ETV Bharat / state

డ్వాక్రా మహిళలకు శుభవార్త - అక్టోబర్​ 8 నుంచి విజయవాడలో 'సరస్'

మహిళలను ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ వైపు ప్రోత్సహించడమే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ అన్నారు.

విజయవాడలో సరస్ మేళా
విజయవాడలో సరస్ మేళా (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 7:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

National Saras Mela In Vijayawada : రాష్ట్రానికి చెందిన డ్వాక్రా సంఘాల మహిళల ఉత్పత్తులకు జాతీయ స్థాయిలో మార్కెటింగ్, బ్రాండింగ్ కల్పించడమే లక్ష్యంగా విజయవాడలో జాతీయ స్థాయిలో సరస్ మేళా నిర్వహిస్తున్నట్లు కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ వెల్లడించారు.

ఈ సారి విజయవాడలో : సరస్ ఏర్పాట్లకు సంబంధించి విజయవాడ పున్నమి ఘాట్​లో మేళా నిర్వహించనున్న ప్రాంతాన్ని మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్, కలెక్టర్ లక్ష్మీశా, జిల్లా అధికారులతో కలిసి పరిశీలించారు. అనంతరం విజయవాడ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులతో నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశంలో మంత్రులు పెమ్మసాని, కొండపల్లి శ్రీనివాస్ పాల్గొన్నారు. ఏటా దిల్లీలో నిర్వహించే జాతీయ స్థాయి సరస్ మేళాను రాష్ట్రంలో తొలిసారిగా గుంటూరులో నిర్వహించగా ఈ సారి విజయవాడలో నిర్వహిస్తున్నామని ఈ మేళాను అధికారులు అందరూ ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని పనిచేయాలని కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ సూచించారు.

విజయవాడలో జాతీయ స్థాయిలో సరస్ మేళా - డ్వాక్రా మహిళల ఉత్పత్తులకు బ్రాండింగ్‌ (ETV Bharat)

మహిళా శక్తిని మహా శక్తిగా గొప్ప నాయకులైన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, నరేంద్ర మోదీ గుర్తించారు. గ్రామాల్లో స్వయం ఉపాధి కల్పించాలనేది నేషనల్ సరస్ ఈవెంట్ మరోక ఉద్దేశం. నేషనల్ సరస్ మేళా ఎప్పుడూ దిల్లీలో జరుగుతుంది. మొదటి సారి గుంటూరులో చేశాం. అది చాలా సక్సెస్​ అయింది. ఇప్పుడు దిల్లీలో ఎంత పెద్దగా పెడతారో అదే స్థాయిలో విజయవాడలో పెట్టబోతున్నాం. ఇది అక్టోబర్​ 8 నుంచి మొదలవుతుంది. - పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్‌, కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ సహాయమంత్రి

మహిళా సాధికారతకు నిదర్శనంగా : అక్టోబర్ 8 నుంచి 22 వరకూ జరిగే మేళాలో దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి మహిళలు తమ ఉత్పత్తులను తీసుకువచ్చి ప్రదర్శనలో ఉంచుతారని పెమ్మసాని చెప్పుకొచ్చారు. మహిళా సాధికారతకు సరస్ మేళా ఒక నిదర్శనంగా నిలుస్తుందని, వందలాది మంది మహిళలు పాల్గొనే ఈ మేళాను దసరా ఉత్సవాల స్థాయిలో విజయవంతం చేయాలని మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ పిలుపునిచ్చారు.

మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు సంబంధించి సరస్​ మంచి వేదిక కాబోతుంది. నేషనల్ సరస్ మేళా ఎప్పుడూ దిల్లీలో జరుగుతుంది. ఈ మేళాను విజయవాడకు తీసుకొచ్చిన పెమ్మసానికి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా. దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి సుమారు 350 స్టాల్స్ ఈ ఈవెంట్‌లో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి సుమారు 250 స్టాల్స్‌తో మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలు భాగస్వామ్యం కాబోతున్నారు. - కొండపల్లి శ్రీనివాస్, సెర్ప్‌ శాఖ మంత్రి

జీవితాంతం ఆరోగ్యకరమైన శ్వాస - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న కిమ్స్​ వైద్యులు

విద్యార్థుల ఫీజులు ఖాతాల్లో వేస్తున్నారా? లేదా? - కళాశాలల్లో విజిలెన్స్​ అధికారుల తనిఖీలు

TAGGED:

DWCRA PRODUCTS BRANDING
NATIONAL SARAS FAIR
PEMMASANI CHANDRASEKHAR
WOMEN EMPOWERMENT MELA
SARAS MELA VIJAYAWADA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.