ రాష్ట్రాల వంటకాలతో ఏర్పాటు చేసిన ఇండియా ఫుడ్ కోర్టుకు నగరవాసులు పోటెత్తుతున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 9:57 AM IST
Vijayawada Saras Mela : విజయవాడ కృష్ణా తీరం కమ్మని వంటకాల వాసనలతో ఘుమఘుమలాడుతోంది. జాతీయ సరస్ మేళాలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన 'ఇండియా ఫుడ్ కోర్ట్' నగరవాసులకు వివిధ రాష్ట్రాల రుచులను పరిచయం చేస్తోంది. మహిళలు, పిల్లలు సహా ఆహార ప్రియులు పెద్ద సంఖ్యలో ఈ ఫుడ్ కోర్టుకు తరలివస్తున్నారు. దేశం నలుమూలల నుంచి వచ్చిన సంప్రదాయ, విలక్షణమైన ఆహార పదార్థాలను ఎంతో ఇష్టంగా ఆస్వాదిస్తూ మురిసిపోతున్నారు.
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న స్వయం సహాయక సంఘాల (ఎస్హెచ్జీ) ఉత్పత్తుల ప్రదర్శన, అమ్మకాలే లక్ష్యంగా ఈ నెల 15న విజయవాడ పున్నమి ఘాట్లో జాతీయ సరస్ మేళా ప్రారంభమైంది. దీనికి రోజూ వేలాది మంది సందర్శకులు వస్తున్నారు. ఈ మేళాకు అనుబంధంగా 50 ప్రత్యేక ఫుడ్ స్టాల్స్ను ఏర్పాటు చేశారు. దేశంలోని 28కి పైగా రాష్ట్రాల నుంచి దాదాపు 200 మందికి పైగా మహిళా చెఫ్లు ఇక్కడ సందడి చేస్తున్నారు. తమ ప్రాంతీయ వంటకాలను ఇక్కడి ప్రజలకు లైవ్ కౌంటర్ల ద్వారా వేడివేడిగా వండి వడ్డిస్తున్నారు.
సంప్రదాయ రుచులు : ఈ ఫుడ్ కోర్టులో దొరికే వంటకాలన్నీ ఎంతో ప్రత్యేకమైనవి. స్టాల్స్ నిర్వాహకులు ఎలాంటి ఆధునిక ప్రిజర్వేటివ్స్, కృత్రిమ రంగులు వాడటం లేదు. తమ సొంత ప్రాంతాల నుంచి ప్రత్యేకంగా తెచ్చుకున్న స్వచ్ఛమైన మసాలా దినుసులను మాత్రమే ఉపయోగిస్తున్నారు. పక్కా సంప్రదాయ పద్ధతుల్లో ఆహారాన్ని వండుతున్నారు. సందర్శకుల కళ్ల ముందే లైవ్గా వంటలు తయారు చేస్తుండటంతో జనం ఆసక్తిగా తిలకించి, ఆ రుచులను ఆస్వాదిస్తున్నారు.
నెలాఖరు వరకు సరస్ మేళా : ఫుడ్ కోర్టులో మహిళల నిర్వహణ, వంటకాల రుచులపై సందర్శకుల నుంచి అద్భుతమైన ఫీడ్బ్యాక్ వస్తోందని డీఆర్డీఏ ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ నాంచారరావు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. కాగా, ఈ సరస్ మేళా అక్టోబర్ 31వ తేదీ వరకు సందర్శకులకు అందుబాటులో ఉండనుంది. సెలవు దినాలు కావడంతో రాబోయే రోజుల్లో ఈ ఫుడ్ కోర్టుకు సందర్శకుల తాకిడి మరింత భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
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